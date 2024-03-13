Красота, созданная женщиной: в Измаиле прошла выставка 88 художниц и мастериц

Творчество – в противовес войне

Выставку 2024 года можно назвать уникальной, поскольку свои работы представили 88 художниц и мастериц декоративно-прикладного творчества, проживающих в Украинском Придунавье, других регионах Украины, а также украинки за рубежом.

Для экспозиции выставки выделено три зала – коллектив Измаильской картинной галереи собрал более 700 работ! Пейзажи, натюрморты и портреты, графический дизайн, вышивка в разных техниках, в том числе бисером, ожерелья в украинском стиле, герданы, куклы и многие другие работы свидетельствуют о стремлении женщин – даже во время войны – наполнять мир прекрасным.

Как верно подметил заместитель городского головы Измаила Сергей Лузанов, «эта выставка – о войне, точнее о том, что мы не готовы потерять».

Выставка открыла и новые имена. Например, впервые представила работы жительница Рени Татьяна Осадченко, которая собирает бусы и другие украшения в украинском национальном стиле.

Одно село — на 500 картинах

В ходе выставки мы взяли интервью у члена Национального союза художников Украины Златы Шишман, с которой познакомились пять лет назад в ходе пленера в селе Нагорное Ренийской громады. Тогда в это живописное село на берегу озера Кагул приехали 15 художников и художниц, среди которых были и преподаватели, читающие лекции в вузах, и студенты, и профессионально работающие художники. Вместе они были погружены в красоты Придунавья и за двенадцать дней написали порядка 500 картин.

Злата Шишман тогда была студенткой ОГАСА. Она искренне восхищалась живописными селами Украины, где все источает умиротворение: «Здесь краски ложатся под стрекот сверчков и пение птиц – и это особое состояние для живописца».

«Украинскую Мадонну» увидит весь мир

Мы поинтересовались у художницы, какие изменения в творческую жизнь внесла война? Не стало ли больше черных красок?

— Раньше часто организовывали пленеры в Западной и Центральной Украине, у нас, на Одесчине, а с началом войны эта деятельность художников, к большому сожалению, практически угасла, — рассказывает Злата Шишман. – И в творчество некоторые моменты привнесла война. Но в большинстве случаев я стараюсь не пропускать это через себя, потому что это тяжело. Мне хочется, чтобы творчество было отдушиной. Хочется писать светлые работы — как бы наперекор. Пейзажи, цветы меня всегда вдохновляли. Настала новая весна, природа оживает — и приходит новое вдохновение. Я стараюсь видеть красоту во всем, это дает силы жить и творить дальше.

— Как вы изображаете войну на своих полотнах?

— Я писала работу «Молитва о мире»: мы всей семьей, а у нас она большая, молимся о том, чтобы скорее закончилась война, чтобы была победа, мир, чтобы не умирали люди. Я была беременна, когда писала эту картину. Теперь я мама – и это еще одно изменение в моей жизни.

— Над чем работаете сейчас?

— Как и многие мои коллеги со всех регионов нашей страны, я готовлюсь к выставке, которую организует Народный художник Украины Владимир Козюк. Выставка будет называться «Украинская Мадонна». Цель будущего проекта – показать города и веси Украины через проблематику войны, через образ матери и ребенка. Этот как раз то, что мне сейчас, как маме, так близко. На моей картине изображен пейзаж Измаила – часовня Святого Николая и разрушенное взрывами здание морвокзала на берегу Дуная. В небе – лик Богородицы, а на переднем плане – мама с ребенком на руках, которые думают о будущем… Выставка планируется в Киеве, потом — за границей.