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Новости Одессы и Одесской области

Проблемы с ЖЭКом или благоустройством улиц в Одессе: куда писать жалобы

Проблемы с ЖЭКом или благоустройством улиц в Одессе: куда писать жалобы

К нам в редакцию часто поступают звонки с просьбой о помощи. Когда журналист задает вопрос, куда уже читатель успел обратиться по этому поводу, то зачастую ответ звучит один и тот же: «А я не знаю к кому обращаться». Поэтому мы решили начать серию публикаций о том, кто из городских чиновников какие вопросы курирует, какие ведомства находятся в его подчинении и по каким вопросам к ним можно обращаться.

Анатолий Орловский — первый заместитель мэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Обеспечивает выполнение решений Одесского городского совета и его исполнительного комитета, распоряжений городского головы по вопросам:

  • жилищно-коммунального хозяйства;
  • топливно-энергетического комплекса;
  • обеспечения жизнедеятельности и благоустройства города;
  • контроля за санитарным состоянием территории города;

Также первый вице-мэр осуществляет координацию деятельности заместителей городского головы и управляющей делами исполнительного комитета Одесского городского совета.

На работников каких ведомств ему можно жаловаться?

  • департамента городского хозяйства Одесского городского совета;
  • КП «ЖКС «Вузовский»;
  • КП «ЖКС «Черноморский»;
  • КП «ЖКС «Черемушки»;
  • КП «ЖКС «Хмельницкий»;
  • КП «ЖКС «Фонтанский»;
  • КП «ЖКС «Порто-Франковский»;
  • КП «ЖКС «Северный»;
  • КП «ЖКС «Пересыпский»;
  • КП электрических сетей внешнего освещения «Одесгорсвет»;
  • КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие»;
  • КП «Теплоснабжение города Одессы»;
  • КП «Сервисный центр»;
  • КП «Горзелентрест»;
  • КП «Городские дороги»;
  • КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания»;
  • КП «Городское агентство по приватизации жилья»;
  • КП «Одескомунтранс»;
  • КП «Одесская топливно-энергетическая компания»;
  • КП «Агентство программ развития Одессы»;
  • КП «Одесгорэлектротранс».

Фото: detector.media

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