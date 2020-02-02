Полезные советы: как использовать скисшее молоко в быту

Если молоко успело прокиснуть, не спешите его выбрасывать. И не обязательно применять его только в кулинарии. Пропавшее молоко, может очень даже выручить в быту.

Маринад для мяса

На Кавказе мясо издавна маринуют в прокисшем молоке. Все дело в том, что молочная кислота, воздействуя на волокна мяса, делает его необычайно нежным.

Чтобы приготовить вкусное блюдо необходимо: любое мясо, лук, соль, перец и кислое молоко. Посолить и поперчить мясо, лук нарезать кольцами. Смешать мясо и лук в миске, залить кислым молоком и убрать в холодильник минимум на 2 часа.

Маска для волос

Кислое молоко нашло применение не только в кулинарии. Его также можно использовать для ухода за волосами и телом. Молоко улучшает текстуру и тон кожи, проникает в клетки и увлажняет их, снимает шелушения и способствует образованию коллагена.

Чтобы приготовить маску для ослабленных и поврежденных волос, необходимо: кислое молоко — 1 стак., оливковое масло — 2 ст. ложки, эфирное масло лаванды и розмарина — 2 капли.

Маску нанести на всю длину волос, укутать голову целлофановым пакетом и полотенцем, и оставить на 30-40 минут. Затем смыть шампунем.

Также один-два стакана кислого молока можно добавлять в ванну. После принятия теплой молочной ванны кожа тела будет нежнее.

Удобрение для растений

Кальций в молоке поможет рассаде окрепнуть. Говорят, особенно это полезно помидорам. Необходимо разбавить кислое молоко водой комнатной температуры и разлить смесь по горшкам и клумбам. Также кислое молоко отлично отпугнет вредителей и насекомых.

Средство для чистки серебра

Молочная кислота может придать блеск потускневшему серебру. Для этого нужно замочить изделия в молоке на 30 минут. После чего промыть теплой мыльной водой и протереть мягкой тканью.

Домашняя уловка

Если вы купили слишком много молока, положите его в морозилку. Когда оно вам снова понадобится, выложите его просто в холодильник на ночь. Наутро у вас будет пакет свежего напитка.

Фото: wp.pl

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