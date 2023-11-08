Почему в селе Сербы названа улица и установлен памятник в честь Виктора Белоконя

Из артели — на войну

Виктор Прокопович родился 3 марта 1922 года в селе Сербы Кодымского района. Его отец Прокоп работал фельдшером, мать Прасковья — в артели. Рос Виктор, как и все крестьянские дети, помогая родителям по хозяйству, проводя досуг с друзьями на левадах и читая книги. Окончив семилетку в сельской школе, он продолжил обучение в Кодымской средней школе. Затем работал в артели.

Вторая мировая война не оставила парню времени для размышлений — ушел он добровольцем на фронт вместе со своими односельчанами. Но в том же 1941-м служба для него закончилась. В одном из боев под Днепропетровском он был тяжело ранен. Врачам удалось спасти жизнь солдату, но в свои девятнадцать он остался без ноги.

Вернулся домой на костылях зимой 1942 года.

«Станешь головой — будешь окультуривать»

Работал кладовщиком, а после бухгалтерских курсов назначили помощником, со временем — и главным бухгалтером колхоза. Молодой человек очень заинтересовался экономикой, начал разбираться в технологии и средствах производства. Предлагал тогдашнему председателю выход из сложной ситуации — окультуривание земли. Тот только и сказал: «Станешь председателем, тогда и будешь окультуривать». И в 1954 году односельчане избрали Белоконя председателем правления колхоза имени Ленина.

С окультуривания земли и начал деятельность. Раскорчевывали кустарники, вспахивали землю, упорядочивали травопольный севооборот, а на южных склонах села заложили 35-гектарный яблоневый сад.

Почти 30 лет хозяйствования Виктор Прокопович посвятил своему родному селу. За это время присоединились еще два колхоза, и объединенное хозяйство стало называться «Знамя Ленина».

Тысячи рублей прибыли и зажиточные крестьяне

О таких, как он, говорят «дальновидный», с большой интуицией, отличным знанием стратегии и тактики производства.

Виктор Прокопович знал чего хочет: процветания не только своего села, но и всей Украины. И в том, что его колхоз стал лучшим хозяйством в Украине, а село — комфортным для проживания — его огромная заслуга. Крестьяне получали большую зарплату, строили добротные дома. Обиход пополняли автомобили и мотоциклы.

В хозяйстве из года в год повышалась производительность труда, рентабельность производства, уменьшались затраты на единицу продукции. Колхоз ежегодно получал тысячи рублей прибыли от каждой отрасли хозяйства.

Что построили

Дом культуры с залом на 560 мест, школу, ФАП, баню, гостиницу, детский сад, торговый центр, овощехранилище на 500 тонн, винный подвал, два дома для работников колхоза и учителей.

Цитата

— Я на жизнь смотрю так: что является добром для других, то оно хорошо и для нас. Делай сегодня то, что нужнее всего для будущего, — говорил Виктор Белоконь.

Чемпион мира по шахматам открывал клуб в селе

30 августа 1980 года в селе Сербы был открыт шахматно-шашечный клуб. На его открытие приехал чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов — именно он перерезал красную ленту. Кстати, в честь гроссмейстера в селе названа одна из улиц.

В 1972 году колхоз получил почти четыре миллиона рублей денежного дохода. Это больше, чем по 1400 рублей с гектара пашни.

За успехи в развитии сельского хозяйства колхоз был награжден Дипломом I степени участника Выставки 1973 года. А через два года коллектив колхоза занесен в Книгу Трудовой Славы на ВДНХ СССР и награжден памятным знаком.

30 лет расцвета

Виктор Белоконь возглавлял хозяйство более тридцати лет.

Бесперебойно действовали все отрасли в хозяйстве: полеводство и племенное животноводство, садоводство и виноградарство, шелководство и пчеловодство.

— Хозяйство-миллионер приносило государству прибыль от двух и более миллионов рублей. Это был настоящий феномен, — говорит его последователь, ученик, директор предприятия «Лан» Анатолий Хортюк.

Хозяйство стало лучшим не только в районе и области, но и в республике. С каждым годом возрастал сбор урожая всех сельскохозяйственных культур. Поголовье крупного рогатого скота выросло почти втрое. Увеличение производства способствовало укреплению экономики колхоза, значительному повышению оплаты труда тружеников. Денежные доходы колхоза за это время увеличились в девять раз. Денежная оценка трудодня возросла втрое.

— Это был человек большого дарования. Каждое выдающееся сооружение в селе напоминает о нем и до сегодня служит жителям села, — говорит заслуженный работник здравоохранения Борис Недбас.

Из-за «анонимки» устроили судилище

Но были и те, кто завидовал таланту и характеру настоящего хозяина.

В августе 1981-го Виктор Белоконь был снят с должности председателя колхоза, исключен из членов КПСС из-за сфабрикованных «анонимки» тех, кто хотел занять его место, и тех, кто боялся его борьбы за справедливость и соблюдение законности.

— Если тебя осудят, я поеду с тобой, устроюсь поваром, буду мыть полы, лишь бы только быть с тобой рядом, — говорила ему жена.

Над ним устроили судилище, но благодаря многим обращениям колхозников, а также руководителей соседних хозяйств шесть лет лишения свободы заменили на два года условного срока. И он не прятался, не убегал, а продолжал работать в родном колхозе и бороться за справедливость.

Позже было признано, что Виктор Белоконь был снят с работы «по ложному обвинению. По ходатайству тружеников — восстановлен в должности».

Виктор Прокопович имел множество планов и мечтаний, среди которых строительство крытого бассейна, спортивного комплекса и тому подобное.

Но его звезда погасла 9 марта 1989 года по дороге из Одессы домой.

Память жива

В селе в его честь была названа улица. Музей Сербовской школы содержит экспозицию, посвященную Виктору Белоконю.

— Отец очень много пережил. Особенно непростыми были его последние годы жизни. Но, наверное, теперь его душа в вечности найдет покой, — поделилась дочь Виктора Белоконя Лариса Евстегнеева, которая приезжала из Одессы вместе с сыновьями на открытие памятника.

В день, когда верующие поклоняются памяти святого Дмитрия Солунского, село Сербы отмечает храмовый праздник и чтит воинов-защитников и своего выдающегося земляка — Виктора Прокоповича Белоконя. В эти дни ложатся цветы к его памятнику-бюсту и к Мемориалу Славы, инициатором открытия которого был именно он.

В этом году исполняется полвека со дня открытия мемориала, тридцать четыре года со дня трагической гибели Виктора Прокоповича Билоконя и семь лет как по инициативе Анатолия Хортюка установлен памятник Человеку-легенде. И именно в эти дни прошлого, 2022 года, памятник Виктору Билоконю обновили. Этому способствовали депутат городского совета Борис Недбас, бывший сельский голова Сергей Женгал. Причастны к обновлению и художник края из села Пирожная Михаил Гринченко и его односельчане Владимир Гринченко и Владимир Колдубенко. А также аграрии, депутаты Кодымского горсовета Анатолий Хортюк, Николай Лупашко, Вячеслав Лупашко.

В тот день, как и сегодня, отдать дань уважения земляку пришли и старики, и малыши — как и тогда, когда провожали его в последний путь.