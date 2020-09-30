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Подарок Одессе: «Гефест» приступит к реконструкции очередного сквера

Подарок Одессе: «Гефест» приступит к реконструкции очередного сквера

Строительная компания «Гефест» подготовила Одессе очередной подарок. В этот раз, горожане получат обновленный сквер Королева, расположенный на улице Левитана.

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Сквер получил свое название в честь знаменитого авиаконструктора Сергея Королева. Долгое время парковая зона находилась в запущенном состоянии. Специалисты компании разработали современный проект реконструкции сквера площадью 2,05 Га и уже приступили к первому этапу строительных работ.

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Вход в сквер будет располагаться со стороны улицы Левитана, и прилегающее к нему пространство будут оформлены в одном стиле.
На территории общественного пространства площадью 4155 тысяч квадратных метров тротуарные дорожки будут полностью выложены плиткой. Специалисты установят малые архитектурные формы. На смену старым и поломанным придут новые и современные.

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Парк также планируют озеленить – высадят около 12671 квадратных метров зеленых насаждений. В порядок приведут и освещение.
Кроме того, в рамках благоустройства территории, в Сквере разместят детскую и спортивную площадки, появятся велодорожки с велопарковками, установят 72 скамейки для отдыха в парковой зоне, для хозяев четвероногих друзей установят дог-боксы, а поддерживать чистоту помогут 66 новых урн для мусора.

исполнительный директор СК «Гефест» Василис Бумбурас«Эта парковая зона давно нуждалась в реконструкции. Тем более, что этот сквер – единственный в этом микрорайоне, который пользуется популярностью у местных жителей. Мы разработали проект, чтобы он был максимально комфортным для одесситов. Это подарок городу от нашей строительной компании. Все расходы по реконструкции сквера «Гефест» берет на себя», – отметил исполнительный директор СК «Гефест» Василис Бумбурас.

Отметим, что СК «Гефест» – лидер среди других строительных компаний города по реализации инфраструктурных социальных проектов.
«В 2018 году «Гефест» подарил Одессе Греческий парк на Приморском бульваре. До этого наша компания провела реконструкцию сквера на 9-ой станции Б.Фонтана с композицией «Похищение Европы», сквера Шклярука, сквера героев-летчиков на 5-ой станции Б.Фонтана», – добавил Президент СК «Гефест» Пантелеймон Бумбурас.

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