Прямая линия: где и как помогут ветеранам?

Недавно в Министерстве по делам ветеранов сообщили об открытии специальной телефонной «ветеранской линии». Для чего она нужна и в каких вопросах здесь помогут разобраться?

Министерство по делам ветеранов занимается социальной защитой ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Вот только часть проблем, с решением которых обязаны помочь в ведомстве:

предоставление льготного статуса (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участника войны, члена семьи погибшего);

обеспечение медицинской помощью и санаторно-курортным лечением;

предоставление льгот на проезд и оплату коммунальных услуг;

финансирование пожизненных государственных стипендий, а также – ежегодной денежной помощи ко Дню победы.

Ранее ветераны с вопросами и жалобами обращались, как и все жители Украины, в Правительственный контакт-центр. Но со временем было решено выделить для этих целей специальную линию. Ведь только за первый квартал этого года на «правительственную линию» 15-45 поступило более 9 тысяч звонков от лиц, которые называли себя ветеранами войны.

Теперь на платформе Правительственного контакт-центра работает «ветеранская линия» по телефону 15-45 (далее выбрать — 9). Операторы прошли специальную подготовку и готовы отвечать на любые вопросы.

«Ветеранская линия» будет работать круглосуточно в режиме чат-бота, а непосредственно пообщаться с консультантом можно будет в рабочие дни: с понедельника по пятницу — с 8.00 до 20.00. Специалисты проконсультируют, а при необходимости подскажут, куда обратиться, и предоставят необходимые контакты.

Куда писать письма?

Министерство по делам ветеранов

Адрес: переулок Музейный, 12, г. Киев, 01001.

Электронная почта: dpi@mva.gov.ua

Ольга Новикова

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