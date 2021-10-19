Петр Ключник: 7 тысяч шагов и талисманы одесского пенсионера

Петра Ключника называют легендой и талисманом одесской «Сотки» – ежегодного туристическо-спортивного мероприятия «100 км по Поясу Славы за 24 часа», который проходил в этом году уже в 48 раз.

Легендой Петр Ключник себя не считает, а к талисманам у 82-летнего пенсионера него свой собственный подход.

Ощущать под ногами землю

Его первая «сотка» состоялась еще в 1976 году. За все годы он пропустил только одну. И в этом году 82-летний Петр Ключник снова стал участником пешего перехода.

– В этом году из ста Вы прошли пятьдесят километров…

– Да я бы и все сто прошел – как обычно. Но врач ко мне подошла, говорит: «Петр Тимофеевич, пожалуйста, ради меня, чтобы я не волновалась, давайте уже вы будете отдыхать. Хватит вам и пятидесяти километров». Я привык, что врачей надо слушаться. Вот и получилось только пятьдесят километров.

– «Только пятьдесят километров»… Пешком… Кстати, почему не на велосипеде?

– Не железный я человек. Хотя всю жизнь протрудился на заводе «Стальканат» и имел дело только с горячим металлом. Для меня важна природа, «тихость», ощущение земли под ногами.

Петр Ключник родился в Ананьеве в 1939 году. Мечтал, как многие мальчишки, стать моряком, капитаном дальнего плавания. А все сложилось иначе – стал рабочим на «Стальканате». Детство было тяжелым: огромная семья, голод.

– Меня в детстве рахитом называли. Я слышал это – обидно было. А потом вдруг понял: надо что-то сделать самому, чтобы так никто и никогда не называл. А что я мог тогда делать сам?.. Вот и подумал: надо быть физически крепким. А это только физическая культура может дать, спорт, ежедневные тренировки, – рассказывает Петр Тимофеевич.

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Собственная мудрость Петра Ключника

Так мальчишка и нашел свою собственную мудрость. А что касается талисманов, то ими для Петра Ключника на всю жизнь стали простые истины: никогда не унывать, шагать своей дорогой. И вот «шагать» тут – ключевое слово.

– У меня есть четкое правило: в любую погоду, при любых обстоятельствах проходить не меньше семи тысяч шагов. Это всего лишь пять километров! И другим советую – всем без исключения. Не сидите постоянно на стульях-скамейках-диванах. Это вашим личным законом должно стать. Ходите – и силы найдутся. Ну и еще: ни при каких обстоятельствах нельзя терять чувства юмора. Без юмора – никак. Относитесь ко всему с юмором – все будет отлично: не зацикливайтесь на собственных проблемах, на том, что вам «недодали», в чем вас «обделили». Так что не надо искать талисманы на стороне – они есть в каждом из нас, – уверен наш собеседник.

Работа на «Стальканате» была тяжелой – в термическом цехе:

– А я всю жизнь там проработал, еще и дружинником был, и общественной работой занимался, и спорт никогда не обходил стороной. И, кстати, шахматами и шашками занимался, хотя больше всего люблю движение. Больничные – не моя тема, – делится Петр Тимофеевич.

Кому улыбается счастье?

– А для души?

– Так это все и есть для души. Ну вот идешь, идешь, топаешь себе – природой любуешься. Разве не для души? Мне кажется, что только так и понимаешь, что природа хороша в любое время года, так всем телом чувствуешь, что движение – это и есть жизнь. А еще, знаете ли, жаловаться никогда не любил. Ну что это такое – жаловаться и жаловаться?.. Что-то не получается, подумай, что можно сделать, как самому исправить ситуацию. Сидеть на скамейке с друзьями и жаловаться на то или это – не метод. Так ничего не получится.

Любопытный собеседник Петр Тимофеевич. «По дороге» и анекдот расскажет, и куплет-другой из украинских народных песен исполнит. Он даже когда разговаривает, то, кажется, все еще в дороге, в пути. Вот уж в самом деле: «старость меня дома не застанет».

Ну что ж, мудрые советы от легендарного Петра Тимофеевича мы узнали. Спасибо, что поделился. А что Петр Ключник пожелает нашим читателям? Долго не раздумывая, он ответил:

– Пусть вам всем улыбается счастье!

Пока я размышляла вслух, какое, мол, получилось лучистое и солнечное пожелание, Петр Тимофеевич напомнил в тему талисманов, что счастье улыбается каждому. Надо только суметь разглядеть эту его улыбку.

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