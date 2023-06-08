Первые полосы мировых СМИ о подрыве Каховской ГЭС: пишут в Европе, Турции и Израиле

Подавляющее большинство европейских ежедневных газет на своих первых страницах предоставили информацию о подрыве Каховской ГЭС. Что же писали газеты Европы, Турции и Израиля?

Австрия. «Neue Vorarlberger Tageszeitung» — «Прорыв дамбы в Украине»

Наводнение. В Украине взорвана Каховская плотина к северо-востоку от Херсона, что вызвало сильное наводнение. Украина обвиняет россию, которая это отрицает.

«Salzburger Nachrichten» — «Регион тонет»

Это применение оружия массового уничтожения – так Украина описывает разрушения, в которых Запад также обвиняет Москву. Российская агрессивная война опасно обострилась после взрыва важной Каховской дамбы. Дома находятся под водой, а украинцы из региона, которые находятся в Зальцбурге, шокированы.

Бельгия. «De Morgen» – «Москва стоит за разрушением дамбы?»

Затоплены десятки сел и городов, разрушена ГЭС и «экоцид»: разрушение дамбы в Новой Каховке будет еще долго оставлять отпечаток на украинцах. Спецслужбы США полагают, что ответственность несет россия.

Подпись под фото: Жительница Херсона пробирается водой

«De standaard» — «Вода грозит сорвать скорое украинское контрнаступление

Война в Украине

Это были россияне? Это была украинская ракета?

Или дамба Каховки обрушилась сама?

В любом случае, коллапс усложняет украинцам проезд в Крым

Босния и Герцеговина. «Oslobodjenje» — «Массовая эвакуация из-за прорыва дамбы в Украине»

Вчера МИД Украины пригласило срочное заседание Совбеза ООН в связи с терактом российских террористов на Каховской дамбе на юге страны. Разрушение плотины на Днепре осудил ЕС, а генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter, что разрушение плотины чревато жизнью тысяч мирных жителей и наносит серьезный вред окружающей среде.

Германия. «BILD» — «Катастрофа плотины»

Мегаволна в зоне боевых действий в Украине

Десятки тысяч убегают

Зеленский: виноват путин

«Die welt» – «Шольц: взрыв дамбы – это агрессия со стороны России»

Кремль отверг обвинения МАГАТЭ: опасности для АЭС в Запорожье нет Британия обвинила россию в военном преступлении на фоне заявлений о том, что силы Кремля взорвали большую плотину на юге Украины.

Италия. «Corriere della Sera» – «Война Киева с россиянами: это терроризм. Москва возражает»

Украинская дамба разрушена: 40 тысяч спасаются от воды.

«La Repubblica» — «Разрушена плотина на Днепре, Ваджонтский риск*»

Дамба в Новой Каховке в Украине была под контролем россиян. Продвижение Киева замедлилось.

*Сдвиг почвы в Ваджонтской дамбе в Италии, вызвал мегацунами и около 2000 смертей.

Испания. «El Mundo» – «Газета стала свидетелем разрушений в Херсоне после разрушения НОВА-Каховской дамбы»

Нам кричали: «Бегите, идет волна метров пять».

Подпись под фото: Женщина спасает своих собак после того, как ее дом в Херсоне затопили из-за разрушения Новой Каховской дамбы.

Франция. Le Figaro — Диверсия на Днепре, эскалация в войне

Киев и Москва обвиняют друг друга в том, что они взорвали это сооружение, удерживавшее 18 млн. м3 воды, затопив десятки сел вблизи этого города. Разорванная во вторник взрывом Каховская плотина сбрасывает свои 18 миллионов кубометров воды вниз по реке, затапливая южную Украину вплоть до Херсона, перекраивая линию фронта и усложняя ожидаемое начало украинского контрнаступления.

«Le Monde» – «УКРАИНА. КАХОВСКАЯ ПЛОТИНА. АТАКА»

Наводнение может повлечь за собой экологическую катастрофу и затруднить контрнаступление Киева

Зеленский говорит о «военном преступлении», Москва обвиняет Киев.

Нидерланды. «de Volkskrant» – «Прорыв дамбы выглядит как российская диверсия»

Каховская плотина на реке Днепр на юге Украины разрушена, часть территории затоплена. Многие указывают на Россию как на подозреваемого преступника. Население страдает.

Подпись под фото: Жительница затопленного района пытается спасти своих собак из оказавшегося под водой дома.

Швейцария. «Blick» – «Брутальное обострение войны в Украине»

Намеренно спровоцированная экологическая катастрофа используется как жестокое оружие войны. Чья сторона стоит за ней, пока неясно. Одно можно сказать наверняка: это акт отчаяния.

Польша. «Dziennik» – «Россия взорвала дамбу на Днепре. 16 тысячам людей грозит наводнение».

Ирландия. «Irish Times» – «Тысячи бегут, а Россию обвиняют в нападении на дамбу».

Обвал большой дамбы ГЭС на Днепре вызвал экологическую катастрофу

В Кремле заявляют, что украинская сторона совершила умышленный саботаж, чтобы отвлечь внимание.

Португалия. «Público» — «Взрыв дамбы под Херсоном повлек за собой наводнения и пугает Запорожье»

Турция. «Daily Sabah» — «Украина, Россия – думают о торговле на фоне кризиса дамбы»

Украина и Россия обменялись обвинениями после того, как обрушилась стена большой дамбы на юге Украины, спровоцировав наводнения, поставив под угрозу крупнейшую атомную электростанцию в Европе и поставив под угрозу поставки питьевой воды, поскольку обе стороны войны поспешили эвакуировать жителей.

Киев обвинил российские войска в подрыве Каховской дамбы и гидроэлектростанции на реке Днепр на контролируемой Москвой территории, в то время как российские чиновники обвинили украинскую бомбардировку спорной территории. Проверить претензии не удалось. Потенциально далеко идущие экологические и социальные последствия катастрофы быстро стали очевидны, когда дома, улицы и предприятия были затоплены внизу по течению, а бригады экстренной помощи начали эвакуацию.

Израиль. «Haaretz» – «Разрушенная дамба ставит Зеленского в затруднительное положение. Украина должна решить, спасать мирных жителей или продолжать запланированное наступление».

Все признаки указывают на то, что взрыв, разрушивший дамбу Каховской гидроэлектростанции на юге Украины во вторник рано утром, был умышленно совершен россиянами. Два других сценария – это украинская диверсия, направленная на то, чтобы обвинить россиян, или авария, вызванная ненадлежащим обслуживанием россиян, оккупировавших территорию уже больше года, выглядят гораздо менее вероятными.

Cергей Чернявский