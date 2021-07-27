7 шагов пенсионной реформы: что это даст пенсионерам

О формате обязательных накопительных пенсий в обществе до сих пор идут дискуссии. Каким должен быть второй уровень реформы пенсионной системы и что он даст самим пенсионерам, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

ШАГ 1. Участниками пенсионной накопительной системы будут все, кто работает официально. Для таких людей будут открыты накопительные пенсионные счета, на которые будут перечисляться деньги из их зарплаты. Также в накопительной системе будут принимать участие те граждане, которые выполняют важные социальные функции, за что получают денежную и другие виды помощи от государства. К таким людям относятся те, кто воспитывает детей, ухаживает за нетрудоспособными родственниками и т.д.

ШАГ 2. После введения накопительной системы работодатель будет обязан каждый месяц отчислять из зарплаты каждого застрахованного работника два процента на его личный счет. Сами работники также должны будут откладывать на свой счет два процента зарплаты. Для этого будут уменьшены налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос. Другими словами, часть налогов, которые сейчас идут в бюджет, будут переданы в собственность будущих пенсионеров.

ШАГ 3. Пенсионная реформа предполагает, что пенсионные накопления должны «работать» и приносить доход. Деньги потенциальных пенсионеров будут вкладывать в экономику, но только в те отрасли и предприятия, которые считаются надежными. Все это будет происходить под строгим контролем государства. Заработанные при этом деньги будут распределяться между пенсионными накопительными счетами.

ШАГ 4. Как защитить пенсионные накопления? Для этого накопительный фонд будет иметь ступенчатое устройство – непосредственно фонд, администратор, компания по управлению активами и банк-хранитель. Все эти структуры будут контролировать работу друг друга.

Кроме того, накопительные пенсионные фонды каждый день будут отчитываться о проделанной работе, а раз в год проходить проверки. Каждый человек сможет ежедневно контролировать изменение своих вкладов. Если его не устроит работа выбранного фонда, он в любой момент сможет перевести деньги в другой фонд. В случае если фонд обанкротится, все деньги пенсионеров перейдут в другие накопительные фонды, причем по выбору самих пенсионеров.

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ШАГ 5. Когда человек выйдет на пенсию, он получит все средства, которые в течение жизни собирал на своем пенсионном счету. Он будет получать их в виде накопительной пенсии, дополнительно к солидарной. Пенсионер будет решать сам, когда получать накопительную пенсию, – сразу после выхода на пенсию или позже.

Если средств на накопительном счету будет больше, чем требуется для пенсии в размере прожиточного минимума, излишек пенсионер сможет получить одноразово или в виде дополнительных выплат.

Более чем на 30% пенсии мужчин в солидарной системе больше, чем пенсии женщин.

(По данным Минсоцполитики Украины)

Досрочно снять деньги с пенсионного счета можно только тогда, когда человек окажется в критическом положении и ему или членам его семьи потребуется срочное лечение, а также в случае инвалидности первой или второй групп. При переезде на постоянное место жительства в другую страну все накопления с пенсионного счета человек сможет забрать с собой. В случае его смерти эти деньги получат наследники.

ШАГ 6. Будут ли пересчитывать пенсии в связи с повышением прожиточного минимума, а также индексацией? Да, такое повышение планируется и в 2022 году. Пенсии повысят тем, кто старше 75 лет, а с 1 марта будут проиндексированы и увеличены другие ежемесячные выплаты – 400 гривен для лиц от 75 до 80 лет и 500 гривен для лиц старше 80 лет. Сохранятся ежемесячные компенсации для женщин, имеющих страховой стаж от 30 лет, и для мужчин, имеющих страховой стаж от 35 лет, а также доплаты пенсионерам, которые в период работы получали маленькие зарплаты.

ШАГ 7. Он также касается действующих солидарных пенсий и пенсий некоторым категориям. Верховная Рада рассматривает проект, который предлагает установить с 1 марта ежегодную индексацию для всех категорий пенсионеров. Также был принят законопроект о повышении пенсий чернобыльцам. Лицам с инвалидностью – ликвидаторам аварии на ЧАЭС со следующего года пенсии собираются повысить в среднем на 40%. Также правительство планирует реформировать систему прожиточного минимума и сделать расчет более справедливым. В этом году прожиточный минимум, по словам министра соцполитики Марины Лазебной, должен вырасти на 9,3%.

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Необходимость введения обязательной накопительной системы обсуждается уже несколько лет, но ее запуск постоянно откладывается. Планы, намеченные в этом направлении на 2021 год, тоже, видимо, не осуществятся. Но даже если Министерство социальной политики, Верховная Рада и Кабмин найдут консенсус в этом вопросе, по словам Марины Лазебной, понадобится еще не менее полутора лет, чтобы все подготовить к старту накопительной пенсионной системы.

Но очень важно, чтобы в пылу очередной пенсионной реформы не забыли о старших людях. Ведь участвовать в накопительной пенсии нынешние пенсионеры уже не могут. И справедливое повышение выплат в солидарной системе – то, что должно контролировать государство.

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