Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 31 мая

Главные темы: Россияне продвигаются по Северодонецку; Нефтяной эмбарго ЕС с исключениями для трубопроводов; Украина только сама решает, вести ли переговоры о мире.

Главные темы:

Россияне продвигаются по Северодонецку.

В нескольких шотландских газетах появилась новость о том, что ScotRail (отвечает за все пассажирские перевозки ж.д.) добавила больше поездов к матчу плей-офф чемпионата мира между Шотландией и Украиной.

С 24 февраля энергетические платежи ЕС в Россию составили 56,5 млрд. евро (48 млрд. фунтов стерлингов), из которых почти 30 млрд. евро приходится на поставку сырой нефти. Новые кадры боя сына британских депутатов в Украине.

Нефтяной эмбарго ЕС с исключениями для трубопроводов.

Венгрия снова имеет личное мнение об эмбарго на нефть и шантажирует ЕС: стоимость перевода нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть в 550 миллионов евро и инвестировать 200 миллионов долларов, чтобы поставлять в страну нефть по трубопроводу с моря.

Украина только сама решает, вести ли переговоры о мире.

Лавров: «освобождение» Донбасса от «киевского режима» — цель войны, президент Владимир Путин не болен. «Газпром» больше не поставляет газ в Нидерланды

GasTerra из Нидерландов рассматривает иск против Газпрома после отключения страны от газа

Эксперты сомневаются в ценности канадской помощи (БМП) в Украине, ведь они для полиции

Как план сноса памятника советской войне вызывает напряженность в Латвии

Великобритания

«The Guardian» – «Россияне продвигаются по самому большому городу Донбасса, который до сих пор в руках Украины»

Свидетели говорят, что танки двигаются в Северодонецк на фоне интенсивных обстрелов и потерь среди мирного населения. Российские танки и войска начали продвижение по Северодонецку, крупнейшему городу на Донбассе, который все еще удерживается Украиной, ведя боевые действия по улице, поскольку силы Кремля продолжают продвигаться вперед на востоке страны.

Свидетели рассказали, что российские танки продвигались в центр города по одному взрыву, уничтожая все на своем оставшемся после интенсивного обстрела пути, который, по словам украинской власти, привел к условиям, напоминающим Мариуполь.

«К сожалению, у нас есть неутешительные новости: враг продвигается в город», — заявил в понедельник Украинскому национальному телевидению губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Российская армия «использует ту же тактику снова и снова. Обстреливают несколько часов – три, четыре, пять часов – подряд, а затем атакуют. Нападающие погибают. Затем снова обстрел и атака, и так далее, пока они куда-нибудь не прорвутся».

Битва за Северодонецк, лежащий на восточном берегу реки Северский Донец, примерно в 90 милях к югу от российской границы, находится в центре внимания, поскольку Россия медленно, но прочно завоевывает промышленный Донбасс, включающий в себя самопровозглашенные республики в России: Луганск и Донецк .

Свидетели рассказывают, что город бомбят «200 раз в час», поскольку российские войска пытаются отрезать линии подкрепления и оцепить остальных украинских защитников.

«The Daily Telegraph» – «Зеленский призвал ЕС ввести полный запрет на российскую нефть»

Ссоры из-за нефтяных санкций дают Путину преимущество, говорит Зеленский, призывая блок быть сильным.

Владимир Зеленский обвинил ЕС в укреплении позиции Владимира Путина, отказавшегося поддержать полный запрет на российскую нефть. Вчера в обращении к лидерам блока украинский президент сказал: «Европа должна продемонстрировать свою силу, потому что сила — единственный аргумент, понятный России». Его комментарии прозвучали за несколько часов до того, как лидеры ЕС поддержали смягченный запрет на российскую нефть, поскольку зависящие от импорта ископаемого топлива страны заблокировали полное эмбарго.

«Все ссоры внутри Европы, все внутренние споры только подталкивают Россию к еще большему давлению на нас. Поэтому споры должны прекратиться»

Спор вызвал внутренние опасения по поводу способности Брюсселя усилить давление на Путина, президента России, и лишить его военную машину столь необходимых средств.

Ранее в текущем месяце Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, объявила о планах запретить весь импорт нефти до конца года. Однако переговоры зашли в тупик из-за сопротивления государств-членов, не имеющих выхода к морю, прекращения поставок по трубопроводу из России. Энергетические платежи ЕС в Россию с момента ее вторжения в Украину 24 февраля составили в общей сложности 56,5 млрд. евро (48 млрд. фунтов стерлингов), из которых почти 30 млрд. евро приходится на поставку сырой нефти.

