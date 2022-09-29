Президент вручил десантнику из Одесской области Звезду Героя: это стало снимком дня

Об этом сообщили в офисе президента.

Снимок, на котором президент поздравляет Героя, в Офисе президента назвали «снимком дня». Дело в том, что офицер ВСУ потерял в бою правую руку. Поэтому президент Владимир Зеленский после вручения военнослужащему награды, протянул ему для пожатия левую руку, чтобы бойцу было удобнее.

Командир парашютно-десантного батальона старший лейтенант Владислав Бандарь участвовал в АТО/ООС, а с начала полномасштабного вторжения обеспечивал оборону на взводных опорных пунктах в районе моста через реку Северский Донец возле Счастья на Луганщине.

В марте он организовал эффективную оборону позиций в Верхнеторецком районе, что неоднократно останавливало попытки прорыва и не позволило противнику завладеть позицией украинских войск на наиболее опасном направлении обороны.

18 марта, во время вражеского авиационного и артиллерийского обстрела Владислав Бандар получил ранение и потерял правую руку. Однако даже после ранения продолжал руководить обороной опорного ротного пункта, пока его не эвакуировал боевой медик.

Сейчас Герой находится на реабилитации.

Владиславу Бандару 26 лет, он родился в Болграде в Одесской области.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что над Одессой развеяли прах полного кавалера орденов «За мужество» и Героя Украины.

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Фото: Офис президента Украины