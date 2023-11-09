Мы и война: кому доверяют жители Одесской области — результаты соцопроса (фоторепортаж)

Результаты опроса представили: аналитик фонда Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Полина Бондаренко, председатель Одесской областной организации Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко, политолог, директор коммуникационного агентства GN Consulting Александр Шатхин.

Отношение жителей Одесской области к разным социальным группам

Из пяти предложенных групп, теплее всего относится к украинцам из западных областей и ВПЛ, которые, в связи с войной, переехали жить в Одесскую область.

В ходе опроса 49% респондентов отметили, что россиянам вообще должен быть запрещен въезд в Украину. Впрочем, 26% готовы допустить россиян к своему ближайшему кругу общения, что на 7% больше по сравнению с респондентами, которые были готовы допустить к своему ближайшему кругу ромов.

Спикеры, представлявшие результаты соцопроса, добавили, что абсолютное большинство опрошенного населения Одесской области (57%) соглашается с тем, что весь российский народ ответственен за войну против Украины, а не только политическое руководство государства. Не согласны с этим утверждением 30% опрошенных, еще 13% не определились с собственной позицией по этому вопросу. Чаще возлагают ответственность за войну против Украины на русский народ респонденты младшего возраста: 66% среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет по сравнению с 51% среди респондентов старше 60 лет. Впрочем, среди всех категорий относительное большинство согласилось с утверждением о коллективной ответственности.

И еще. Респонденты, проживающие в поселках и селах, чаще соглашались с утверждением о коллективной ответственности русского народа, чем население городов: в среднем 63% по сравнению с 55% в городах.

Церковно-религиозные взгляды

Большинство опрошенных респондентов принадлежат Православной церкви Украины — 34%. Второй по популярности среди опрошенного населения Одесской области является Украинская православная церковь Московского патриархата — 7%. Около 5% опрошенных считают себя просто православными или принадлежат к другим православным церквям.

В общей сложности на православные церкви приходится 46% респондентов, а в целом к той или иной религии принадлежат 50% опрошенных. Не исповедуют религиозные взгляды 33% респондентов. 17% не захотели отвечать на вопросы о собственной религиозной принадлежности.

Для сравнения: ранее около трети жителей области считали себя прихожанами Украинской православной церкви Московского Патриархата, тогда как сейчас этот показатель снизился до 7%. В то же время произошел рост доли респондентов, не исповедующих религиозных взглядов: в 2022 году таких респондентов было около 7%, в настоящее время их доля выросла на 26%.

Доверие к политическим, военным институтам и волонтерам

Доверие к институтам власти среди респондентов в Одесской области отвечает общенациональным тенденциям. Президенту Украины доверяют 66% опрошенных. Более высокий уровень доверия в ВСУ, им доверяет 81% респондентов. По сравнению с высоким уровнем доверия среди респондентов пользуются волонтерские организации (68%).

Поддержка украинизации и дерусификации

С 2021 года доля респондентов в Одесской области, которая пользуется украинским языком дома возросла с 26% до 42%. Однако абсолютное большинство все еще разговаривают дома по-русски — 54%.

По мнению респондентов, в Украине нарушаются языковые права граждан, которые в повседневной жизни преимущественно общаются как на украинском, так и на русском языке. О нарушении языковых прав украиноязычных граждан заявили 35% опрошенных. Из них 21% считает, что нарушение прав происходит иногда, 10% оценивает случаи как единичные, 4% считает, что нарушение прав происходит регулярно.

Около половины опрошенных респондентов (49%) считают, что права украиноязычных в Украине вообще не нарушаются.

О нарушении языковых прав русскоговорящих лиц заявило 42% респондентов в Одесской области. Из них 22% считают, что нарушение прав происходит иногда, для 10% респондентов нарушение прав русскоязычных является регулярным, 10% считают нарушение языковых прав единичными случаями. 42% опрошенных отрицают нарушение прав русскоязычных лиц в Украине.

59% опрошенных положительно относятся к обязательному использованию украинского языка в сфере обслуживания. Против этого выступает 13% респондентов.

Респонденты разделены в своем отношении к запрету российских артистов и фильмов в Украине: 39% считает, что запрет российских артистов и фильмов в Украине является необходимым шагом для защиты государства, в то время как 34% считают такой запрет ошибкой, которая является ограничением прав граждан . Несмотря на то, что подавляющее большинство все же согласны с запретом российских артистов и фильмов, относительное большинство респондентов (37%) считают допустимым исполнение в публичном пространстве песен на русском языке. Не соглашается с этим поменьше респондентов — 30%.

Около 20% опрошенных в целом безразлично, будет ли публичное исполнение русскоязычных песен подпадать под запрет.

