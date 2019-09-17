«Польская кровь»: чешская классика — на сцене одесской Музкомедии

20 и 21 сентября Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного представит одесскому зрителю первую премьеру нового театрального сезона: оперетту чешского композитора Оскара Недбала «Польская кровь» (либретто — Лео Штейн). Мы побывали на репетиции и готовы поделиться секретами закулисья.

Сейчас в театре горячие дни: происходит рождение нового спектакля, репетиционный зал не отдыхает, и, кажется, что артисты и вся постановочная группа здесь не просто репетируют, а вообще живут.

Старушка оперетта

Рождение нового спектакля — это всегда тайна, даже с налетом мистицизма. Вот и сейчас, заходя в репетиционный зал, поражаюсь и работоспособности всех, кто причастен к новому спектаклю, и той диковинной атмосфере, которая здесь царит…

Оперетта «Польская кровь» создана более ста лет назад — в 1913 году, тогда же состоялась ее первая постановка в Карл-театре в Вене. Оперетта имела оглушительный успех в первые годы появления на сцене и имеет большую европейскую популярность сегодня — входит в ТОП-10 оперетт Европы.

Оперетта была дважды экранизирована: в 1934 году вышел фильм работавшего в Германии чешского режиссера Карела Ламача с его женой Анни Ондра в роли Елены, в 1966 году — телефильм ФРГ режиссера Вольфганга Либенайнера.

Ну, а наша Музкомедия словно терпеливо ожидала того часа, когда и на ее сцене состоится премьера «Польской крови».

Творческое содружество

Новый спектакль станет плодом творческого международного содружества. Режиссер-постановщик спектакля — главный режиссер и гендиректор Большого театра им.Й.К.Тыла Мартин Отава (г. Пльзень, Чехия). Создают спектакль и другие чешские мастера — балетмейстер-постановщик Иржи Покорны, художник-постановщик и художник по костюмам Алеш Валашек.

А вот весь остальной состав представлен одесской Музкомедией, и остается только поражаться, каким поразительном даром единения, понимания обладает сам дух вдохновения и творчества.

Сюжет оперетты и занимателен, и поучителен, и, в то же время, с тем налетом всей палитры авантюризма, без которого все стало бы серым, очень уж обыденным и попросту потеряло бы все краски бытия. Но мы же в Музкомедии, где возможно все, где жизнь — как бал, которым правит Любовь. А ради любви… Впрочем, на что можно пойти ради любви, ради достижения самой главной цели — собственного счастья, вы узнаете, побывав на премьере.

Почти невероятная находка

А мы вернемся к тому самому почти мистическому налету, о котором говорили чуть выше. История эта более чем занимательна, а еще она очень одесская и имеет прямое отношение к предстоящей премьере.

Как рассказывают в пресс-службе театра, решение о сотрудничестве с чешскими мастерами появилось давно. Материал для будущего спектакля выбирался очень долго. Мартин Отава, конечно же, хотел ставить на сцене ОАТМК чешский материал. Дед Мартина, известный чешский певец, был знаком с Оскаром Недбалом, так стала «проявляться» идея постановки именно «Польской крови».

Вот тут-то в архиве ОАТМК и обнаруживается настоящий раритет: старинный клавир «Польской крови» Оскара Недбала, да еще и с дарственной надписью самого автора! Конечно, это было воспринято как знак свыше, и вскоре началась работа над опереттой.

Готовимся к фонтану эмоций

Ну что ж, готовьтесь: вас ожидает фонтан самых прекрасных эмоций, веселья, вы будете следить за занимательным сюжетом, упиваться прекрасными сценами и костюмами. И главное: вы по-настоящему наладитесь классической опереттой, ее прекрасной музыкой, танцами, замечательным вокалом. Все это вместе с удивительными декорациями, над которыми сейчас трудятся художники, не просто перенесет вас в иную эпоху, но и в мир, где все говорит на языке любви, все проблемы кажутся решаемы, а безвыходных ситуаций попросту не бывает.

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