Горбачев: 92 года со дня рождения первого президента СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев стал рекордсменом среди экс-правителей Советского союза, дожив до 91 года. Сегодня ему бы исполнилось 92.
Дата и место рождения: 2 марта 1931 г., Привольное, Россия
Дата и место смерти: 30 августа 2022 г., Москва, Россия
Для сравнения, известные советские руководители редко дотягивали до 80 лет.
- Владимир Ленин — прожил 53 года;
- Иосиф Сталин – до 74 года.
- Георгий Маленков (Председатель Совета министров СССР) — 87 лет.
- Никита Хрущев — 77 лет.
- Леонид Брежнев — 76 лет.
- Юрий Андропов — 69 лет.
Что произошло в СССР и мире при участии Горбачева
Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м. Должность президента СССР Горбачев занимал в 1990 — 1991 годах.
- «Перестройка» — Масштабная попытка реформирования советской системы.
- Введение в СССР политики гласности, свободы слова и печати, демократических выборов, реформирования социалистической экономики в направлении рыночной модели хозяйствования (концепция экономических реформ 1987 года предполагала вхождение в рыночные отношения в отдалённом будущем), которая привела к глубокому экономическому кризису.
- Антиалкогольная компания
- Окончание Холодной войны.
- Вывод советских войск из Афганистана (1989).
- Отказ от государственного статуса коммунистической идеологии и преследования инакомыслящих.
- Распад СССР и Варшавского блока в результате перехода СССР и социалистических стран Восточной Европы к рыночной экономике и демократии.
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Горбачев родился в Ставропольском крае России. Работал комбайнером, окончил МГУ. В 1966 году возглавил Ставропольский край. Рассматривался как кандидат на работу в КГБ, а также на пост Генпрокурора СССР. С 1978 года начал карьеру в Москве, в ЦК КПСС. в 1985 году возглавил СССР, став Генеральным секретарем ЦК КПСС.
7 ноября 1990 года слесарь Александр Шмонов совершил неудачное покушение на Горбачёва.
Основатель Горбачёв-Фонда. С 1993 года соучредитель ЗАО «Новая ежедневная газета» (см. «Новая газета») и член редакционного совета. Владеет 10 % акций издания.
Имеет значительный ряд наград и почётных званий. Наиболее известная награда — Нобелевская премия мира 1990 года.
Осенью 2018 года в прессе упоминалось, что Горбачёв живёт в местечке Роттах-Эгерн (Бавария), где он приобрёл недвижимость, известную как «Замок Хубертус». Выпустил книгу актуальных политических размышлений под названием «Горбачёв в меняющемся мире».