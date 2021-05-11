Повредили авто из-за ямы на дороге: что делать (инструкция)

В Одессе, собственно, как и в других городах Украины, водители часто жалуются на бездорожье. Особенно эта проблема актуальна после зимы. Ямы на дорогах — это причина потенциального ДТП, попасть в которое может любой, даже самый опытный водитель. Но кто же виноват в таком случае? Не подавать же в суд на выбоину?..

Кроме того, из-за плохих дорог многим автомобилистам регулярно приходится пользоваться услугами СТО. Ремонты иногда стоят не одну тысячу гривен. Можно ли получить какую-то компенсацию после встречи с дорожной ямой? «Одесская жизнь» попыталась ответить на этот вопрос.

Если попалась яма…

Эксперты в один голос заявляют, что нужно вызвать полицию. Именно она дает оценку повреждениям автомобиля, осматривает проезжую часть и выясняет причину ДТП. Эти данные станут основой для доказательства в суде правонарушения дорожных служб и связи между состоянием дороги и причиной повреждения авто.

Также до приезда сотрудников полиции необходимо зафиксировать на фото и видео повреждения автомобиля, состояние дорожного покрытия, яму, которая стала причиной ДТП, измерить глубину выбоины.

На что ссылаться?

— Надо настаивать на составлении протокола по ч. 4 ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность должностных лиц дорожно-эксплуатационных организаций за нарушение правил содержания автомобильных дорог. То есть в качестве причины происшествия должно быть указано, что ДТП или повреждения авто произошло из-за состояния дорожного покрытия. Отдельно акцентирую внимание, что ключевым элементом протокола будет отражение глубины самой ямы, — советует правозащитник Александр Закриничный.

Согласно требованиям Государственного стандарта Украины по безопасности дорожного движения, автомобильных дорог (ДСТУ3587-97), на автодороге глубина ямы не должна превышать четыре сантиметра.

Если полиция не хочет составлять протокол по нужной статье?

Юристы предупреждают: полицейские могут придумывать истории, типа «вы не выбрали безопасную скорость движения» или «не следили за дорожной обстановкой», а потому сами виноваты.

Но согласно статье 14 Закона «О дорожном движении», автомобилисты имеют право на безопасные условия дорожного движения. И если знак, который предупреждает о ненадлежащем состоянии дороги, отсутствует, то это ответственность соответствующих дорожных служб.

Также, если работник полиции откажется фиксировать глубину выбоины или другие детали, об этом нужно обязательно указать в своих пояснениях. При составлении протокола следует следить, чтобы все было записано верно.

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На кого подавать иск в суд?

После составления протокола полиция должна выдать справку о повреждении автомобиля. У них же нужно получить все копии протокола о ДТП, схемы ДТП.

Чтобы оценить размер ущерба, нужно обратиться на любую СТО и взять счет о расходах. На его основании требовать возмещение расходов.

Пострадавшему в ДТП следует обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения региональной службы «Укравтодора», на балансе которой находится соответствующая автомобильная дорога, с иском о взыскании убытков.

Узнать, кто несет ответственность за тот или иной участок дороги, можно в управлениях дорожного хозяйства населенных пунктов, а также в подразделениях Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

На что рассчитывать?

Согласно законодательству, предельного размера компенсации нет. Все зависит от повреждения самого транспортного средства. Главное, чтобы были сохранены чеки и заключение эксперта. Конечно, можно требовать моральной компенсации. Ее фиксированного размера также не существует.

В дальнейшем судебные издержки, стоимость экспертизы и услуг адвоката могут быть взысканы с виновной стороны в рамках возмещения ущерба по случившемуся ДТП.

Куда звонить?

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета

65078, г. Одесса, ул. Генерала Петрова, 22, 2-й этаж, каб. 209-214.

Тел.: (048) 784-08-42,

e-mail: udh@omr.gov.ua

Служба автомобильных дорог в Одесской области

65031, г. Одесса, ул. М. Грушевского, 49.

Тел./факс: (048) 753-15-18,

e-mail: sad-od@ukravtodor.gov.ua.

Диспетчерская служба

Тел.: (067) 575-68-86, кругло­суточно.

7 шагов к получению компенсации за поврежденное авто от дорожной службы

найти свидетелей, записать их ФИО, номера телефонов. За очевидцев сойдут и пассажиры; вызвать полицию; до приезда инспекторов выставить знак аварийной остановки и ничего не трогать, машину с места не сдвигать; сфотографировать и снять на видео яму, участок дороги, поврежденный автомобиль; проследить, чтобы полицейские при составлении схемы ДТП указали размер выбоины на дороге; попросить полицейских вызвать представителей дорожной службы, которая отвечает за данный участок дороги. Дорожники должны составить акт обследования участка. Если из автодора на вызов никто не приехал, это указывается в акте полицейских; составить оценку ремонта автомобиля в автосервисе и сохранить чек.

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