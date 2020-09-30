Подарок Одессе: «Гефест» приступит к реконструкции очередного сквера

Сквер получил свое название в честь знаменитого авиаконструктора Сергея Королева. Долгое время парковая зона находилась в запущенном состоянии. Специалисты компании разработали современный проект реконструкции сквера площадью 2,05 Га и уже приступили к первому этапу строительных работ.

Вход в сквер будет располагаться со стороны улицы Левитана, и прилегающее к нему пространство будут оформлены в одном стиле.

На территории общественного пространства площадью 4155 тысяч квадратных метров тротуарные дорожки будут полностью выложены плиткой. Специалисты установят малые архитектурные формы. На смену старым и поломанным придут новые и современные.

Парк также планируют озеленить – высадят около 12671 квадратных метров зеленых насаждений. В порядок приведут и освещение.

Кроме того, в рамках благоустройства территории, в Сквере разместят детскую и спортивную площадки, появятся велодорожки с велопарковками, установят 72 скамейки для отдыха в парковой зоне, для хозяев четвероногих друзей установят дог-боксы, а поддерживать чистоту помогут 66 новых урн для мусора.

«Эта парковая зона давно нуждалась в реконструкции. Тем более, что этот сквер – единственный в этом микрорайоне, который пользуется популярностью у местных жителей. Мы разработали проект, чтобы он был максимально комфортным для одесситов. Это подарок городу от нашей строительной компании. Все расходы по реконструкции сквера «Гефест» берет на себя», – отметил исполнительный директор СК «Гефест» Василис Бумбурас.

Отметим, что СК «Гефест» – лидер среди других строительных компаний города по реализации инфраструктурных социальных проектов.

«В 2018 году «Гефест» подарил Одессе Греческий парк на Приморском бульваре. До этого наша компания провела реконструкцию сквера на 9-ой станции Б.Фонтана с композицией «Похищение Европы», сквера Шклярука, сквера героев-летчиков на 5-ой станции Б.Фонтана», – добавил Президент СК «Гефест» Пантелеймон Бумбурас.