The «i» – «Новые кадры боя сына британских депутатов в Украине»

Новые кадры показывают, как сын депутата Бен Грант и другие британские бойцы приближались к российским войскам в Украине

Слышно, как Бен Грант спрашивает подразделение американских и британских волонтеров: «Ребята, готовые взорвать этих п*?» как они готовятся устроить засаду на российский БТР-80

В шотландской газете «Metro» пушут, что железнодорожный оператор совершил «разворот» после того, как сначала заявил, что не будет добавлять опаздывающие поезда для возвращения болельщиков с матча. В газете говорится, что до объявления последних поездов отправлялись еще до начала игры.

Европа

Австрия. «DER STANDARD» – «Советская ностальгия как патриотическое средство».

Статья «ЕС постепенно продвигает санкции против России»

Специальный саммит: нефтяное эмбарго с исключениями для трубопроводов теперь неизбежно.

На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе в понедельник днем ​​стали очевидны контуры возможной договоренности в борьбе за шестой раунд санкций против России. В проекте совместного заявления говорилось о соглашении о нефтяном эмбарго, которое будет выполняться поэтапно, за исключением поставок по трубопроводам. Последнее является уступкой таким странам как Венгрия и Словакия, которые сильно зависят от поставок нефти через трубопровод и боятся последствий эмбарго.

Однако поздно днем ​​соглашение еще не было подписано. Перед встречей со своими коллегами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике действия комиссии, которая объявила части эмбарго еще до достижения договоренности. Он также призвал к дальнейшим гарантиям для своей страны. Это должно стать деятельностью, если из-за войны войны или сознательного решения России поставки нефти по нефтепроводу остановятся.

В самой Украине в понедельник продолжилось наступление русских войск в восточной Луганской области. После обстрела плановая эвакуационная операция в Северодонецке остановилась.

Бельгия. «De Standaard» – «ЕС шаг за шагом присоединяет Oрбана к эмбарго российской нефти.

Шансы на то, что до конца этого года будет введено европейское эмбарго примерно на 90 процентов российской нефти, растут, хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает медлить.

«Еще 74 украинских ребенка были убиты с момента принятия пятого пакета санкций 8 апреля. Сомкните ряды, поскольку внутренние разногласия на стороне России, и как можно скорее примите шестой пакет санкций в отношении нефтяного эмбарго». Это был ключевой месседж, который Владимир Зеленский передал европейским лидерам с помощью видео. Украинский президент на этот раз никого лично не преследовал, но все знали, кто из европейских лидеров тормозит, поначалу казалось вероятным, что европейские лидеры быстро придут к соглашению по шестому пакету санкций на саммите в Брюсселе. российскую нефть с конца этого года.

Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет включать импорт сырой нефти и нефтепродуктов с временным исключением для поступающей по трубопроводам сырой нефти. Это было большой проблемой для Венгрии, которая из-за своего расположения не имеет прямой альтернативы поставке российской нефти по нефтепроводу Дружба и вынуждена вкладывать значительные средства в адаптацию своей инфраструктуры. Словакия и Чехия могут рассчитывать на исключение.

Поскольку Германия и Польша обязуются прекратить импорт российской нефти из ветви нефтепровода Дружба, поставляющего их до конца этого года, 90% российской нефти будет подвергаться эмбарго.

«Это поразительный результат для единого ЕС», – сказал европейский чиновник.

Помимо нефтяного эмбарго, шестой пакет санкций также включает в себя отключение Сбербанка от международной платежной системы Swift и внесение в список санкций ряда лиц и организаций, в том числе российского патриарха Кирилла.

Но здесь в дом «Европа» вошел Виктор Орбан. «На данный момент компромисса нет», — заявил он, насмехаясь над собственным послом. Вину за тупик он возложил на Европейскую комиссию, которая, по его словам, сначала предложила санкции, а затем искала решения для Венгрии, Чехии и Словакии, не имеющих выхода к морю для альтернативных поставок.

Орбан был уверен относительно исключения для трубопровода — его правительство настаивало на этом несколько недель. «Но если произойдет авария с трубопроводом, который проходит через Украину, мы должны иметь возможность получать российскую нефть из других источников по морю», — сказал Орбан, который ввел новое условие.

Это действовало на нервы премьер-министру Латвии Артуру Кариньшу. Чтобы иметь мир и безопасность в Европе, Россия должна проиграть войну. Вот почему мы должны помочь Украине в военном отношении и посредством санкций лишить Россию возможности продолжать финансировать ее военную машину. Но мы увязаем в деталях и забываем общую картину», – сказал он.

Выход должны были найти европейские дипломаты, умеющие находить креативные решения. Это породило мнение, что 27 лидеров на саммите дадут свое политическое благословение, после чего юридический процесс утверждения практически полного пакета завершится к концу этой недели. Дипломатам и министрам будет предоставлено несколько дополнительных недель для решения оставшихся технических вопросов, связанных с трубопроводом Дружба.

