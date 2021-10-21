Согласно трудовому законодательству Украины, в день увольнения работодатель должен полностью рассчитаться с работником: выплатить заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск, а в отдельных случаях — выходное пособие.

В каких случаях выплачивают выходное пособие, в каком размере, каков порядок и сроки выплаты, рассказала Татьяна Димова — юрист Третьего одесского бюро правовой помощи.

Какой размер выходного пособия при увольнении?

Работники, уволенные не по собственному желанию, имеют право на выходное пособие. Это материальное обеспечение уволенного в период поиска новой работы. Размер выходного пособия не связан с количеством и качеством труда.

Размер денежной выплаты зависит от оснований увольнения и размера среднего заработка работника или его конкретного заработка в двухнедельный период перед увольнением.

Трудовой кодекс определяет, что:

не менее одного среднемесячного заработка выплачивается в следующих случаях:

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда;

изменения в организации производства и труда (в том числе ликвидация, реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, сокращение штата работников);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе из-за недостаточной квалификации или состояния его здоровья;

восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу.

не менее двухмесячного среднего заработка выплачивается в случае призыва или поступления на военную или альтернативную службу;

не менее трехмесячного среднего заработка выплачивается в случае нарушения собственником законодательства о труде, коллективного или трудового договора.

не менее шестимесячного среднего заработка выплачивается в случае прекращения полномочий должностных лиц (п.5 ч.1 ст.41 КЗоТ Украины);

недельный средний заработок выплачивается в случае расторжения трудового договора при приостановлении работ на предприятии для сезонных работников;

трехдневный средний заработок выплачивается в случае расторжения трудового договора при приостановлении работ на предприятии для временных работников.

Как рассчитывают выходное пособие при увольнении?

Расчет выходного пособия осуществляется исходя из выплат за последние два месяца работы, предшествующих увольнению. Если работник проработал в организации менее двух календарных месяцев, средняя заработная плата исчисляется исходя из выплат за фактически отработанное время.

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При расчете учитываются только выплаты, непосредственно связанные с работой, а именно:

должностной оклад;

надбавки (выслуга лет, ранг, работа в выходные дни и ночное время и т.д.);

ежемесячные премии и вознаграждения.

В какие сроки выплачивается выходное пособие при увольнении?

В день увольнения работнику выплачивают все суммы, причитающиеся ему от предприятия, или же не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете. А сумма выходного пособия не облагается единым социальным взносом.

Какую ответственность несет работодатель?

В случае невыплаты в указанные сроки уволенному пособия, предприятие должно выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета (ст. 117 Кодекса законов о труде).

Решить спор по поводу задержки или отказа расчета при увольнении можно как во внесудебном, так и судебном порядке.

За правовой консультацией и разъяснениями можно обратиться в центры и бюро юридической помощи. Адреса и телефоны можно найти на сайте системы — www.legalaid.gov.ua.

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Подготовила Татьяна Сярова

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