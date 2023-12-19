Предприниматель из Рени продлил подписку на «Одесскую жизнь» пенсионерам громады

У нас, пенсионеров, нет финансовых возможностей выписывать газету, поэтому большое спасибо Юрию Васильевичу Оносу за то, что не забывает о людях старшего возраста, подставляет свое плечо.

Совет ветеранов города Рени, который возглавляет Валентина Степаненко, самостоятельно распространяет газету «Одеське життя»: активисты разносят ее по квартирам тем, кому уже трудно выходить из дому. Наше старшее поколение любит читать, стремится быть в курсе всех событий.

Мне нравится запах типографской краски, который напоминает о годах работы в Ренийской типографии, куда я пришла в далеком 1969-м. Тогда газетные строчки мы набирали по буковке. Позже появились специальные машины — линотипы, отливающие свинцовые строки. Но все равно заголовки набирали вручную, и метранпажи (метранпа́ж — фр. metteur en pages «составитель страниц» — специалист вёрстки. Прим. ред.) складывали каждую полосу в тяжелые рамы.

Мы, наборщики и верстальщики, часто общались с журналистами: они нередко прибегали в типографию, чтобы что-то срочно добавить в номер.

Трудная у журналистов работа, как и в типографии была. Есть песня о журналистах: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете».

Когда получила №40 газеты «Одеське життя» и дошла до статьи на 16-й странице, расплакалась так, что напугала сына. Там была публикация о Борисе Федоровиче Деревянко, редакторе «Вечерней Одессы», которую я выписывала многие годы. Брала газету в типографию, читала всем девчатам. Борис Деревянко – Журналист, Писатель, Редактор с большой буквы. Я до сих пор храню номер от 17 сентября 1997 года, где много его снимков и опубликованы отрывки из его произведений.

Каждый номер газеты «Одеське життя» читаю с большим удовольствием и нахожу для себя много полезной информации. Рада, что буду с этой газетой и в 2024 году.

Елена ВАКАРЧУК, жительница г. Рени