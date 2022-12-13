Отключения света в Одесе: есть новость хорошая и новость плохая

Свет вернули всем потребителям Одессы и области. Но также для всех продолжаются экстренные отключения. Электроэнергию подают в дома несколько часов в день не по графику.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Энергетики завляют, что по состоянию на понедельник 12 декабря было восстановлено электроснабжение для всех жителей. Это и есть хорошая новость.

Плохая же заключается в том, что до сих пор действуют экстренные отключения.

«Пытаемся включать свет каждому потребителю хотя бы несколько часов, но это очень сложно» — сказано в сообщении ДТЭК.

Ситуация осложнена авариями из-за перегрузки электросетей. Сейчас в городе и области круглосуточно работает 206 ремонтных бригад ДТЭК, чтобы ликвидировать аварии. В первую очередь ремонтируют там, где больше всего потребителей или где больше суток нет света.

В ДТЭК призывают одесситов и жителей области помогать им — извлекать из розеток все энергоемкие приборы, а после восстановления электроснабжения — не включайте их одновременно.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что противник использует любую информацию о ходе восстановительных работ на украинской энергоинфраструктуре для новых ударов. Поэтому сообщать о них будут меньше.

Напомним, что 10 декабря террористическое госудерство россия атаковало нашу область дронами-камикадзе. В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области исчез свет.