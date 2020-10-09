Знаки судьбы: премьера оперетты «Марица» на сцене одесской Музкомедии (много фото)

Премьера оперетты «Марица» на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) — долгожданная. В этом году все ведь так: вне плана или вдруг сверх него. Мы дождались: состоялась сдача спектакля, и начался его путь (дай Бог, долгий) на сцене одесской Музкомедии.

Знаки Судьбы

«Театр уж полон» — это не про день сегодняшний: половина кресел в зале вынужденно пустуют, рассадка зрителей — в шахматном порядке.

А на сцене — премьера спектакля, показавшегося мне настоящим костром, у которого оказался после долгого холодного дня. Его огонь согревает, радует, а если и обжигает, то лишь искрами юмора, тесно вплетенными в сюжет.

Ах, этот опереточный сюжет! Не наивно ли все это для сегодняшних непростых дней? Уместно ли? В тему ли современных перипетий?

Очень даже в тему: во-первых, эта классика, созданная творческим коллективом театра (режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств России Владимир Подгородинский) с очень бережным отношением. Ну а множество постановочных находок делают старую добрую оперетту современной во всех смыслах.

Спектакль не просто о счастье и любви, а о том, что же человек делает ради этого, как он прислушивается к знакам и подсказкам Судьбы. Судьба в «Марице» подана вполне зримо — в образе цыганки (лауреат международных конкурсов вокалистов Екатерина Мысь), как и настроение главных героев — через образ Скрипача. Скрипач (студент первого курса Одесской национальной музыкальной академии им. А.Неждановой Кирилл Школьник) почти постоянно на сцене.

Приказано веселиться!

«Плачьте, скрипки — пойте скрипки» уже становится не только арией Марицы (на сдаче спектакля ее роль исполняла лауреат международных конкурсов вокалистов Ирина Визиренко) в разные периоды ее жизни, а некой живой нитью, которая объединяет всех героев оперетты. Скрипка вторит и настроению «управляющего, а не развлекающего» Тассило (лауреат международных конкурсов вокалистов Ярослав Селедцов) в печальные минуты его жизни, и всем героям, и нам с вами, так хорошо ощущающим, как же все непросто. И если об «актуальности», то вот это «не спугни Судьбу» — не лучшее ли напутствие?.. Особенно когда «усадьба — по рукам, а сердце — с молотка» настоятельно просят «поискать других господ»…

Но — «приказано веселиться!». И как же все взрывается и музыкой, и танцем в этой огненной оперетте Кальмана (дирижер-постановщик заслуженный деятель искусств Украины Вадим Перевозников)! Спектакль необыкновенно ярок и красив (художник-постановщик заслуженный художник Украины Станислав Зайцев), костюмы завораживают и словно заранее дают подсказку, что же за герой перед вами (художник по костюмам Елена Лесникова).

Кладезь искрометных фраз

Калейдоскоп, взрыв эмоций, венгерско-цыганский колорит — все для вас и в такой полной мере, что хочу сразу предупредить: вы еще и вслушайтесь в текст, преисполненный юмора и полезных намеков. «Порхающий, как летучая мышка» Мориц Популеску (заслуженный артист Украины Тимофей Криницкий) — это же просто кладезь искрометных фраз.

Ну какая же прелесть все эти «мужчина иной поспешности», и родовой герб, изображающий рака-отшельника с цветком в клешне», и «объединим наши сердца и угодья»!

Таких вещиц в спектакле много: «Порадуйте нас чем-нибудь древнесаксонским. Чечеткой, например». Или о выборе невесты: «Выбирали не по росту и весу, а по объему приданого»…

И все непременно будет хорошо, если вы все же прислушались к тем самым знакам Судьбы и остались верны себе и своим чувствам. Тогда появится настоящим подарком и в вашей жизни невероятная Цецилия (народная артистка Украины Наталья Завгородняя), знающая самый большой секрет на свете. А он так прост: давайте искренне любить жизнь!..

Спектакль очень динамичен — при всей его насыщенности. Вы вовлекаетесь в удивительное действо, где все органично и легко, где искры костра, у которого вы оказались, остаются в душе, вызывая улыбку. Главное — они отдают тепло и одаривают тем, что именуется положительным зарядом, словно напоминая, что скрипки не только плачут, но и поют…

Фото: Мария Котова