«Гармония» из Михайловки приглашает всех желающих играть и петь

В поселке Большая Михайловка более пяти лет работает одноименный женский клуб по интересам. Его участники занимаются сохранением и приумножением народных обрядов и традиций, популяризацией духовного и культурного наследия нашего народа.

«Юные душой» ветераны пропагандируют здоровый образ жизни, регулярно занимаясь на тренажерах в парке и т.д.

Каждый четверг члены клуба «Гармония» собираются в поселковой публичной библиотеке на посиделки с песнями, встречи с интересными людьми или просто поговорить о жизни.

Пресс-секретарь ветеранского объединения, ветеран педагогического труда Елена Флоря рассказала, что никакие погодные условия не мешают встречам единомышленников. И каждый раз под сводом храма мудрости звучат искренние украинские песни.

— Я знаю и могу воспроизвести более 200 песен, сопровождающих меня всю жизнь. Помню, как в детстве пела под аккомпанемент отцовой гармошки «Стоит гора высокая», «В кінці греблі шумлять верби», «Чорноморець, матінко», «Місяць на небі». Потом пела в школе, институте, учительском хоре, — рассказала Елена Флоря.

Поэтому «Гармония» приглашает всех желающих, стремящихся к интересному общению, любят и умеют играть на музыкальных инструментах и хорошо поют.