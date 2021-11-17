Профессии в тренде: тьютор. Кто это?

Индивидуальное обучение во всем мире набирает популярность. И это связано не только с эпидемией COVID-19 и дистанционной моделью образования. Все больше родителей хочет, чтобы их ребенок как можно раньше раскрыл свой потенциал и крепко встал на ноги. Часто для этого требуется помощь старших товарищей.

Давайте разберемся, кто такие тьюторы и где можно научиться этой профессии.

Что делает тьютор?

Слово tutor с английского можно перевести как воспитатель, наставник. Тьютор — это специалист, помогающий ученику или студенту адаптироваться к окружению и получить новые знания. В отличие от репетитора, задача тьютора это не просто помощь в учебе. Он внимательно наблюдает за интересами и увлечениями ученика, помогает раскрыть потенциал.

Тьюторы могут в прямом смысле сопровождать ученика: ходить вместе с ним в школу, сидеть на занятиях, общаться с учителями, сверстниками и друзьями ребенка. Это особенно актуально, когда у ребенка аутизм или он нуждается в поддержке. Тьютор выполняет роль ассистента ребенка.

Какие качества нужны тьютору?

Тьютор должен постоянно поддерживать баланс между напряжением и расслаблением ученика. Для это нужно быть постоянно включенным и 100% сконцентрированным.

Важное качество для тьютора — наблюдательность. Старая английская пословица гласит: «Если кто-то хочет научить Джона математике, он должен знать математику и Джона». Поэтому важно замечать мельчайшие признаки в изменении поведения ученика, чтобы они в будущем не переросли в проблему.

Тьютор должен вовремя понять, когда он больше не нужен своему подопечному. Есть интересная аналогия с физической реабилитацией. Люди, которые по каким-либо причинам не могут самостоятельно ходить, используют специальные фиксаторы для суставов, помогающие им передвигаться. Эти приспособления называются tutor. По этой аналогии, тьютор не нужен людям, которые научились самостоятельно и осмысленно двигаться по жизни. На этом этапе работа наставника заканчивается.

Как стать тьютором, где этому учат?

В Украине мало специальных программ обучения тьюторству, но в соседней Польше выбор побольше. Вроцлавский коллегиум предлагает несколько таких программ и аккредитацию, а в Высшей школе Humanitas можно пройти сертифицированные курсы.

По словам специалистов, тьютору не обязательно иметь образование или проходить курсы. В Украине эта профессия пока официально не признана, поэтому нет единых стандартов. Самое главное — уметь работать с навыками и знаниями конкретного ребенка. Освоить педагогические методики и научиться составлять образовательные планы тьютор может и самостоятельно, без посещения учебных заведений.

Сколько зарабатывает тьютор?

Учебные заведения и классы, где есть дети с особыми образовательными потребностями, предлагают зарплату от 10 до 15 тысяч гривен. На должность тьютора обычно ищут психологов, логопедов, дефектологов или педагогов младших классов.

Родители нанимают тьюторов на полную или частичную занятость. Один час работы с ребенком стоит около 100 гривен. В обязанности входит сопровождение в школу, организация игр и дополнительных занятий. В некоторых случаях, если у ребенка аутизм или трудности с общением, оговаривается присутствие тьютора на уроках.

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