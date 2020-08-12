Полезные советы: как сделать горшочки для рассады своими руками?

Почему бы бытовые отходы не использовать вторично в качестве стаканчиков для рассады?

Кожура цитрусовых

В половинке кожуры, очищенной от мякоти фрукта, сделайте небольшое отверстие для оттока влаги, затем заполните ее грунтом для рассады и посейте по 1-2 семени любого растения на «горшочек». Количество семян зависит от размеров будущего растения. Впоследствии саженец можно высадить в открытый грунт прямо с горшочком.

Яичная скорлупа

Скорлупа от яиц отличный вариант самодельной емкости для посадки рассады либо для выращивания сеянцев. Возьмите скорлупу и с помощью канцелярской кнопки или толстой иглы проделайте снизу отверстие. Каждую скорлупку заполните грунтом до половины и посейте семена. Яичные горшочки с сеянцами поставьте в пластиковый контейнер для яиц. Когда придет время пересадки, высаживайте подросшую рассаду вместе со скорлупой.

Чайные пакетики

Оригинальный способ выращивания рассады в использованных чайных пакетиках по эффективности может посоревноваться с выращиванием в торфяных таблетках, поскольку чай благотворно влияет на развитие растения. У каждого пакетика срежьте верхнюю часть, затем ложкой поместите внутрь грунт для рассады и высейте семена. Такие горшки лучше поставить в поддон, например, контейнер с невысокими бортиками. При высадке в открытый грунт пакетик можно не снимать.

Втулки от туалетной бумаги

Картонные трубки, оставшиеся от рулонов туалетной бумаги и бумажных полотенец, легко превращаются в стаканчики для рассады. Сложите втулки вдоль и ножницами сделайте надрезы примерно на 1/3 высоты трубки таким образом, чтобы получилось 4 лопасти. Затем выпрямите заготовку и сложите лопасти одна на другую, загибая их, как это делают с картонными коробками, чтобы получилось дно. Рассаду можно высаживать, не вынимая из стаканчиков, поскольку бумага и картон разлагаются в земле.

Лотки от яиц

Лоток от яиц также используют в качестве тары для рассады. Такую емкость удобно располагать на подоконниках. Для начала в дне каждой ячейки контейнера проделайте отверстие. Затем ячейки заполните грунтом и высейте семена. Спустя некоторое время корни растения оплетут земляной ком, и для дальнейшей пересадки достаточно будет аккуратно вынуть сеянец с комом земли вилкой.