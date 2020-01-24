Проблемы с ЖЭКом или благоустройством улиц в Одессе: куда писать жалобы

К нам в редакцию часто поступают звонки с просьбой о помощи. Когда журналист задает вопрос, куда уже читатель успел обратиться по этому поводу, то зачастую ответ звучит один и тот же: «А я не знаю к кому обращаться». Поэтому мы решили начать серию публикаций о том, кто из городских чиновников какие вопросы курирует, какие ведомства находятся в его подчинении и по каким вопросам к ним можно обращаться.
Анатолий Орловский — первый заместитель мэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
Обеспечивает выполнение решений Одесского городского совета и его исполнительного комитета, распоряжений городского головы по вопросам:
- жилищно-коммунального хозяйства;
- топливно-энергетического комплекса;
- обеспечения жизнедеятельности и благоустройства города;
- контроля за санитарным состоянием территории города;
Также первый вице-мэр осуществляет координацию деятельности заместителей городского головы и управляющей делами исполнительного комитета Одесского городского совета.
На работников каких ведомств ему можно жаловаться?
- департамента городского хозяйства Одесского городского совета;
- КП «ЖКС «Вузовский»;
- КП «ЖКС «Черноморский»;
- КП «ЖКС «Черемушки»;
- КП «ЖКС «Хмельницкий»;
- КП «ЖКС «Фонтанский»;
- КП «ЖКС «Порто-Франковский»;
- КП «ЖКС «Северный»;
- КП «ЖКС «Пересыпский»;
- КП электрических сетей внешнего освещения «Одесгорсвет»;
- КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие»;
- КП «Теплоснабжение города Одессы»;
- КП «Сервисный центр»;
- КП «Горзелентрест»;
- КП «Городские дороги»;
- КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания»;
- КП «Городское агентство по приватизации жилья»;
- КП «Одескомунтранс»;
- КП «Одесская топливно-энергетическая компания»;
- КП «Агентство программ развития Одессы»;
- КП «Одесгорэлектротранс».
Фото: detector.media
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