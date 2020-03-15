Помощь семьям с детьми: на какое пособие можно рассчитывать приемным родителям

В нашу редакцию пришло письмо: «Моя дочь с мужем удочерили ребенка. Подскажите, какое пособие от государства они должны получать? Елена Павловна”. Отвечаем.

О помощи государства…

Сейчас, имея желание и возможность, украинцы могут воспитывать в своей семье приемных детей. Некоторые супружеские пары даже создают детские дома семейного типа. И в том, и в другом случае приемным родителям и родителям-воспитателям ежемесячно на каждого ребенка выплачивается социальное пособие и денежное обеспечение.

Назначение государственной социальной помощи и денежного обеспечения осуществляется с даты поселения ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа вплоть до дня достижения им 18-летнего возраста. Если ребенок учится на дневной форме обучения в учебном заведении профессионального (профессионально-технического) или высшего образования, помощь выплачивается до 23 лет или до окончания соответствующего образовательного учреждения.

…и размере выплат на детей

В конце декабря прошлого года Постановлением Кабинета Министров «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» №1101* были увеличены размеры государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

С 1 января 2020 года указанные выплаты составляют:

для детей соответствующего возраста – 2,5 прожиточного минимума:

– для детей в возрасте до 6 лет – 4447,00 грн. (1779 грн. х 2,5);

– для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 5545 грн. (2218 грн. х 2,5);

для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума:

– для детей в возрасте до 6 лет – 6226,50 грн. (1779 грн. х 3,5);

– для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 7763 грн. (2218 грн. х 3,5);

для подопечных детей – учащихся в возрасте от 18 до 23 лет – 2,5 прожиточных минимума, установленных для трудоспособных лиц, – 5255 грн. (2102 грн. х 2,5);

для лиц с инвалидностью – 3,5 прожиточных минимума, установленных для трудоспособных лиц, – 7357 грн. (2102 грн. х 2,5).

До внесения изменений размер помощи составлял два прожиточных минимума для детей соответствующего возраста и прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме социальной помощи на детей, выплачивается и денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям. Его размер на каждого воспитанника или приемного ребенка составляет один прожиточный минимум, установленный для трудоспособного лица, то есть 2102 гривни. Ранее размер такого обеспечения составлял 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

* Указанным документом были внесены изменения в Постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком», оплаты услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплаты социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя, поддержки малых групповых домов» №552 от 26 июня 2019 года.

Подготовлено при помощи Управления социальной защиты населения в Суворовском районе Одессы

Фото: secondowelfare.it

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