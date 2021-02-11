Скоро водители смогут штрафовать друг друга. Если кто-то лихачит на дороге, нарушает правила, другие участники дорожного движения смогут записать нарушение на видео с помощью мобильного и отправить в полицию.
Такое станет возможным после запуска мобильного приложения «Полицейский в смартфоне». Приложение бесплатное и доступно для скачивания на мобильные телефоны. Программа превращает смартфон водителя в смарт-видеорегистратор, на который можно легко сохранить
маневры нарушителя на дороге, и переслать это видео в полицию.
Летом 2020-го тестовую версию приложения скачали около 16 тысяч пользователей.
– Ежедневные подачи видео со всех концов Украины позволили сформировать базу нарушений, которая конкурирует с официальной базой Национальной полиции Украины, – говорит основатель стартапа Алексей Афонин.
При этом все сообщения о нарушении ПДД будут анонимными. То есть гражданин, на которого поступит жалоба, не узнает имени отправившего ее автора.
Сообщается, что по таким заявлениям патрульная полиция уже выписывает постановления о штрафах. Но пока далеко не везде.
Анонсное фото: liter.kz
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