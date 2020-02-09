Пицца по-французски, сыр со вкусом куркумы и зимний салат: три рецепта оригинальных блюд

Домашний сыр с куркумой

Молоко (от 3,2 % жирности) — 1 л, кефир (от 3,2 % жирности) — 1 л, яйца — 3 шт., куркума — 2 чайные ложки, чеснок — 3 зубчика, зелень и соль — по вкусу.

В кастрюле перемешайте кефир c молоком и поставьте вариться на средний огонь. Отдельно взбейте яйца с солью. Когда в процессе нагревания молочная смесь начнет сворачиваться, влейте в нее взбитые яйца. После чего добавьте мелко рубленую зелень, порошок куркумы и пропущенный через пресс чеснок. Оставьте смесь вариться на медленном огне 15–20 минут, не доводя до кипения.

Снимите кастрюлю со смесью с плиты и дайте немного остыть. Возьмите марлю, положите ее в дуршлаг и вылейте туда всю молочную массу так, чтобы стекла сыворотка. Когда уйдет вся жидкость, полученный продукт заверните в марлю, накройте плоской тарелкой и положите сверху груз. Поместите сыр в холодильник на ночь.

Французская пицца

Свежий батон — 1 шт., помидоры — 2 шт., твердый сыр — 150 г, ветчина — 150 г, шампиньоны — 100 г, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, оливковое масло, сахар, соль и приправы — по вкусу.

Разрежьте батон вдоль пополам (батон можно заменить на багет). Ложкой аккуратно уберите мякоть, так чтобы в хлебе получилось углубление для начинки. Возьмите ветчину или любое копченое мясо (можно заменить на колбаски) и нарежьте тонкими полосками. Твердый сыр натрите на терке. Лук и шампиньоны очистите, нарежьте небольшими дольками и обжарьте до готовности.

Готовим соус. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и добавьте мелко рубленый зубчик чеснока. Обжарьте его до золотистого цвета. Разрежьте помидоры пополам и пропустите их через среднюю терку. Добавьте тертые помидоры вместе с соком в сковороду. Заправьте соус щепоткой сахара, посолите и приправьте по вкусу. Оставьте его тушиться 3-5 минут.

На противень для запекания поместите батон, заполните углубление начинкой, а сверху полейте соусом. Отправьте хлебную пиццу в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут.

Зимний салат с картофелем

Картофель — 400 г, красный лук — 1 шт., бекон — 150 г, французская горчица — 1 чайная ложка, красный винный уксус — 1 столовая ложка, сырок плавленый — 150 г, оливковое масло — 2 столовые ложки, зелень, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Возьмите небольшой картофель, вымойте его, порежьте на четвертинки и выложите на противень. Сверху сбрызните столовой ложкой масла, посолите и поперчите. Выпекайте картофель около 20 минут при температуре 180 градусах. Тем временем очистите лук, нарежьте его дольками и добавьте к картофелю. Запекать овощи до тех пор, пока они не приобретут золотистый цвет. Возьмите ломтики бекона (или любое мясо) и обжарьте их до хрустящей корочки. Теперь все ингредиенты смешайте в глубокой миске.

Готовим заправку. Отдельно соедините горчицу, уксус и остатки оливкового масла. Полейте салат соусом, добавьте мелко рубленую зелень и перемешайте. Сверху посыпьте натертым плавленым сырком.

Фото: lh3.googleusercontent.com

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