Интересно: среди слышавших о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе большинство (36%) относится к этому негативно. Четверть (24%) опрошенных положительно встретили новости о демонтаже памятника. Нейтрально относятся к сносу Екатерины II 26% опрошенных.

Каким источникам информации доверяют жители Одесской области?

На открытый вопрос об источниках информации, которые респонденты чаще всего используют, чтобы узнать новости о войне, респонденты чаще всего упоминали Телеграм-каналы (Одесса Инфо, Хуевая Одесса), общенациональные телевизионные каналы (1+1, Интер), «СТБ», «ICTV», «Украина») и Вайбер-канал «Молния».

На телеграм-каналы приходится 180 упоминаний, что больше частоты упоминаний общенациональных телеканалов — 159. Особенностью телеграм-каналов, равно как и Вайбер-каналов, является их анонимность. Сосредоточенность аудитории вокруг анонимных источников информации может угрожать манипуляциями общественным мнением и дезинформацией. Кое-где такие каналы аффилированы с Россией. Интересно, что Телеграм-канал «Труха Украина», который имеет более 2 млн подписчиков и является самым популярным Телеграм-каналом в украинском сегменте Телеграма, не вошел даже в топ-10 по частоте упоминаний наших респондентов. Его вспомнили, как источник новостей о войне, всего 10 респондентов. Также респонденты почти не упоминали о местных СМИ.

Уязвимость к российской дезинформации

61% респондентов не согласились с утверждением, что украинские власти используют предоставленные партнерами системы ПВО только чтобы защитить Киев, а жители Одесской области страдают от обстрелов. Соглашаются с этим тезисом 14% респондентов. Остальные не смогли определиться с собственной позицией по этому вопросу.

Российская пропаганда была направлена на формирование видения событий времен Революции Достоинства. В частности, события в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года пророссийские медиа использовали для запугивания местного населения «бандеровцами» и украинскими националистами. Относительное большинство респондентов (20%) возлагают ответственность за гибель людей в Одесском доме профсоюзов на российские спецслужбы, правоохранительные органы Одессы (18%) и активистов Одесского Майдана (17%).

Чуть реже респонденты обвиняли активистов антимайдана (11%) и украинское правительство (9%). В конспирологическую идею, которую активно распространяла Россия о вмешательстве западных спецслужб, верят лишь 4% опрошенных. В то же время 38% респондентов затруднились определиться с ответом.

Несмотря на то, что результаты опроса не свидетельствуют однозначно в пользу проукраинского видения событий 2 мая 2014 г., однако по сравнению с 2021 годом ситуация несколько улучшилась. В частности, с 25% до 9% снизилась доля респондентов, обвиняющих украинское правительство. На 4% снизилась доля респондентов, возлагающих ответственность на западные спецслужбы и на 9% возросла доля лиц, считающих виновными российские спецслужбы.

Отношение к мобилизационным мероприятиям и Территориальным центрам комплектации

90% респондентов слышали от друзей или знакомых о случаях вручения повесток представителями ТЦК в публичных местах. Респонденты, слышавшие от друзей или знакомых о случаях вручения повесток в публичных местах, также чаще проявляли недоверие к председателям областных военных администрации и ТЦК, однако такая тенденция не наблюдалась по доверию к ВСУ.

65% респондентов, слышавших от друзей или знакомых о случаях вручения повесток в публичных местах, соглашаются, что вручение повесток в публичных местах неоправданно и нарушает права людей. Среди тех, кто не слышал о случаях вручения повесток в публичных местах, этот тезис поддерживает 37%.

О случаях среди друзей или знакомых, когда человек принимает меры, чтобы не получить повестку в публичном месте, знают около 39% респондентов. В то время как 37% не слышали о таких случаях среди своего круга знакомых. Почти четверть респондентов (24%) затруднились ответить на вопрос.

Абсолютное большинство опрошенного населения Одесской области (62%) соглашается, что в целом вручение повесток в публичных местах неоправданно и нарушает права людей. В противоположность 11% респондентов согласились, что в целом вручение повесток в публичных местах законно и оправдано для мобилизации.

Оценка военного положения и возможных путей завершения войны. Вступление в НАТО. Мирные соглашения

Респонденты преимущественно оптимистичны по продолжению поддержки Украины со стороны Запада.

33% опрошенных не разделяют мнение, что отсутствие успеха Украины на поле боя в течение ближайших 3-4 месяцев может привести к существенному снижению поддержки со стороны Запада. В противоположность 24% респондентов предполагают, что отсутствие успеха в ходе контрнаступления может снизить поддержку Запада.

Среди опрошенных респондентов отсутствует консенсус по поддержке продолжения войны: 37% респондентов хотят, чтобы война закончилась в ближайшее время «любой ценой», тогда как 45% готовы согласиться с продолжением войны, если это необходимо для победы.

