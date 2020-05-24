Полезные советы: как стирать мягкие игрушки в домашних условиях?

Наверное в каждом доме есть мягки игрушки, и не обязательно, чтобы с ними играли дети. Тканевые изделия могут украшать наш интерьер или храниться как память о чем-то важном. Но даже если они «лежат без дела», важно за ними правильно и регулярно ухаживать.

Сухая чистка

Чтобы почистить мягкие игрушки, не обязательно нужна вода. Можно просто насыпать в целлофановый пакет обычную соду (от половины до целого стакана порошка, зависимости от объема изделия) и поместить игрушку. После чего завязать пакет и несколько раз хорошо его встряхнуть. Остатки соды смести сухой щеточкой.

При помощи пылесоса и насадки для мягкой мебели от пыли можно очистить большие игрушки. Только здесь нужно быть аккуратным, чтобы случайно не повредить мелкие детали, прикрепленные к изделию.

Влажная чистка

Загрязненные игрушки из войлока, имеющие шарики в качестве набивки, лучше очищать слегка влажной тканью или губкой. Стирать в автоматических стиральных машинах их категорически нельзя, можно испортить игрушку.

Также для чистки можно использовать пену. Набрать в небольшую емкость воды, добавить детское средство для купания (шампунь или пену для ванн) и взбить до образования плотной пены. Пену «зачерпнуть» губкой и хорошо потереть загрязненную область игрушки, не допуская ее полного намокания. Стереть остатки пены полусухой тряпкой.

Большая стирка

Тем, кто собирается стирать мягкие игрушки, нужно учесть несколько советов:

Перед стиркой изучить инструкцию на ярлыке игрушки, если на нем есть знак, предписывающий не стирать изделие, то лучше провести сухую чистку. Музыкальные игрушки освободить от механизмов — аккуратно вспороть шов, удалить механизм и зашить разрыв обратно. Любую игрушку перед стиркой желательно поместить в мешочки для стирки и хорошо завязать. Даже если что-то и оторвется, то все части останутся в мешочке. Стирая мягкие игрушки в машине, лучше использовать режим деликатной стирки (шелк или шерсть), а также режим дополнительного полоскания. Чтобы не деформировать игрушку, рекомендуется устанавливать режим «без отжима», Лучше отжать лишнюю воду руками. Сушить игрушку можно сначала на горизонтальной поверхности, а после этого в подвешенном виде.

Рекомендация

Если после чистки игрушки появились желтоватые разводы, то их необходимо обработать лимонным соком и оставить изделие для просушки на солнце.

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