27 лидеров также согласны выделить Украине в этом году до 9 млрд евро, чтобы страна могла продолжать функционировать и продолжать выплачивать заработную плату. Для этого Киеву нужно 5 миллиардов евро в месяц. Касается ли это кредитов, это подарок, и в чем заключается помощь, еще предстоит определить. Для финансирования реконструкции Украины в среднесрочной перспективе будет создана платформа, в которой также будут участвовать другие страны и организации.

Босния и Герцеговина. Oslobođenje.

Подпись под фото: «В преддверии двухдневного саммита лидеров стран-членов Европейского Союза вчера на площади Шумана в Брюсселе протестовала группа украинцев. Они требуют на саммите принять решение о запрете импорта нефти из России в ЕС»

Дания. «POLITIKEN» — «Собственный выбор Украины»

Украина сама решает, вести ли переговоры о мире.

Чем закончится война на Украине, никто не знает. Большинство прогнозов о ходе войны были ложными; Украина была значительно сильнее, а Россия гораздо слабее, чем ожидали большинство экспертов и правительств. В то же время единство Запада оказалось более близким и мощным, чем ожидали многие, включая сам Запад.

Но на этой неделе война завершает первые 100 дней и, возможно, появляются первые трещины в единстве Запада. По крайней мере это опасения после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу провели 80-минутный разговор с президентом России Путиным. Что именно было сказано неизвестно, но, по некоторым данным, главным образом речь шла о возобновлении мирных переговоров, чтобы война могла закончиться. Противоположность сигналам, поступающим от Соединенных Штатов и Великобритании, о том, чтобы твердо стоять и сорваться с Украиной.

Окончание войны — это, конечно, важная цель, и рано или поздно придется договориться о мире. Но как и на каких условиях это должно происходить, зависит только от самой Украины. Ни Франция, ни Германия, ни другие страны Запада не должны никоим образом давить на украинцев мир, которого они не хотят.

СТОИТ ПОВТОРИТЬ, что вина в войне лежит исключительно в России. Именно Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров в 2014 году, именно Россия годами поддерживает повстанцев в восточных областях Украины, и именно Россия 24 февраля совершенно безосновательно вторглась в Украину. Такую агрессию не следует вознаграждать. Это нападение не только на Украину, но и на весь мировой порядок. То, что Путин заставил Россию попасть в трагическую ситуацию, является исключительно его виной. Помочь российскому агрессору сохранить лицо не является обязанностью ни Западу, ни Украине.

Украина изначально изъявила желание вести переговоры о мире. Еще в субботу президент Владимир Зеленский заявил, что не считает реальным отразить всю украинскую территорию в России вооруженной силой. «Если мы выберем этот путь, это будет стоить сотни тысяч жизней», – сказал он.

Но где проходит предел боли для Украины с точки зрения как потерь, так и уступок в достижении мира зависит исключительно от самой страны. Задача Запада проста: мы должны объединиться и дать понять, что мы будем помогать Украине защищаться, пока этого хотят и нуждаются власти Киева.

Франция. «Lе Figaro» — «В Орехове, в окопах с украинскими воинами

В 300 метрах от российских позиций бойцы 128-й десантно-штурмовой бригады Закарпатья защищают этот шлюз, охраняющий город Запорожье.

42-летний украинский солдат 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригады Дмитрий в траншее на линии фронта в Ореховской области, 29 мая.

В это воскресенье в конце мая единственная душа, вроде бы населяющая город Орехов, — белый кот, блуждающий среди завалов. Окрашенные деревянные дома и украшенные цветами ворота в основном разрушены. Другие, кажется, брошены, и вскоре будут уничтожены русской артиллерией. Пока последняя сосредотачивает свои действия на Донбассе, который в основном контролирует и хочет полностью захватить, она также усиливает штурмы на юго-востоке страны. Ореховская местность, зажатая между приближающимися фронтами, является последним украинским шлюзом, защищающим промышленный город Запорожье в нескольких десятках километров.

Для противодействия наступлению врага рассеянная по селу украинская регулярная армия укрепила свои позиции 128-й Закарпатской десантно-штурмовой бригадой. Составленный из добровольцев преимущественно из этого горного региона на западе страны, он действует под эгидой Министерства обороны Украины.

