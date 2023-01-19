Прогноз боевых действий в 2023: обострение в феврале, вторжение Беларуси и деоккупация территорий

Какова угроза вторжения Беларуси и обострения военных действий в феврале? Станет ли 2023 год решающим? Сможем ли мы освободить свои территории уже в этом году? Продолжат ли партнеры помогать Украине?

На эти вопросы «Одесской Жизни» ответили эксперты: политолог и общественный деятель Артем Рудомёткин и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Новое военное обострение может начаться в феврале

Секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Алексей Данилов заявил, что новое обострение войны и боевых действий может начаться в феврале 2023 года.

Военный обозреватель Александр Коваленко уверен, что такое заявление связано с возможностью наступления российских оккупантов, которые могут воспользоваться морозами и промерзшей почвой. Это поможет двигаться тяжелой технике. Россияне стремятся продолжать наступательные военные действия на донбасском плацдарме, особенно в Донецкой области.

Политолог Артем Рудометкин считает, что у россиян большая любовь к датам и они готовятся к годовщине. «Они словно застряли в средневековье, когда люди все сводили к знакам, символам и магическим ритуалам. Подтверждением тому является также активное применение ими шаманов и попов для, как они считают, поднятия духа бойцов. Но на самом деле — для отпевания заранее.

И вот эти средневековые мотивы позволяют нашим бойцам быть готовыми, ведь в феврале исполнится годовщина полномасштабной войны с Россией», – объяснил Артем Рудометкин. Также он напомнил о мобилизации россиян и их боевой подготовке.

Вероятность военного вторжения со стороны Беларуси

Кремль пытается вовлечь Беларусь в открытое противостояние. Об этом заявил нардеп, секретарь комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.

Александр Коваленко напоминает, что Беларусь помогает РФ совершать военные преступления. Президент Лукашенко предоставляет свою территорию и воздушное пространство для российских оккупационных войск, но не армию. Он не предоставляет свою армию, потому что хорошо понимает, что она ему самому может понадобиться.

К тому же боеспособный потенциал белорусской армии – это около 20 батальонно-тактических групп. Они не являются критической решающей военной силой», – пояснил Коваленко. По его мнению, белорусские БТГ можно использовать в комбинации с российскими подразделениями для осуществления наступательных действий на северном плацдарме. Но для этого необходимо сформировать соответствующую ударную группировку на территории Беларуси.

Чтобы это сделать, российской армии нужно накопить на территории Беларуси от 40 до 50, а вообще это должно быть минимум 60 тысяч личного состава. Сейчас там их около 12 тысяч. Этого количества критически мало. 12 тысяч – это подразделения второй МЗД танковой армии. Более чем на 90% они состоят из частично мобилизованных.

На пяти белорусских полигонах военные проходили подготовку и получали базовые навыки, чтобы принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Их уже выводят с территории Белоруссии. Не исключено, что в ближайшее время они будут переведены в район Сватово-Кременной, а также под Бахмут.

Происходит ротация. Вместо них заходят новые подразделения по прохождению подготовки и получения базовых навыков. То есть это было только размещение контингента для подготовки «чмобиков», а не формирование ударной группировки. А на это нужно от 3-4 месяцев. Так что угроза военного вторжения российских оккупационных войск именно со стороны Беларуси минимальна.

Лукашенко может отправить в Украину белорусскую ЧВК

Политолог Артем Рудометкин считает, что в случае принятия решения отправки военных в Украину высока вероятность начала массовых беспорядков внутри государства. Ведь на последних выборах Лукашенко захватил власть силой и «в Беларуси, не настолько зомбированное общество».

По мнению политолога, Лукашенко может отправить свою армию в Украину, когда ему уже нечего будет терять. «Не нужно исключать и тот факт, что вступить в войну со стороны Беларуси может вероятная частная военная компания. Так, пару лет назад Лукашенко издал указ на разрешение иметь огнестрельное оружие охранному предприятию Гард Сервис. И в последнее время это предприятие увеличило свой штат».

В таком случае, по мнению политолога, Лукашенко может занять очень выгодную для него, как ему может показаться, позицию. Как будто это наемники ПВК, а не регулярные войска вступили в войну, и он никакого отношения к этому решению не имеет.

Украина в 2023 году может освободить территории, оккупированные до 20222 года

Александр Коваленко считает, что украинская армия в этом году может освободить территории, находящиеся в оккупации с 2022 года. То есть мы можем выйти на границы территорий временно оккупированных, которые были оккупированы в 2014 году.

Это значительно улучшит наше военное стратегическое положение в зоне боевых действий. Больше контролируемой территории, логистики, возможностей для маневрирования и осуществления огневого воздействия, а также давления на вражеские объекты.

Коваленко уверен, что у нас есть все возможности в ближайшее время сменить линию фронта. Например, в Луганской области она может проходить через Старобельск, из Старобельска на Луганск.

По мнению эксперта, левобережную Херсонщину и Запорожскую область полностью освободят, как минимум, до конца 2023 года. Поэтому линия фронта до конца этого года будет проходить именно по административной границе с т.е. полуостровом Крым. И именно с этого начнется процесс освобождения Крыма.

Также он считает, что до конца 2023 года может быть решен вопрос со Старобельском. В худшем случае – освободим территорию Украины, которая была захвачена в 2022 году, и начнем продвижение по территориям, захваченным в 2014-м.

«Главное, чтобы всегда была ротация подразделений, чтобы был резерв и постоянная подготовка и поддержка активности ВСУ – это залог побед и освобождение территорий. Если не сейчас, то в другой раз у нас не будет, чтобы освободить все наши территории согласно границам 1991 года», – подытожил Коваленко. Политолог Артем Рудомёткин считает, что у Украины нет другого выбора, кроме как победить. Это только вопрос времени. «Но после победы у общества будет еще одно сражение – битва за будущее Украины. А именно не дать всяческим политикам, которые снова вылезут из своих нор, и будут рассказывать, какие они молодцы, решать судьбу страны», – подчеркнул Рудометкин.

Ольга Голодова