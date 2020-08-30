Почему нас кусают комары?

А вы знали, что комары кусают нас не просто так? По мнению ученых, есть ряд факторов, которые привлекают этих кровопийц. Что влияет на вкусовые предпочтения комаров и почему они кусают не всех?

«Вкусная» группа крови

В народе говорят, что чаще всего комары кусают тех, у кого так называемая сладкая и молодая кровь. На самом деле любимчики комаров – обладатели первой группы крови. Причем, по мнению ученых, кровопийцы предпочитают людей со светлыми волосами. Исследователи доказали, что в жаркую погоду, когда мы потеем, в организме таких людей выделяются бактерии, которые и привлекают комаров.

Облегающая одежда

Считается, что одежда может спасти от комаров. Однако это не совсем так. Не любая одежда защитит от укусов. Согласно научным исследованиям, комарам темные объекты кажутся более приятными, и чтобы не привлекать лишнего внимания кровопийц, вечером на прогулку предпочтительнее надевать цветную и светлую одежду. Также доказано, что если надеть облегающие вещи, то они наоборот облегчают доступ комаров к нашему телу. Поэтому лучше всего убережет от комариного укуса одежда свободного кроя.

Запах пота и быстрый обмен веществ

Комары очень восприимчивы к поту. Вместе с потом наш организм выделяет молочную кислоту, а она настоящая приманка для мелких хищников. Кстати, быстрый обмен веществ, который повышает температуру тела, также ускоряет выработку молочной кислоты.

Комары любят пиво

Недавно исследователи в Стране Восходящего Солнца выяснили, что даже одна порция пива надолго приковывает внимание мелких кровопийц. Но вот какой именно фермент влияет на любовь к пиву у комаров, еще не выяснено.

Люди с одышкой по вкусу кровопийцам

В результате очередного эксперимента ученые выяснили, что комаров привлекает углекислый газ, который мы выделяем при выдохе. Поэтому люди с учащенным дыханием тоже становятся жертвой насекомых.

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