«Libération» – «Французский журналист убит россиянами»

«LaVoixDuNord» – «Французский журналист был убит в Украине»

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Полное нефтяное эмбарго ЕС пока не удалось

Лавров: покорение Донбасса самое важное

ЕС не может внутренне обеспечить соблюдение планов европейского нефтяного эмбарго против России из-за блокады со стороны Венгрии. На саммите в Брюсселе в понедельник вечером стало очевидно, что 27 стран ЕС согласятся только на ограниченный запрет на импорт российской нефти, если вообще согласятся. Соответственно, будет предотвратить только поставки по морю. Однако закупки по трубопроводу все же возможны. Венгрия таким образом могла продолжать снабжаться наземным транспортом огромным трубопроводом «Дружба». Комиссия ЕС во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен предложила этот компромисс незадолго до саммита с учетом предыдущей блокады со стороны Будапешта. Правый глава правительства Венгрии Виктор Орбан приветствовал это, но выдвинул новые требования. Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) сказал о последних событиях: «Все, что я слышу, звучит так, будто может быть консенсус. В то же время он дал понять, что Германия, как и Польша, не хочет извлекать выгоду из исключения для трубопроводной нефти. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, эмбарго поможет сократить продажу российской нефти в ЕС примерно на 90 процентов, несмотря на увольнения.

Премьер-министр Венгрии Орбан назвал компромиссное предложение хорошим подходом, но в то же время выдвинул новые требования. Он потребовал гарантий, если, например, трубопроводная нефть больше не сможет поставлять в его страну из-за аварии. Тогда Венгрия должна обладать правом получать нефть морем. Российская государственная компания «Газпром» больше не хочет поставлять газ в Нидерланды со вторника, потому что импортер не хочет оплачивать свои счета в рублях. Однако серьезных последствий для компаний и домохозяйств не ожидается, поскольку достаточное количество газа закуплено из других источников.

В интервью французскому телеканалу TF1 министр иностранных дел России Сергей Лавров снова упомянул якобы «освобождение» Донбасса от «киевского режима» как цель войны. Взятие региона является «безусловным приоритетом». При этом Лавров опроверг слухи о том, что президент Владимир Путин болен.

Украинских солдат полка «Азов», сдавшихся в плен в Мариуполе, могут приговорить к смертной казни, по словам одного из ведущих пророссийских сепаратистов.

«FAZ». Главный материал: «Шольц говорит об удачном дне для безопасности Германии

Соглашение о специальных фондах

Двухпроцентная цель на бюджет по безопасности «в среднем за многие годы»

БЕРЛИН. После соглашения «светофорной коалиции» с оппозиционным Союзом Бундестаг может проголосовать специальный фонд в 100 миллиардов евро для лучшего оснащения Бундесвера.

За него можно проголосовать уже в пятницу. В «светофорных партиях», как и в Союзе, в понедельник был одобрен компромисс, которым было обеспечено большинство в две трети за внесение поправок в Основной закон в Бундестаге и Бундесрате. Однако стороны выразили разный уровень удовлетворения.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) заявил в Ганновере о «хорошем дне» для безопасности Германии.

Заголовок: «Головящий в ЕС, Мишель настаивает на уменьшенном нефтяном эмбарго»

Европейский совет ищет компромисс

Орбан: Комиссия, ответственная за блокаду

Колонка: «Газпром» больше не поставляет газ в Нидерланды

«Passauer Neue Presse» — «Полного нефтяного эмбарго против России пока нет».

Планы полного нефтяного эмбарго против России пока не обсуждаются из-за блокады со стороны Венгрии. На саммите в Брюсселе в понедельник вечером стало очевидно, что 27 стран ЕС если и примут решение, то примут решение только об ограниченном запрете на импорт российской нефти. Соответственно, будет предотвратить только поставки по морю. Однако закупки по трубопроводу все же возможны. Венгрия таким образом могла продолжать снабжаться наземным транспортом огромным трубопроводом «Дружба».

Комиссия ЕС во главе со своим президентом Урсулой фон дер Ляйен предложила этот компромисс незадолго до саммита с учетом предыдущей блокады со стороны Будапешта.

Глава правительства Венгрии приветствовал это предложение как «хороший подход», но выдвинул новые требования. К примеру, Виктор Орбан потребовал гарантий, если, например, трубопроводная нефть больше не сможет поставлять в его страну из-за аварии. Тогда Венгрия должна обладать правом получать нефть морем. Кроме того, Венгрия потребовала финансовых обязательств по конверсии своей нефтяной инфраструктуры. Правительство в Будапеште оценило стоимость перевода нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть в 550 миллионов евро. Кроме того, по словам Орбана, необходимо будет инвестировать 200 миллионов долларов, чтобы в будущем снабжать страну трубопроводом, начинающимся на побережье Адриатического моря.

Канцлер Олаф Шольц был уверен, что консенсус возможен. В то же время он дал понять, что Германия, как и Польша, не хочет извлекать выгоду из исключения для трубопроводной нефти.

Глава группы ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер призвал ввести нефтяное эмбарго против России в случае необходимости без Венгрии. «Если Венгрия не готова отказаться от блокады, должна быть возможность оставить за самыми медленными, чтобы остальные ЕС могли идти вперед», — сказал Вебер каналам RTL и ntv. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не должен «танцевать на носу» в ЕС.

