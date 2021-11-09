Почему дергается глаз и что с этим делать?

Подергивание глаза это распространенная проблема. Но лишь в редких случаях является признаком чего-то более серьезного.
Давайте разберемся, почему это происходит и как можно прекратить.
Что значит «глаз дергается»?
Подергивание глаза — это спазм или легкое движение века, которое со стороны может быть незаметным. Возникает, как правило, внезапно и длится от нескольких секунд до нескольких дней. Человек при этом чувствует неприятные сокращения мышц вокруг глаза.
В исследовательском университете Джона Хопкинса считают, что подергивание глаза можно разделить на две категории:
- миокимия век
- блефароспазм
Миокимия — это повторяющийся спазм мышц вокруг глаза, из-за которого может дрожать уголок верхнего или нижнего века. Большинству пациентов никакого лечения не требуется, подергивания проходят сами по себе. Чаще всего страдают женщины.
Блефароспазм намного серьезнее — верхнее и нижнее веко могут закрываться одновременно. В некоторых случаях невозможно открыть глаз. Такие спазмы уже не проходят сами по себе, поэтому может потребоваться длительное лечение.
Еще есть гемифациальный спазм. Это когда дергается не только глаз, но и вся сторона лица. Встречается довольно редко.
Почему глаз дергается?
Наука еще не нашла точного объяснения, но подергивания часто связаны с нервным перенапряжением. В Британской службе здоровья (NHS) выделяют следующие причины:
- стресс
- беспокойство
- переутомление
- употребление алкоголя
- кофеин
- побочные эффекты лекарств
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Некоторые расстройства нервной системы и заболевания мозга тоже могут вызывать подергивания век:
- болезнь Паркинсона
- повреждение мозга
- рассеянный склероз
- паралич Белла
- синдром Туретта
- дистония (сокращения мышц)
В исследовательском центре Клиника Майо подчеркивают, что подергивания бывают из-за воспаления век или травм глаза:
- блефарит
- увеит
- царапина роговицы
- синдром сухого глаза
- повышенная чувствительность к свету
В чем именно причина, может сказать только врач после исследования. Если подергивания глаза вызваны не стрессом, а каким-то заболеванием, то обычно бывают дополнительные симптомы.
Что делать, если дергается глаз?
В американской академии офтальмологов (AAOE) рекомендуют сделать следующие шаги:
- Нужно хорошенько выспаться. Подергивания века часто случаются у людей, когда они чрезмерно устают. Хороший сон восстанавливает силы
- Найдите причину стресса и избавьтесь от нее. Если вы не можете снять стресс самостоятельно, то обратитесь к врачу
- Сократите употребление кофеина. Чай, кофе, а также некоторые газированные напитки (энергетики и стимуляторы) могут вызывать подергивания глаза
- Не употребляйте алкоголь. Стресс в связке с алкоголем могут привести не только к подергиваниям глаза, но и более серьезным проблемам
- Чаще увлажняйте глаза. В некоторых случаях раздражение или сухость глаз приводят к спазму век. Попробуйте закапывать «искусственную слезу»
И еще одна важная рекомендация — постарайтесь не беспокоиться о подергивании глаза. Это сложно, ведь ощущения не самые приятные. Но обычно такие спазмы безвредны и не влияют на зрение. Если же вы будете слишком переживать, то можете усугубить проблему.
Обязательно обратитесь к врачу, если:
- подергивания не прекращаются более 2 недель
- подергивания происходят в нескольких местах, а не только в уголке глаза
- кожа вокруг глаза кажется ослабленной или тугой
- при подергивании веко полностью закрывается
- глаз покраснел или опух
- вы думаете, что назначенные лекарства вызывают подергивания
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Фото: ajel.sa, eyemichigan.com, bettervisionguide.com