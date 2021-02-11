Скоро водители смогут штрафовать друг друга. Если кто-то лихачит на дороге, нарушает правила, другие участники дорожного движения смогут записать нарушение на видео с помощью мобильного и отправить в полицию.

Такое станет возможным после запуска мобильного приложения «Полицейский в смартфоне». Приложение бесплатное и доступно для скачивания на мобильные телефоны. Программа превращает смартфон водителя в смарт-видеорегистратор, на который можно легко сохранить

маневры нарушителя на дороге, и переслать это видео в полицию.

Летом 2020-го тестовую версию приложения скачали около 16 тысяч пользователей.

– Ежедневные подачи видео со всех концов Украины позволили сформировать базу нарушений, которая конкурирует с официальной базой Национальной полиции Украины, – говорит основатель стартапа Алексей Афонин.

При этом все сообщения о нарушении ПДД будут анонимными. То есть гражданин, на которого поступит жалоба, не узнает имени отправившего ее автора.

Сообщается, что по таким заявлениям патрульная полиция уже выписывает постановления о штрафах. Но пока далеко не везде.

Анонсное фото: liter.kz

Читайте также: Новые правила дорожного движения снизят количество ДТП