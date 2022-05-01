Под землей и под звуки сирен: в Одессе отметили Всемирный день джаза

В подземном арт-пространстве ТЕО одесситы, влюбленные в джаз, хоть и скромно, но отметили Всемирный день джаза, который празднуют в последний день апреля.

Уже одиннадцать лет подряд Одесса в этот день вместе со многими городами мира играет джаз. И несмотря на активные военные действия, этот год не стал исключением. Алексей Петухов подарил одесситам радость встречи с любимой музыкой. Праздник состоялся, несмотря на сирены, которые ворвались в пространство во время концерта. Но музыкант не прервал концерт, который завершился уже после отбоя тревоги.

Ведущая вечера Елена Шевченко, сказала: “не важно, что играется, важно, как играется. Это музыка сегодняшнего дня – через музыку исполнитель передает свое настроение, и его посыл душевный мы все услышим”.

Впрочем, игра Алексея – это всегда узнаваемо, ярко и с любовью. Помимо вечной классики были исполнены новое произведение “Чернобаевка блюз”, одесские темы, украинские песни и композиция “Вечная любовь”. Сыграть ее попросил зал – в память о Юрии Кузнецове, годовщина смерти которого придется на второе мая.

Известно, что джазовые концерты в основном зависят от зрителя. Джаз – музыка свободных людей. Поэтому даже под аккомпанемент сирен, со сцены звучала музыка свободы и победы, в которые мы все верим и делаем для их скорейшего прихода все, что в наших силах.

Фото Юлии Сущенко