Подпись под фото: «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжал блокировать запланированный полный запрет ЕС на импорт. На саммите ЕС, который продолжается сегодня, вчера вечером было предложено компромиссное предложение».

«La Stampa»: «Орбан держит Европу в заложниках»

«Договоренность ночью в Совете ЕС: прекратить импорт нефти морским транспортом, но нефтепроводы освобождаются от эмбарго».

«Драги: Путин не должен победить».

Байден охлаждает Зеленского: «Мы не посылаем ракеты средней дальности»

«Corriere della Sera» – «Нефть, ЕС ищет соглашения».

«Саммит лидеров. Зеленский: наши дети гибнут, поторопитесь».

Драги: «Путин может и не победить».

«Русское нападение на Северодонецк, французский репортер мертв.

Эрдоган в Кремле: мы ведем переговоры о пшенице.

Более мощное оружие США не поставит

Первая страница: «La Repubblica»— «Нефть, да, эмбарго ЕС. Долой жесткие санкции»,

«Меры против России»

«За ночь вето Орбана было преодолено: остановитесь на двух третях, тогда поднимется до 90%. Без учета нефтепроводов.

Эрдоган ведет переговоры с Путиным и Зеленским

«Министр иностранных дел Украины Кулиба: нам нужны гарантии портов».

Литва. «Klaipeda» – «Временное убежище покоя». С начала войны в Украине тысячи беженцев нашли путь в безопасное убежище в Клайпеде, больше женщин с детьми. Этот огромный наплыв спасающихся от смерти людей был серьезной проблемой для сотрудников Регистрационного центра Порт-Сити, которые слышали истории, которых они не читали ни в одной книге.

Люксембург. «Luxemburger Wort» — «Нет покоя в Буче»

Буча. До нападения России в конце февраля Бущча была прежде всего городом в лесу, идиллией для напряженных киевлян. С момента вывода русских войск Буча в основном являлась символом ужасающих зверств оккупантов против украинского населения. В Буче обнаружили несколько сотен погибших мирных жителей. Несмотря на то, что весна окрашивает это зрелище в сочную зелень, в городском пейзаже все еще зияют раны – даже жителям трудно смириться со своей травмой.

Заголовок: «Орбан взял в заложники саммит ЕС»

Нидерланды. «АD» – «Россияне закрывают газовый кран: цена будет расти дальше»

Цена на газ вырастет еще больше, когда Россия перекрывает газовый кран Нидерландам. Правительство не полагает, что будет дефицит.

Кабинет министров и поставщики энергоносителей говорят, что они были «ошеломлены» решением российского «Газпрома» прекратить с сегодняшнего дня поставки газа голландской GasTerra. Это самый крупный импортер российского газа в нашу страну. Был еще контракт на 2 миллиарда кубометров на ближайшие месяцы, но поставок уже не будет.

По словам GasTerra, это «не проблема», потому что она уже закупила альтернативный газ на всякий случай. По мнению Кабмина, домохозяйствам не следует беспокоиться о том, что вскоре газа для отопления домов станет недостаточно. Компаниям также пока нечего опасаться. Предстоит еще много работы, чтобы найти другой газ, чтобы предотвратить дефицит.

По словам эксперта по энергетике Рене Петерса из TNO, каждый неизбежно это почувствует в своем кошельке. Счет за энергию увеличится: GasTerra теперь придется покупать газ на мировом рынке. При нынешних ценах на газ это гораздо дороже, чем компания заплатила «Газпрому». И теперь, когда нам, а вскоре и другим европейским странам, придется искать альтернативы, эти цены будут только расти».

Когда новость была объявлена ​​вчера, цена на газ выросла, прежде чем снова упасть. Петерс: Это потому, что GasTerra успокаивающе сказала, что острой проблемы нет. Но это изменится ближе к осени, когда мы будем топить. Вся Европа ищет альтернативу российскому газу. А во всем мире уже огромный спрос на газ, поэтому цена будет расти».

Причина российского решения состоит в том, что «ГазТерра» отказывается оплачивать счет в рублях. Москва требует этого в ответ на западные санкции, введенные после вторжения России в Украину в конце февраля. Ранее по этой причине также были отрезаны от российского газа Польша, Болгария и Финляндия. Кстати, российский газ по-прежнему поступает в нашу страну через «Энеко», но гораздо меньше, чем через «ГазТерра».

«de Volkskrant» — «Газпром» прекратил поставки газа в Нидерланды

Российская государственная газовая компания «Газпром» с сегодняшнего дня прекращает поставки природного газа нидерландскому оптовому газопродавцу GasTerra. Остановка поставок не влечет немедленных последствий для домохозяйств и компаний.

