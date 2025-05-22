Премьера балета и открытие летних площадок: ТОП 5 событий Одессы 23–25 мая

24–25 мая, 12:00. Фестиваль «Мода. Красота. Благотворительность». Onivoloy lane

Фестиваль нового формата, где стиль объединяется с добром! Более 50 брендов одежды и аксессуаров. На новой локации вас ждут интерактивы со стилистом, мастер-классы по флористике, парфюмерные презентации, фудкорт, дегустации крафтового вина и уроки сомелье.

24 мая, 18:00. Концерт «Сказки Венского леса». Ботанический сад.

На концерте-открытии нового сезона Live at Botanic выступят лауреатки многочисленных международных и всеукраинских конкурсов — очаровательные скрипачки Наталья Мазепа, Екатерина Алексеенко, а также композитор и преподаватель ОДМЛ им. проф. П. С. Столярского Мария Ковалева (фортепиано).

Среди растений зазвучат шедевры австрийской музыки — произведения Й. Гайдна, В. А. Моцарта, И. Штрауса, И. Брамса, Ф. Шуберта, Ф. Крейслера, а также приятные музыкальные сюрпризы. Возьмите с собой пледы, друзей и хорошее настроение — и позвольте себе вечер вдохновения среди цветов, деревьев и музыки.

24 мая, 16:00. Премьера «LISOVA». Одесская опера

На сцене Одесского национального театра оперы и балета – премьера современного балетного перформанса «LISOVA» по мотивам произведения Леси Украинки. Музыка современного украинского композитора Тимофея Старенкова, постановка хореографа и режиссера, основательницы модерн-балета «OSDC Dance Company» Олеси Шляхтич, под руководством заслуженного артиста Украины Василия Коваля.

Необычная сценография, оригинальные декорации и костюмы, визуальный контент с 3D-эффектами и анимационной проекцией погрузят вас в мир украинского фэнтези, где древность изящно переплетается с настоящим и будущим. Помним: трудные времена проходят. Остаются сильные чувства и незабываемые эмоции, которые дарит нам искусство!

23 мая, 19:00. Концерт. Музыка из сериала «Бриджертоны». Union

Открытие сезона в очаровательном итальянском дворике объявляется открытым! Все лето вас ждут незабываемые летние вечера с прекрасной музыкой и атмосферой. В эту пятницу вы станете первыми, кто войдет в этот дворик.

25 мая, 19:00. Гастроли Шугара. ИТАКА

Шугар — яркий представитель новой волны украинской музыки, артист из Хмельницкого, уверенно заявивший о себе как в шоу-бизнесе, так и в соцсетях. Яркий исполнитель самостоятельно проложил путь к популярности, превратив хобби в дело всей жизни. Его история — пример self-made успеха, где главные составляющие — талант, настойчивость и харизма. Свой творческий путь Шугар начал с нестандартных каверов на мировые хиты, а затем перешел к авторским трекам, которые быстро стали вирусными. Последние пять лет артист активно развивается как автор песен, каждый раз удивляя слушателей новым звучанием. Концерты Шугара — это всегда полные залы и бешеная энергетика, объединяющая поклонников всех возрастов.

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