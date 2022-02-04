Freundschaft Меркурия c Марсом: в чем парадокс отношений Берлина и Москвы

Почему же экономический и демократический локомотив Евросоюза так долго стоял на запасном пути в схватке за фундаментальные ценности свободного мира?

Взаимоотношения между Германией и Россией в их разных ипостасях принято считать парадоксальными. Страны сталкивались, неся огромные потери во время двух мировых войн, и успешно сотрудничали между собой до и после этих войн. В Берлине боятся Москвы в экзистенциальном смысле, помня о роли русского оружия в эпохальных разрушениях своей страны. В то же время восхищаются русской неисчерпаемостью людских и природных ресурсов. Свой комплекс вины за фашистские злодеяния немцы адресуют русским, а не украинцам, полякам и белорусам, пострадавшим от гитлеровского нашествия в большей степени. Это отчетливо проявилось в речи президента Франк-Вальтера Штайнмайера в канун 80-летия нападения фашистской Германии на Советский Союз. Его выступление состоялось в русско-немецком музее «Берлин-Карлхост», что негласно подчеркнуло убежденность немецкого лидера: СССР — это Россия. Наконец, немцы благодарны Москве за мирное объединение Восточной и Западной Германии. Самая крупная группировка войск в послевоенной Европе была устранена без единого выстрела.

В 1990-е годы в немецких городах лучше понимали русскую речь, чем английский язык. Сказывались давние исторические и культурные традиции, заставлявшие изучать язык врага и друга. К тому же после объединения Германии произошла не столько вестернизация ее, сколько истернизация. Восточные немцы добавили в политику ФРГ гораздо больше симпатий к Москве, чем было до 1991 года. Да и структура экономик двух стран толкала их друг к другу. Машиностроение и технологическая мощь Германии нуждались в крупном сырьевом придатке. Так возник, казалось бы, нерушимый союз производителей товаров с поставщиками материалов. Обе стороны прибывали на встречи друг с другом в одинаково роскошных немецких авто, символизирующих единство платформы взаимовыгодного сотрудничества.

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Нельзя сказать, что Россия важнейший партнер Германии, как и нельзя сказать, что она главный. Москва контролирует одиннадцатый по величине экспортный рынок Германии, а та является седьмым по величине покупателем товаров и услуг из России (данные BBC News). Однако исключительная история германо-российских отношений сложилась в газовой сфере. Началась она почти полвека назад со строительства газопровода, получившего в СССР название «Уренгой-Помары-Ужго­род». На этот проект США (администрация Р. Рейгана) наложила санкции, под которые попали и немецкие компании. Здесь прошла трещина в политическом монолите Европы и Америки. Кроме экономических разногласий был в этой истории гуманитарный аспект. На тяжелых работах по прокладке труб Советы использовали труд вьетнамских политических заключенных. Тем не менее Рональд Рейган пошел навстречу европейцам, снял санкции, как это сделал недавно Джо Байден по NS-2. Поэтому энергетический альянс Германии и России имеет давнюю политическую основу совместного противостояния позиции США. На ней произросли немалые капиталы лоббистов идеи экономического сотрудничества в ущерб политическим принципам, так называемая «шредеровщина». Суть ее не столько в том, что 7-й федеральный канцлер Германии Герхард Шредер «дослужился» до председателя совета директоров «Роснефти», сколько в использовании Россией политических связей высшего должностного лица ФРГ.

В XX веке Германия потерпела поражение в двух мировых войнах, лишившись своих территорий, во­оруженных сил и потеряв миллионы жизней. Кайзеровское и гитлеровское бряцание оружием дорого обошлось для нации, подарившей миру величайших гениев всех эпох в науке, технике, искусствах и бизнесе. Немцы осознали этот урок. Отвращение к войне вошло в их плоть и кровь. Поэтому Германия всячески избегает применения насилия и оружия в разрешении мировых кризисов. Немцы, настроения которых транслировала Ангела Меркель, пытались вывести Россию с орбиты Марса с помощью гравитации Меркурия, помня римское правило, что торговля способствует миролюбию. Именно этим объясняется ее медлительность в помощи Украине в войне за независимость и свободу. Полагаю, нашему государству не следует добиваться от ФРГ переступить проведенную в сознании немцев черту поставлять нам оружие вопреки существующим в Германии правилам. Пусть немецкие танки и ракеты, каски и бронежилеты остаются на складах. Но пусть будет услышан язык немецкого Меркурия. Пусть Берлин заговорит с Москвой не так, как Хайко Маас, считавший, что газ — лишь поток молекул. Пусть этот газопровод раздора станет белым слоном и достопримечательностью дна Балтийского моря, раз он всего лишь молекулы металлических сплавов. Дело не в строении веществ, а в устройстве мира без войны. Если труба не выйдет из воды, то никогда не превратится в ствол.

Александр Прилипко

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