GasTerra обнародовала новость в понедельник днем. Россияне перекрывают кран, поскольку «ГазТерра» не согласилась с их требованием рассчитаться рублями через искусственную конструкцию. Сейчас GasTerra рассматривает иск против «Газпрома». «Это фактически нарушение контракта. Это имеет немало последствий», – сказал спикер.

GasTerra – единственная нидерландская компания, закупающая газ непосредственно у Газпрома. До 1 октября россиянам оставалось поставлять GasTerra 2 миллиарда кубометров газа, что составляет около 5 процентов от того объема, который ежегодно нуждается в Нидерландах. Так что газ не придет. Нидерланды стали четвертой европейской страной, которую «Газпром» наказал за несогласие с требованиями президента России Владимира Путина.

Ранее россияне перекрыли кран Польши, Болгарии и Финляндии. В понедельник Дания также предупредила, что датская энергетическая компания Ørsted может больше не получать газ от «Газпрома», поскольку компания отказывается платить в рублях. Энергетические компании многих других европейских стран, таких как Франция, Германия и Италия сделали это.

Те страны, которые также гораздо больше зависят от российского газа, чем Нидерланды, все еще получают свой газ.

Напряжение вокруг поставок российского газа началось в конце марта. Тогда Путин потребовал, чтобы европейские клиенты «Газпрома» теперь платили рублями. Путин объяснил это тем, что после оглашения санкций против российского центрального банка у него больше не было прямого доступа к евро, которые перечислялись на счет «Газпрома». «И мы не занимаемся благотворительностью», — добавил он.

Вскоре стало ясно, что оплата напрямую в рублях будет нарушением европейского пакета санкций. Тогда Путин придумал второй вариант: сложную конструкцию, согласно которой клиенты Газпром-банка в Люксембурге должны открывать счет как в евро, так и в рублях. Они рассчитываются в евро, которые банк конвертирует в рубли на рублевом счете. Этими рублями рассчитывается «Газпром».

В последние месяцы в Европе между политиками и юристами идет постоянная дискуссия о том, противоречит ли эта конструкция пакету европейских санкций. Европейская комиссия так и не дала окончательного ответа на этот счет. Это вызывает огромное разочарование GasTerra и правительства Нидерландов. Премьер-министр Рютте заявил, что «Газ-Терра» «лучше оставаться на безопасной стороне», пока Брюссель остается в стороне. Эта «безопасная сторона» оказывается: не открывайте рублевый счет в Люксембурге.

В Нидерландах необходимый газ все еще поступает из небольших месторождений в Северном море и Норвегии. GasTerra также закупила много дополнительного газа. Таким образом, потеря нескольких миллиардов кубометров газа не является причиной приступить к планам чрезвычайных ситуаций, заявило министерство в понедельник.

«Het Financieele Dagblad» – «Россия перекрывает газовый кран».

По мнению энергетиков, кабмин должен относиться к остановке газа как кризисной ситуации.

С сегодняшнего дня Россия прекращает поставки газа в GT. Голландский газовый трейдер не желает платить за российский газ в рублях. В ответ россияне объявили, что прекращают поставки с 31 мая 2022 года.

Об этом GT сообщил вчера. Прекращение снабжения «Газпромом» означает, что примерно 2 миллиарда кубометров законтрактованного газа не будут поставлены до 1 октября 2022 года, когда истечет срок действия контракта. Gasterra, акционерами которой являются голландское государство (50%), Shell (25%) и ExxonMobil (25%), предполагало это, покупая газ TTF на европейском газовом рынке.

Представитель Gasterra не сообщил, заплатила ли компания за это количество газа больше, и если да, то насколько. «Мы были больше озабочены ограничением последствий потери, чем объемом. Мы уже подозревали, что 2 миллиарда кубометров будут потеряны, и мы предусмотрели это, чтобы выполнить свои обязательства по продаже».

По словам представителя, по истечении срока действия контракта 1 октября Gasterra больше не будет иметь газовый контракт с россиянами.

В ответе Министерства экономики и климата говорится, что это решение не повлияет на физическую поставку природного газа в домохозяйства, и ожидается, что оно не повлияет и на голландское деловое сообщество. В настоящее время Нидерланды используют около 40 миллиардов кубометров природного газа, из которых от 5 до 6 миллиардов кубометров поступает из России.

Нидерланды не только импортируют российский газ по трубопроводам «Газпрома». Ежегодно в Роттердам поступает несколько миллиардов кубометров газа из Сибири в жидком виде.

Рене Петерс, газовый эксперт Института знаний TNO, считает, что кабинет министров должен рассматривать отключение газа «Газпромом» как кризисную ситуацию: «Кабинет министров должен закрыть газовые электростанции и ускорить работу угольных электростанций и выдать разрешения. для добычи газа в Северном море быстрее.