Как отметили спикеры, исследование выявило, что большинство респондентов, готовых завершить войну как можно быстрее «любой ценой», не готовы идти на реальные уступки России. Таким образом, максимальная доля украинцев, которые действительно готовы пойти на хоть какие-то уступки ради быстрого окончания войны, составляет 8%, а не 30%.

И еще. Отношение к переговорам о прекращении войны среди респондентов неоднозначно. С одной стороны, 33% опрошенных согласились, что стране следует идти на переговоры, поскольку Украина понесла большие потери и может потерять еще больше людей. Не согласились с этим утверждением 35%. С другой, 48% респондентов согласились с тем, что мирные переговоры неприемлемы, если мир не будет отвечать интересам Украины. Не согласны с этим утверждением 13% опрошенных.

Среди респондентов разделились мнения относительно потенциального влияния продолжительности войны на вероятность завершения войны на условиях Украины. Относительное большинство опрошенных (39%) согласны, что продолжительность войны не снизит шансы на завершение войны на условиях Украины. Несколько меньшая доля респондентов (21%), напротив, считают, что продолжительность войны во времени уменьшит возможности для государства завершить войну на выгодных условиях.

Большинство респондентов (45%) соглашаются, что война может прекратиться только на условиях Украины, без уступок РФ. В то же время, 37% респондентов готовы пойти на некоторые компромиссы ради прекращения войны. Пойти на любые уступки, чтобы война прекратилась, готовы 6% опрошенных.

В контексте компромиссов важно, как респонденты реагировали на конкретные уступки, которые потенциально может потребовать российская сторона от Украины. Наименьшее количество респондентов готовы согласиться на сокращение численности ВСУ (6%) и признание оккупированных сейчас территорий Украины частью РФ (8%), даже если в обмен на это Россия прекратит огонь на линии фронта и прекратит ракетные обстрелы городов Украины.

Согласиться на оккупацию Крыма и ОРДЛО с выводом российских войск с украинских территорий, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года и восстановлением линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года, готовы 16%. Против такой уступки выступает 65% респондентов.

Уступки в культурной и языковой сфере оказались более приемлемыми для респондентов, чем территориальные уступки и уступки в сфере обороноспособности собственной армии. Согласиться на отказ от политики декоммунизации готово 12%, против такой уступки выступает 42%. Около 45% респондентов не смогли определиться с собственной позицией по поводу уступок РФ в вопросе декоммунизации, в то время как другие предложенные потенциальные уступки не вызвали у респондентов таких затруднений.

Предоставить русскому языку статус государственного считают приемлемым 15% опрошенных, неприемлемым — 61% опрошенных. Наиболее приемлемой уступкой, как по части тех, кто согласен пойти на такую уступку, так и по части тех, кто выступает против такой уступки, является отказ от вступления Украины в НАТО. Согласиться на такое условие готово 34% респондентов. Против такого компромисса выступает 41%.

Такие результаты могут указывать на определенный скептицизм респондентов относительно возможного полноценного вступления Украины в НАТО или способности НАТО защитить суверенитет Украины.

Таким образом, любые мирные соглашения, включающие какие-либо из шести указанных уступок, могут вызвать сопротивление внутри населения Одесской области.

Несмотря на существующую «усталость» от войны и страх респондентов относительно возможного развития событий на поле боя, относительное большинство опрошенного населения области не готово идти на компромиссы в вопросах территориальной целостности и суверенитета страны.

Поддержка европейского курса страны

Более половины респондентов (52%) считают, что вступление в Европейский Союз было бы экономически выгодным для Украины. Не разделяет эту точку зрения 19% опрошенных, из них сильны убеждения в экономической невыгодности евроинтеграции для Украины у 8%. Затруднились определиться с собственной позицией 29% опрошенных.

Похоже, что респонденты с худшим финансово-материальным положением реже верили в экономическую выгоду для страны вступления в ЕС: 35% среди крайне бедных респондентов по сравнению с 50% среди бедных и 63% условно обеспеченных. Однако разница между группами связана не со скептицизмом по поводу экономической выгоды евроинтеграции, а со значительно большей неопределенностью по поводу собственной оценки экономической выгоды евроинтеграции среди крайне бедных респондентов — 47%.

Оценка потенциальной экономической выгоды для страны от евроинтеграции была преимущественно положительной независимо от возраста респондентов. Среди респондентов пенсионного возраста (60 лет и старше) 47% соглашаются, что вступление в ЕС экономически выгодно, в то время как респонденты в возрасте от 18 до 29 поддерживают этот тезис на 17% чаще. Однако, эта разница связана с низшей долей респондентов, определившихся с собственной позицией, среди респондентов старше 60 лет.

48% респондентов, в то же время, ожидают решительных действий от государства для ускорения вступления в ЕС…

Фото: Мария Котова