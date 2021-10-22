Почему нельзя пить слишком много воды?

Все знают, что обезвоживание пагубно влияет на здоровье человека и может привести к смерти. Но есть и обратная сторона — чрезмерное употребление жидкостей. Это тоже может плачевно закончиться для организма.

Давайте разберемся, почему не стоит пить очень много воды и как понять, что превысили норму.

Сколько нужно пить воды?

Все индивидуально, поэтому нет какой-то единой нормы или графика. Количество воды, которое необходимо организму, зависит от разных факторов:

климат

температура окружающей среды

физическая активность человека

индивидуальные особенности организма

Главным сигналом служит чувство жажды, его ни с чем не спутаешь. Хотя, маленькие дети не всегда понимают сигналы, которые подает организм. Им нужно напоминать про питье воды.

По данным министерства здравоохранения, приблизительная норма жидкости в день — 4% от массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг это будет 2800–3000 мл/день. Сюда входит не только сама вода, а еще и жидкости, которые мы получаем вместе с едой: супы, чай, кофе, овощи, фрукты. Не обязательно выпивать за день трехлитровую банку воды, теория про 8 стаканов — это миф.

Что будет, если пить слишком много воды?

Это может плохо закончиться для человека. Чрезмерное употребление воды вызывает снижение уровня натрия в крови, что приводит к головным болям, усталости, судорогам и даже смерти. Это называется гипонатриемия.

Натрий помогает поддерживать кровяное давление в норме, способствует работе мышц и нервов, а также регулирует баланс жидкости в организме. Если переусердствовать с питьем воды, то есть риск, что натрий в крови будет разжижаться, и это приведет к проблемам.

В исследовательском центре Клиника Майо (Mayo Clinic) рекомендуют обращать внимание не только на чувство жажды, но и на цвет мочи. Если она бледно-желтого цвета, значит ваш организм получает достаточное количество воды.

Как понять, что выпил чрезмерное количество воды?

Некоторые люди слишком буквально воспринимают рекомендации врачей о том, что нужно пить побольше жидкостей во время болезни. И могут каждый час выпивать по несколько литров.

В начале эпидемии COVID-19 даже ходили слухи, что регулярное употребление воды может остановить коронавирус. Но это неправда и нет никаких доказательств. А вот навредить организму вполне возможно. Если пить необычно большое количество воды, то может наступить водное отравление или гипергидратация.

В приложении ZOE COVID Symptom Study, которое помогает отслеживать симптомы COVID-19 и является некоммерческой инициативой Королевского колледжа Лондона, британских больниц и компании Zoe, указаны признаки водного отравления:

Головная боль

Усталость и головокружение

Мышечные судороги и спазмы

Чувство тошноты или рвота

Растерянность и волнение

Основной признак чрезмерного употребления воды — частое мочеиспускание. Причем моча будет очень бледной, почти как вода.

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