Почему об успехах на фронте объявляют с опозданием?

Министерство обороны Украины в очередной раз призывает всех не распространять информацию, фото и видео об успехах ВСУ на фронте без официального подтверждения. Это существенно вредит боевым действиям Вооруженных сил Украины на фронтах. И особенно – на информационном.

Что нельзя размещать в соцсетях?

Сегодня многие активно пользуются социальными сетями. А в военное время – особенно. Ведь оперативную информацию можно получить именно с помощью соцсетей. Но не стоит забывать, что наш противник наряду с боями на фронтах ведет и информационную борьбу. Поэтому со своими публикациями в интернете стоит быть поаккуратней.

В Министерстве обороны Украины и Министерстве цифровой трансформации настоятельно просят граждан не публиковать на своих страницах в соцсетях цели и объекты, по которым противник наносил удары. Недопустимо в прямом эфире транслировать ракетные обстрелы и бомбардировки. Нельзя указывать, к примеру, что враг целился в телевышку, а попал в больницу, которая находится рядом. Такими действиями вы помогаете врагу корректировать огонь. И в следующий раз его обстрелы будут точнее.

Категорически запрещено публиковать сведения о нахождении или отсутствии военной техники нашей армии с привязкой к населенным пунктам. Не помогайте врагу, размещая на своих страницах в соцсетях важную информацию по поводу дорог и объездов. Нельзя рассказывать, например, что для заезда в такой-то город осталась одна безопасная дорога, и называть, какая именно.

Не размещайте в интернете фотографии воинских частей, пунктов территориальной обороны, блокпостов и других объектов, на которых могут находиться наши защитники. Не публикуйте информацию о передаче нашей стране вооружения от других стран. Как поясняет заместитель министра обороны Анна Маляр, на эту тему в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти.

Кто первый расскажет об успехах ВСУ?

Первыми о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах, деоккупации населенных пунктов сообщают военные – Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны Украины. Это основное правило во время войны. Вместе с тем, информация об успехах ВСУ на фронтах, как правило, приходит с опозданием. И каждый должен понимать, почему так происходит.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, информацию обнародовать следует тогда, когда захватчик лишен окончательной возможности что-либо изменить. Чтобы не активизировать врага, Минобороны не объявляет об успехах в контрнаступлении ВСУ пока наши военные окончательно не закрепятся на новых позициях. Ведь до того момента, как наша армия закрепится на определенном рубеже, ситуация может измениться несколько раз.

В то же время в соцсетях появляется немало фото и видео успешных военных действий Вооруженных сил Украины, сделанных гражданскими. И эти публикации, опережающие официальные источники, по словам Анны Маляр, являются «отдельной острой болью» информационного фронта ВСУ. А в отдельных случаях – даже приводят к непоправимым последствиям. Разглашение или искажение сведений о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники, усложняет ВСУ выполнение поставленных задач. К тому же – дезориентирует людей, местное население.

Вероника Полищук