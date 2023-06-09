Первые полосы мировых СМИ о подрыве Каховской ГЭС: что пишут в США и Канаде

Ранее мы писали, что о первых полосах мировых СМИ о подрыве Каховской ГЭС: что пишут в Европе, Турции и Израиле.

Также читайте о восьми первых страницах газет Великобритании о подрыве Каховской ГЭС.

США. «New York Times» — «Разрушение плотины бросает Украину в новый кризис»

Наводнение опасно для города. Эксперты считают, что причиной был взрыв, поскольку виновны обе стороны.

Юг Украины. Большая плотина на реке Днепр на юге Украины была разрушена рано утром во вторник, потоки воды хлынули через брешь, затопив зону боевых действий ниже течения, рискуя десятками тысяч жителей и повысив вероятность затяжных экологических и гуманитарных катастроф.

Украина и россия быстро обвинили друг друга в беде. Официальные лица в Киеве заявили, что силы Москвы взорвали контролируемую россией плотину на рассвете, а президент Украины Владимир Зеленский указал пальцем на «российских террористов». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал всякую причастность россии и назвал разрушение «саботажем».

Не сразу стало понятно, кто или что повлекло за собой разрушение Каховской дамбы и ГЭС возле города Новая Каховка.

«WSJ» — «Прорыв плотины сбивает с толку украинский фронт»

Подпись под фото: На видео, опубликованном в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, видна разрушенная электростанция и плотина.

Большая дамба и электростанция на оккупированной россией территории Украины была разрушена во вторник, сузив возможности Украины для запланированного контрнаступления на юге из-за выброса потока воды, повлекшего серьезные наводнения.

Украина заявила, что россия несет ответственность за разрушение, вынудившее тысячи людей эвакуировать из десятков городов и сел на реке Днепр и могло создать буферную зону для российских войск на юго-восточном берегу. Россия обвинила Киев в саботаже дамбы.

Западные спецслужбы, в том числе в США, работают над определением ответственных за прорыв дамбы, но склоняются в сторону россии, заявил западный чиновник.

«The Washington Post» — «Очень важная украинская плотина сильно повреждена»

Наводнение представляет угрозу десяткам городов. Зеленский говорит о взрывах, поскольку обе стороны обмениваются обвинениями.

Критически важная плотина на юге Украины была сильно повреждена после сообщения о взрыве ранним утром во вторник, в результате чего вода хлынула на десятки населенных пунктов, в том числе и на оккупированные Россией, и заставила власти эвакуировать тысячи людей из-за риска катастрофического наводнения.

Подпись под фото: Татьяна, жительница Херсона, Украина, держит собак в своем затопленном доме после того, как ночью была повреждена Каховская дамба. Представители США заявили, что непонятно, кто или что повлекло за собой прорыв на контролируемой Россией дамбе, которая является частью гидроэлектростанции.

«Los Angeles Times» — «Прорыв дамбы затопил города Украины»

Киев и Москва обменялись обвинениями, поскольку обширные районы эвакуированы, посевы находятся под угрозой.

«Boston Globe» – «Очередной удар по Украине»

Уровень воды поднялся во вторник после того, как Каховская плотина на юге Украины была разрушена, что поставило под угрозу тысячи людей ниже по течению, в том числе некоторых в контролируемых россией районах. Обе страны обвинили друг друга в подрыве дамбы и гидроэлектростанции, а природоохранники предупредили об огромной экологической катастрофе.

Канада. «The Toronto Star» – «Водная опасность. Разрушение дамбы может стать ключевым моментом войны»

«The Globe and Mail» — «Украина обвиняет россию в терроризме после взрыва дамбы»

Наводнение из реки Днепр вызывает массовую эвакуацию вдоль де-факто линии фронта в Украине.

Подпись фото: спутниковый снимок повреждения дамбы Новой Каховки в Украине. Киев и Москва обвинили друг друга в разрушении дамбы на Днепре, что привело к затоплению, по меньшей мере, восьми населенных пунктов.

Cергей Чернявский