По словам Петерса, кабинет слишком успокаивает ситуацию: «Третья часть трубопроводного газа из России сейчас потеряна. Более того, это еще один признак того, что президент Путин не боится расторгать контракты с крупными частными энергетическими компаниями. Это предвестник дальнейших сокращений в Европе, и это может означать только одно: усиление напряженности на газовом рынке и повышение цен».

Энергетическая компания Eneco, имеющая контракт на поставку с немецкой дочерней компанией «Газпрома» Wingas, сообщила FD, что поставки будут «продолжаться в обычном режиме».

По словам Ганса Грюнфельда, директора группы интересов коммерческих потребителей энергии VEMW, действия России имеют последствия для заполнения голландских газохранилищ. Чтобы обеспечить снабжение газа зимой, энергетические компании вынуждены пополнять запасы газа по высоким ценам. По словам Грюнфельда, газа на рынке уже мало, и это событие еще больше подтолкнет цену вверх.

Испания. «El Pais» – «ЕС заключил соглашение о российском нефтяном эмбарго»

Двадцать семь стран достигли договоренности о прекращении поставок сырой нефти на корабле, что составляет две трети от общего количества, но не поставок нефтепроводов

Лидеры Евросоюза вчера вечером закрыли соглашение о частичном эмбарго на российскую нефть, что станет ударом по большему потоку финансирования владимирского режима.

Брюссель оставляет на затем ограничение на транспортировку углеводородов по трубопроводам, механизм, призванный разгрузить Венгрию, а также другие страны с подобной географической и энергетической ситуацией. Соглашение, хотя и не достигает «полного запрета», который отстаивала Комиссия, спасает единство общественного блока. Российский гигант «Газпром» объявил, что сократит газ в Нидерланды завтра. Баррель нефти Brent вчера превысил 120 долларов, что является самой высокой ценой с марта.

После более чем трех недель перетягивание каната, поворотов, политического вето с оттенком пособничества Кремлю и чрезвычайно сложных технических переговоров, минувшей ночью Европейский Союз получил наибольший поток финансирования из России. Это было нелегко. В честь тех более 20 дней переговоров с 27 сторонами, пакт был достигнут в полночь. «

Соглашение о запрете на экспорт российской нефти в ЕС. Это сразу охватывает более двух третей импорта, прекращая огромный источник финансирования для их военной машины», – заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter после встречи глав государств и правительств Сообщества.

Эта мера, по разным источникам, сначала коснется импорта сырой нефти, которая составляет две трети от общего объема. Зато он оставляет на потом ограничения на перемещающиеся по трубопроводам углеводороды, механизм, предназначенный для разгрузки Венгрии, а также других стран с похожей географической и энергетической ситуацией: Чехии, Словакии или Австрии, государств без побережья и с большой зависимостью. на русском ископаемом топливе. Соглашение также исключает еще три российских банка из платежной системы Swift, в том числе Свербанк, крупнейшую структуру страны, и запрещает три телевизионных канала.

Швейцария. «Tages-Anzeiger» – В Киеве недоразумения вокруг швейцарского флага

Посольство Швейцарии в Киеве уже добрую неделю снова занято. Глава миссии Клод Уайльд и небольшая команда вернулись в украинскую столицу. Однако в их отсутствие швейцарский флаг вызвал дополнительные волнения. Уайлд разместил их на крыше незадолго до отъезда в Молдову. Это должно сделать здание посольства четко узнаваемым с воздуха при любых налетах российской авиации.

Но оказалось, что это проблема. В Мариуполе обстреляли больницы. Известно, что швейцарское знамя регулярно путают с эмблемой Красного Креста больницы. На этот факт обратил внимание известный украинский блоггер.

ОАЭ. «The National» — «ЕС ПРОДОЛЖАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ. Европейские лидеры встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить санкции после возражений Венгрии

Израиль. «The Jerusalem Post» – «Украина на перепутье после 100 дней войны»

Украине грозит новое русское наступление после 100 дней войны это было ужасно для гражданских лиц, изгнав около восьми миллионов из своих домов. Были зверства и бомбардировки городов, были убиты люди, а сдавшиеся украинские солдаты и мирные жители исчезли.

Однако, кроме жестокости, есть история героического украинского сопротивления. Это сопротивление привело к качелям в войне, в результате чего Россия была отброшена после первоначальных успехов.

Однако через 100 дней после начала войны неясно, сможет ли Москва снова продвинуться вперед. Президент Украины Владимир Зеленский навестил войска в Харьковской области на передовой линии страны. это был первый большой публичный визит на фронт с начала войны. Харьков находится примерно в 230 км. из Северодонецка, где россияне наступление развивается.

