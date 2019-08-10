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Перерасчет пенсий: проверяем, кто и что должен был получить в июле

Перерасчет пенсий: проверяем, кто и что должен был получить в июле

По данным Пенсионного фонда, в Украине проживает 11,3 миллионов пенсионеров, из которых 2,5 миллиона получают минимальные выплаты. С июля этого года минимальная пенсия должна была стать не меньше 2 тысяч гривен. В течение месяца обновленные выплаты должен был получить каждый «минимальщик». Чтобы наши читатели, смогли проверить начисленные суммы, «Одесская жизнь» напоминает, как должен был происходить перерасчет, и когда ждать повышения остальным пенсионерам

Кто получил надбавку?

С 2017 года было уже несколько перерасчетов пенсионных выплат. Осенью 2017-го повышение получили 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018 и 2019 годов начисления выросли для бывших военных. А в марте этого года состоялась автоматическая индексация пенсий.

Очередное повышение пенсий коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты и, соответственно, теперь имеют минимальную пенсию 1564 гривны. Теперь женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет должны получать не меньше 2 тысяч гривен.

Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тысяч ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тысяч человек, получивших инвалидность во время операции Объединенных сил на Донбассе.

По словам главы Пенсионного фонда Евгения Капинуса, дополнительные 643 миллионы гривен на повышение пенсий поступили от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), который превысил плановые показатели, а также от растаможки авто на еврономерах.

Мнение экспертов

Несмотря на то, что повышение минимальной пенсии – это, несомненно, хорошая новость для многих украинцев, средний размер пенсии по стране по состоянию на июль 2019 года остается довольно невысоким – всего 3006 гривен. По мнению руководителя Института гражданских свобод Галины Третьяковой, нужно повышать все пенсии, а не дискриминировать отдельные категории пенсионеров:

«Я не против тезиса: человек работал много, а получал мало, надо ему помочь. Но не аргументированный выбор критериев «много» или «мало». Тот, кто отработал 35 лет, – это, по мнению Кабмина, много, а 34 года и 11 месяцев – это мало. А нынешняя формула расчета пенсий предусматривает: чем человек больше работает, тем больше у него пенсия».

Когда следующее повышение?

Следующая волна повышения пенсий должна состояться 1 марта 2020 года. Как уверяют в Кабмине, перерасчет не будет зависеть от состава нового правительства, ведь соответствующая норма зафиксирована в законе.

«Динамика дальнейших увеличений минимальной заработной платы и пенсии будет зафиксирована уже в следующем госбюджете Украины на 2020 год. Единственное, что я могу точно сказать, что если новая власть не внесет изменения в соответствующий закон, то пенсионеры получат новое осовременивание 1 марта 2020», – уверяет вице-премьер Павел Розенко.

Если пенсионная реформа будет продолжаться, то следующий важный шаг, который ждет украинцев, – это переход к накопительной системе пенсий.

От редакции

В Кабмине уверяли, что июльский пересчет должен был проходить автоматически, без дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда. «Одесская жизнь» просит наших читателей поделиться своим опытом: кто, в каком размере и насколько легко получил перерасчет пенсионных выплаты.

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Новое правительство заговорило о необходимости реформировать пенсионное обеспечение. В первую очередь планируют внедрить накопительную систему.

Фото: zib.com.ua

 

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