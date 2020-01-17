Площадь Веры Холодной: тихий треугольник в шумном центре Одессе

Конечно, понятие «площадь» ассоциируется с чем-то достаточно большим, может, даже величественным. Но мы же с вами в Одессе! У нас есть площадь и поменьше, чем эта, носящая имя легендарной украинской актрисы. Например, площадь им. Остапа Бендера — это же вообще всего несколько шагов. Но та названа «по приколу». А вот площадь имени Холодной — это совершенно серьезно.

Тихий оазисный треугольничек

Как поживаешь, тихий оазисный треугольничек в шумном центре?.. Вот ведь удивительно: на маленькой площади умещается довольно много всего, а хочется ее назвать просто сквериком — с тех самых времен, как поселились здесь Петя с Гавриком. Одесские мальчишки всматриваются себе в будущее под журчание фонтана, поглядывают на сидящих на скамейках одесситов дня сегодняшнего, и вроде как даже удивляются.

Удивляться на площади есть чему. Она расположена у пересечения трех исторических улиц — Преображенской, Бунина, Спиридоновской. Памятник Вере Холодной, в честь которой ее назвали, находится не на самой площади, а чуть поодаль. А вот бывший кинотеатр «Одесса», теперь пустующая (почти 20 лет!) заброшка, такой себе «памятник» советским кинотеатрам, выходит на площадь большим куском своего фасада, хотя «прописан» на Спиридоновской.

С пропиской вообще все сложновато на площади им. Веры Холодной. Два жилых дома, к примеру, как видим на указателях, числятся не как площадь, а как улица Веры Холодной.

Чего здесь только нет!

По сути, к площади относятся всего два старых жилых дома. И один из них успел обзавестись новомодной на сегодняшний день «штуковиной» — разрисованными воротами. Роспись не тематическая, как это обычно бывает в Одессе, а такая себе — «абстрактно-позитивная».

Имеется на площади с недавних времен и еще одна достопримечательность — памятник одесскому коту-сфинксу Трушному Татушному в клетке, которого по случаю зимы прикольно утеплили.

В общем, интересно получается: совсем маленькая площадь на сегодняшний день вмещает и памятники, и скверик, и жилые дома, и кое-что из «забытого» одесско-киношного. Думаете, все? Ничуть не бывало. Тут вам и свой продуктовый магазин, и Паспортный центр, и кафешки, и тату-салон, и, конечно же, ломбард.

Кстати, не удивляйтесь «нашествию» сундукоподобных изделий на площади. Это такие себе разные ларцы, которые служат зазывалочками в одно из находящихся на площади кафе с соответствующим названием. Что здесь делают выставленные арт-тыквы? Ну а что вы хотите? Некоторые не могут расстаться с новогодними елками, берегут их целый год, а вот некоторые — с никак не зимним праздником Хэллоуин.

Дух тишины и истории

Поразительно другое: здесь всегда ну очень тихо, даже когда включен фонтан, и отдыхающих на площади в скверике становится очень много, и все скамейки заняты. И это рядом с такой шумной Преображенской! Дух тишины охватывает сразу же, как только приходишь на эту совсем маленькую площадь, которая много раз переименовывалась, меняла свои памятники (напомню, место Пети и Гаврика занимал Лаокоон с фонтанчиком) но сумела на сегодняшний сохранить ощущение старой Одессы.

И еще. Площадь знаменита еще и тем, что приходящие сюда одесситы активно подкармливают одесских птиц. Здесь всегда много голубей и воробьев. И, кстати, именно на площади Веры Холодной расположена большая круглая открытая металлическая птичья кормушка «под старину». Скорее всего, подобные есть и еще где-нибудь, но я очень хорошо знаю эту, установленную уже довольно давно, когда площадь-крошку приводили в порядок, придавая ей современный вид.

Современный вид, конечно, получился. Старый дух остался почти нетронутым.

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