Полезности: 13 незаменимых хитростей, которые пригодятся в быту

Время от времени в быту мы сталкиваемся с мелкими неудобствами. Узнайте в нашей рубрике, какие житейские подсказки упростят любую домашнюю задачу.

1. Чтобы зеркало в ванной не запотевало, протрите его раствором чайной ложки желатина на стакан теплой воды.

2. Расцветка ковра станет ярче, если вечером посыпать его солью, а утром вытереть влажной тряпкой.

3. Избавиться от пыли в мягкой мебели можно просто, если застелить ее мокрой простыней и слегка выбить.

4. Чтобы очистить пол от рисунков маркера или фломастера, нанесите на разрисованный участок зубную пасту, а затем протрите влажной губкой.

5. При влажной уборке смочите тряпку несколькими каплями кондиционера для белья. Тогда пыли на поверхности мебели будет скапливаться намного меньше.

6. Чтобы столовые приборы блестели, их можно почистить сырым картофелем.

7. Соединить место разрыва садового шланга поможет пластиковая бутылка. Вырежьте из нее прямоугольник сверните его в трубочку и поместите на место разрыва шланга.

8. Фарфоровая посуда будет красиво сиять, если ее вымыть в воде с нашатырным спиртом.

9. Хрустальную посуду нельзя мыть горячей водой. От этого стекло мутнеет и покрывается сеткой из микротрещин.

10. Потемневшие эмалированные поверхности можно отбелить, прокипятив их с любым моющим средством для мытья посуды, а после промыть в холодной воде.

11. Если протереть поверхность крана вощеной бумагой, на ней долго не будут оставаться пятна от воды.

12. Ножи и ножницы легче будет наточить, если предварительно их замочить в слабом соленом растворе.

13. Мыть мясорубку после использования легче, если последним пропустить сырой картофель.

Фото: бюро добрых услуг