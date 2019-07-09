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Новости Одессы и Одесской области

Почему субсидия станет еще меньше?

Почему субсидия станет еще меньше?

С 2014-го по 2017 год число потребителей, которые получают субсидии, выросло с 1,95 до 9,62 миллиона человек. А бюджетные расходы в 2017 году на выплату субсидий достигли рекордной суммы – 70 млрд. гривен. С того момента все усилия власти направлялись на экономию бюджета.

На протяжении последних лет власти существенно изменили подход в предоставлении социальной помощи на оплату коммунальных услуг. Это коснулось не только субсидий, но и льгот.

Напомним, что субсидии и льготы рассчитывают исходя из установленных норм потребления. Их уже уменьшали несколько раз, причем и на газ, и на воду, и на электроэнергию. С 1 мая этого года изменились нормы потребления холодной воды и водоотведения, а также газа, используемого на отопление (см. таблицу).

Вместе с тем, субсидирование населения будет продолжено — уверяют в правительстве. Мало того, наряду с монетизацией субсидий запланирована и монетизация льгот на оплату коммуналки. Она будет проходить по образцу безналичной монетизации субсидий через «Ощадбанк» – заверяют в правительстве.

Тем льготникам, которые желают получать свою льготу наличными, осенью нужно будет обратиться в управление социальной защиты, написать соответствующее заявление и предоставить реквизиты банковского счета в «Ощадбанке».

Фото: streetscapemag.com

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Ирина Тихомирова
Ирина Тихомирова
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