Россия, похоже, пытается консолидировать свои владения на востоке Украины в самопровозглашенных «народных республиках» Луганской и Донецкой. это районы, которые Москва помогла отвоевать у осажденной страны в 2014 году. Россия хотела бы завоевать больше территорий вокруг двух сепаратистских республик, которые она признала в феврале.

Видео и репортажи с фронта говорят, что Россия не только добивается успехов, но и использует сокрушительный огонь артиллерии и других систем вооружения, чтобы попытаться сломить сопротивление Украины. Проблема, с которой сейчас столкнулся Киев, заключается в том, что, несмотря на поддержку и вооружение, полученные им с Запада в первые дни войны, теперь у него могут возникнуть проблемы на фронте. Это потому, что поставки оружия в Украину не бесконечны.

Хватит ли Украине времени потренироваться с полученными новыми артиллерийскими и противотанковыми средствами? Получят ли они достаточно транспортных средств?

США и Канада

США. «NYT» — ЕС Достиг соглашения о запрете большинства российского импорта нефти

Объявлены самые строгие наказания из-за бомбежки Востока Украины

«WP» — «На украинской границе опасения нового вторжения»

Войска готовятся к обороне, пока в городах оплакивают навсегда разрушенные дома

ТИХОНОВИЧИ, Украина. Глубокие траншеи и разбросанные надзорные посты, обозначавшие северную границу Украины с Россией, не могли справиться с колоннами перекатившихся 24 февраля танков.

Теперь, оттеснив россиян на свою сторону через несколько недель боев и ценой больших потерь, пограничники Черниговской области Украины с опаской наблюдают, как их противники снова стягивают войска и технику.

Война здесь отличается от других мест в стране, где российские войска крепко обосновались на украинской территории. Это трансграничная война. Российские танки обстреливают украинские деревни. Пули летят по напряженной нейтральной полосе в периодических перестрелках.

Канада. «National Post» – «Эксперты сомневаются в ценности канадской помощи Украине»

В страну прибыла еще одна большая часть военной помощи Оттаве в Украине.

Эксперты говорят, что это то, что больше всего нужно вооруженным силам осажденной страны от Канады или почти достаточный вклад.

Украинская армия получила восемь бронетранспортеров «Сенатор», закупленных федеральным правительством у производителя из Торонто.

Об этом сообщает Weapons Tracker. Бронированные транспортные средства для перевозки войск, такие как LAV-4, используемые в Афганистане, являются одним из немногих предметов канадского военного снаряжения, почти полностью производимых в Канаде, и их передача кажется естественной.

Но недавно разработанный Senator действительно предназначен для использования правоохранительными органами и пограничной службой, заявляет компания.

«The Globe and Mail» – «Как план сноса памятника советской войне вызывает напряженность в Латвии»

Где-то в ближайшие шесть месяцев рабочие начнут сносить массивный 79-метровый памятник советской войне, десятилетиями возвышавшийся над столицей Латвии. Тогда страна будет готовиться к гневному возмездию Москвы.

Недавно утвержденный план сноса памятника является последним ответом балтийской страны на вторжение России в Украину. А это уже напряжение эмоций и политических столкновений.

Мэр Риги Мартинш Стакис сказал в интервью, что ожидает волны репрессий со стороны России, в частности, кибератак, когда город демонтирует бетонный обелиск и бронзовые статуи советского мемориала.

«Наши органы безопасности внимательно следят за этим и готовятся к возможным провокациям изнутри и снаружи», — сказал Стакис. «Нам просто нужно принять смелое решение, справиться с этими провокациями и двигаться вперед».

Но ущерб будет нанесен не только бетону и бронзе, и опасность исходит не только от Москвы.

Битва за памятник обостряет этническую и политическую напряженность, подпитывает сторонников жесткой линии и убивает клин между латвийским большинством страны и русскоязычным меньшинством, которые составляют около 25 процентов ее населения.

Это страна, которая, как и Украина, пострадала от советской власти в течение десятилетий до 1991 года. Многие латыши до сих пор недовольны компромиссами, которые были сделаны, чтобы успокоить Москву после распада Советского Союза, в частности, соглашение 1994 года о предыдущем – обслуживать советские мемориалы, несмотря на эмоции, которые они вызывают в Латвии, где многие считают их символами кремлевской оккупации.

Это соглашение было окончательно разорвано в середине мая, когда был утвержден план сноса. Но многие латвийцы хотят более быстрых действий. 20 мая около 5000 человек вышли в парк у советского обелиска с требованием немедленно снести все подобные памятники. Они также призвали к высылке «нелояльных» людей, поддерживающих президента России Владимира Путина и его вторжение в Украину

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