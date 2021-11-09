Почему дергается глаз и что с этим делать?

Подергивание глаза это распространенная проблема. Но лишь в редких случаях является признаком чего-то более серьезного.

Давайте разберемся, почему это происходит и как можно прекратить.

Что значит «глаз дергается»?

Подергивание глаза — это спазм или легкое движение века, которое со стороны может быть незаметным. Возникает, как правило, внезапно и длится от нескольких секунд до нескольких дней. Человек при этом чувствует неприятные сокращения мышц вокруг глаза.

В исследовательском университете Джона Хопкинса считают, что подергивание глаза можно разделить на две категории:

миокимия век

блефароспазм

Миокимия — это повторяющийся спазм мышц вокруг глаза, из-за которого может дрожать уголок верхнего или нижнего века. Большинству пациентов никакого лечения не требуется, подергивания проходят сами по себе. Чаще всего страдают женщины.

Блефароспазм намного серьезнее — верхнее и нижнее веко могут закрываться одновременно. В некоторых случаях невозможно открыть глаз. Такие спазмы уже не проходят сами по себе, поэтому может потребоваться длительное лечение.

Еще есть гемифациальный спазм. Это когда дергается не только глаз, но и вся сторона лица. Встречается довольно редко.

Почему глаз дергается?

Наука еще не нашла точного объяснения, но подергивания часто связаны с нервным перенапряжением. В Британской службе здоровья (NHS) выделяют следующие причины:

стресс

беспокойство

переутомление

употребление алкоголя

кофеин

побочные эффекты лекарств

Некоторые расстройства нервной системы и заболевания мозга тоже могут вызывать подергивания век:

болезнь Паркинсона

повреждение мозга

рассеянный склероз

паралич Белла

синдром Туретта

дистония (сокращения мышц)

В исследовательском центре Клиника Майо подчеркивают, что подергивания бывают из-за воспаления век или травм глаза:

блефарит

увеит

царапина роговицы

синдром сухого глаза

повышенная чувствительность к свету

В чем именно причина, может сказать только врач после исследования. Если подергивания глаза вызваны не стрессом, а каким-то заболеванием, то обычно бывают дополнительные симптомы.

Что делать, если дергается глаз?

В американской академии офтальмологов (AAOE) рекомендуют сделать следующие шаги:

Нужно хорошенько выспаться. Подергивания века часто случаются у людей, когда они чрезмерно устают. Хороший сон восстанавливает силы

Найдите причину стресса и избавьтесь от нее. Если вы не можете снять стресс самостоятельно, то обратитесь к врачу

Сократите употребление кофеина. Чай, кофе, а также некоторые газированные напитки (энергетики и стимуляторы) могут вызывать подергивания глаза

Не употребляйте алкоголь. Стресс в связке с алкоголем могут привести не только к подергиваниям глаза, но и более серьезным проблемам

Чаще увлажняйте глаза. В некоторых случаях раздражение или сухость глаз приводят к спазму век. Попробуйте закапывать «искусственную слезу»

И еще одна важная рекомендация — постарайтесь не беспокоиться о подергивании глаза. Это сложно, ведь ощущения не самые приятные. Но обычно такие спазмы безвредны и не влияют на зрение. Если же вы будете слишком переживать, то можете усугубить проблему.

Обязательно обратитесь к врачу, если:

подергивания не прекращаются более 2 недель

подергивания происходят в нескольких местах, а не только в уголке глаза

кожа вокруг глаза кажется ослабленной или тугой

при подергивании веко полностью закрывается

глаз покраснел или опух

вы думаете, что назначенные лекарства вызывают подергивания

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Фото: ajel.sa, eyemichigan.com, bettervisionguide.com