Прогноз: какими будут цены на продукты осенью

Этим летом в связи с неблагоприятными погодными условиями цены даже на сезонные овощи и фрукты существенно не падали. А с началом осени, по мнению аналитиков, стоимость некоторых продуктов питания вообще начнет расти. Что прогнозируют специалисты?

Хлеб и мука. Несмотря на аномально жаркий июнь, в этом году урожай пшеницы, по данным Минагрополитики, будет высоким. Однако аналитики прогнозируют дальнейший (ежемесячно на 1,5-2%) рост цены на хлебобулочные изделия. Объясняют это повышением стоимости электроэнергии для промышленных потребителей и последующим увеличением тарифов на водоснабжение. Так, уже этой осенью цена на батон может подскочить на 2 грн., а белой муки высшего сорта – на 2 грн. 50 коп. В целом рост стоимости хлебобулочных изделий предположительно может составить 15%.

Крупы. По мнению специалистов, значительно вырастет и цена на гречку. Подорожание связывают с сокращением площадей под посевы этой культуры. В среднем цена может увеличиться до 20%. Также ожидается незначительный рост цены и на другие виды круп (манка, горох, перловка). А вот любимая многими пшеничная каша после сбора нового урожая должна подешеветь.

Сахар. Как сообщают в пресс-службе Национальной ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор», в связи с неблагоприятными погодными условиями и уменьшением объемов посевных площадей под сахарную свеклу цена на сахар может также начать расти. По подсчетам экспертов, возможно подорожание на 10-15%.

Мясо и яйца. Что же касается мяса, в частности свинины, курятины и говядины, то стоимость этих продуктов может лишь незначительно вырасти. Предполагаемый рост цены на мясо и мясопродукты составит примерно 4-6%. В ближайшее время (в сентябре-октябре) традиционно начнут дорожать и куриные яйца – на 5-20%.

Молочные продукты. Сезонное увеличение цен ожидается на молочные продукты. В начале осени подорожание молока и сметаны составит до 10%. А сыр и сливочное масло уже в ноябре могут подняться в стоимости на 17-25%.

Овощи. Эксперты плодоовощного рынка прогнозируют подорожание всех овощей на 10%. Особенно это касается так называемого борщевого набора. Лук, капуста, помидоры, свекла могут подняться в цене до 15%. Следует отметить, что аграрии предупреждают и о возможном дефиците картошки. Вследствие сильных ливней самый плохой урожай (не только количественно, но и качественно) ожидают в центре и на юге Украины. Цена будет постепенно расти (примерно на 20%).

Подсолнечное масло. В отличие от цен на овощи, цены на подсолнечное масло будут стабильными. Некоторые эксперты в связи с хорошим урожаем даже прогнозируют снижение его стоимости на 5%.

Фрукты. Погодные условия сказались и на цене ягод и фруктов. Из-за неурожая и ненадлежащих условий хранения их стоимость будет увеличиваться. Эксперты прогнозируют, что вместо дорогого отечественного товара придется покупать более дешевые заграничные яблоки и груши.

Несмотря на все погодные катаклизмы, экономические показатели и ценовая политика во многом будут зависеть от того, как быстро будет сформировано правительство и какими будут его первые решения.

Где самые дорогие продукты?

По данным Госстатистики, по состоянию на конец июля самые высокие цены на социальные продукты – в Киеве, а также в Волынской, Черниговской и Одесской областях. А самая низкая стоимость – в Тернопольской, Житомирской, Полтавской и Черновицкой областях.

Только факты

45% своего дохода украинцы тратят только на питание (около 1700 грн. на человека).

Виктория Сергеева

Фото: espanarusa.com