“Потолок ледяной, дверь скрипучая…”: история знаменитой песни “Зима”

Много лет назад без песни «Зима» не обходился ни один новогодний «Голубой огонек», а впервые она прозвучала в 1970 году в исполнении Эдуарда Хиля. Как и любая хорошая песня, «Зима» имеет собственную историю – немного детективную, немного загадочную.

В 1956 году поэт Сергей Островой, автор хита «Песня остается с человеком», перевел на русский язык стихотворение поэта из Андалусии Хавьера Линареса. В нашей стране испанского поэта знали плохо, так как в свое время он поддерживал диктатора Франко, а во время Второй мировой войны сражался в «голубой дивизии» на стороне гитлеровской Германии. Под Ленинградом испанец был ранен и попал в плен.

Линареса отправили в лагерь, который находился на севере, где зимы всегда были суровыми. Однако для привыкшего к сырым и теплым зимам южанина они олицетворяли саму смерть. На эту тему в 1943 году он и написал стихотворение, в котором выразил свой страх перед русской зимой и тем пугающим местом, куда он попал: там, за «шершавыми стенами» барака, находилась «колючая тьма» и «обмороженная мертвенная пустыня».

После окончания войны Линарес вернулся домой, а его стихотворение попало на глаза поэту Сергею Островому. И хотя тот постарался сделать перевод максимально приближенным к оригиналу, в русском варианте стихи приобрели совершенно иное настроение и звучание. Они понравились композитору Эдуарду Ханку, и он без ведома Острового написал к ним музыку. Но когда композитор показал поэту уже готовую песню, тот только отмахнулся. Тогда Ханок предложил песню Эдуарду Хилю, который исполнил ее на радио «Юность» в передаче «С добрым утром!». Песня осталась незамеченной, и Ханок решил, что эксперимент не удался. Однако Эдуард Хиль песню не забыл и исполнил ее на новогоднем «Голубом огоньке». «Зима» вызвала восторг у зрителей, а этот день стал считаться настоящей премьерой песни.

Зима

У леса на опушке жила Зима в избушке.

Она снежки солила в березовой кадушке,

Она сучила пряжу, она ткала холсты,

Ковала ледяные да над реками мосты.

Припев:

Потолок ледяной, дверь скрипучая,

За шершавой стеной тьма колючая.

Как шагнешь за порог – всюду иней,

А из окон парок – синий-синий.

Ходила на охоту, ковала серебро,

Сажала тонкий месяц в хрустальное ведро.

Деревьям шубы шила, торила санный путь,

А после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть.

Припев.

Фото: i.ytimg.com

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