Горбачев: 92 года со дня рождения первого президента СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев стал рекордсменом среди экс-правителей Советского союза, дожив до 91 года. Сегодня ему бы исполнилось 92.

Дата и место рождения: 2 марта 1931 г., Привольное, Россия

Дата и место смерти: 30 августа 2022 г., Москва, Россия

Для сравнения, известные советские руководители редко дотягивали до 80 лет.

Владимир Ленин — прожил 53 года;

Иосиф Сталин – до 74 года.

Георгий Маленков (Председатель Совета министров СССР) — 87 лет.

Никита Хрущев — 77 лет.

Леонид Брежнев — 76 лет.

Юрий Андропов — 69 лет.

Что произошло в СССР и мире при участии Горбачева

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м. Должность президента СССР Горбачев занимал в 1990 — 1991 годах.

«Перестройка» — Масштабная попытка реформирования советской системы.

Введение в СССР политики гласности, свободы слова и печати, демократических выборов, реформирования социалистической экономики в направлении рыночной модели хозяйствования (концепция экономических реформ 1987 года предполагала вхождение в рыночные отношения в отдалённом будущем), которая привела к глубокому экономическому кризису.

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Окончание Холодной войны.

Вывод советских войск из Афганистана (1989).

Отказ от государственного статуса коммунистической идеологии и преследования инакомыслящих.

Распад СССР и Варшавского блока в результате перехода СССР и социалистических стран Восточной Европы к рыночной экономике и демократии.

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Горбачев родился в Ставропольском крае России. Работал комбайнером, окончил МГУ. В 1966 году возглавил Ставропольский край. Рассматривался как кандидат на работу в КГБ, а также на пост Генпрокурора СССР. С 1978 года начал карьеру в Москве, в ЦК КПСС. в 1985 году возглавил СССР, став Генеральным секретарем ЦК КПСС.

7 ноября 1990 года слесарь Александр Шмонов совершил неудачное покушение на Горбачёва.

Основатель Горбачёв-Фонда. С 1993 года соучредитель ЗАО «Новая ежедневная газета» (см. «Новая газета») и член редакционного совета. Владеет 10 % акций издания.

Имеет значительный ряд наград и почётных званий. Наиболее известная награда — Нобелевская премия мира 1990 года.

Осенью 2018 года в прессе упоминалось, что Горбачёв живёт в местечке Роттах-Эгерн (Бавария), где он приобрёл недвижимость, известную как «Замок Хубертус». Выпустил книгу актуальных политических размышлений под названием «Горбачёв в меняющемся мире».