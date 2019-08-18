Пенсионное дело: отвечаем на самые распространенные вопросы читателей

Начисление пенсий вызывает много вопросов и противоречий. Мы обратились к независимому консультанту, чтобы в них разобраться.

Что происходит со спецпенсиями?

«У меня только один вопрос. Будут ли пересчитывать пенсии бывшим работникам прокуратуры?

Татьяна Савруй, г. Одесса»

Отменили законы…

Согласно Закону Украины «О прокуратуре» №1697-VII от 14 октября 2014 года, условия и порядок перерасчета пенсий работникам прокуратуры определяются Кабинетом Министров Украины (пункт 20 статьи 86). Но проблема в том, что соответствующий порядок Кабмином утвержден не был. Более того, законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» №213-VIII от 2 марта 2015 г. с 1 июня 2015 года были отменены нормы о назначении пенсий в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре».

Этим же законом были отменены специальные пенсии, которые ранее назначались по законам «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», «О статусе народного депутата Украины», «О Кабинете Министров Украины», «О судебной экспертизе», «О Национальном банке Украины». Отразились изменения и на законах «О службе в органах местного самоуправления», «О дипломатической службе», на нормах Налогового и Таможенного кодексов Украины, а также на Положении о помощнике-консультанте народного депутата Украины (Раздел III. Заключительные положения, пункт 5 указанного закона).

…а суд не помог

Но, например, отмена пенсий, назначенных по нормам Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в 2016 году была признана неконституционной (по решению Конституционного Суда №4-рп/2016 от 8.06.2016 г.). В этом году похожее дело рассматривалось и относительно пенсий, назначенных по закону «О прокуратуре». Но дело рассматривалось в частном порядке и не Конституционным, а Верховным Судом Украины (соответствующее постановление вступило в силу 24 апреля 2019 года).

Из решения суда следует, что бездействие Кабинета Министров Украины в течение длительного времени (а именно – непринятие решения об установлении порядка и условий перерасчета пенсий работникам прокуратуры) привело к невозможности для пенсионных органов провести перерасчет пенсий работникам прокуратуры. Это стало причиной многочисленных обращений пенсионеров в суд по обжалованию таких действий территориальных управлений Пенсионного фонда Украины. Впрочем, на общую картину это не повлияло и пока никаких законодательных сдвигов в этом направлении нет – рост пенсий для работников прокуратуры по-прежнему заморожен.

Какая пенсия считается минимальной?

«Мне 81 год, я вышла на пенсию по возрасту в 1993 году. Стаж 29 лет и 5 месяцев. На тот момент достаточно было иметь 20 лет стажа. Прошу помочь разобраться: доплата к основной пенсии производится до прожиточного минимума (1497 грн.) или до минимального размера пенсии при полном стаже (1669,20 грн.)?

Неля Галушко, Херсонская обл.»

Понятие минимального размера пенсии по возрасту описано в статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Часть первая этой статьи гласит, что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму, установленному для лиц, утративших трудоспособность (до 1 июля – 1497 грн., с 1 июля – 1564 грн.). Пенсия не ниже минимальной гарантируется всем женщинам, имеющим не менее 30 лет стажа (а вышедшим на пенсию до 1 октября 2011 года – не менее 20 лет) и мужчинам, имеющим не менее 35 лет стажа (а вышедшим на пенсию до 1 октября 2011 года – не менее 25 лет).

В свою очередь часть вторая статьи 28 указанного закона гласит, что с 1 января 2018 года для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере 40 процентов минимальной заработной платы (сейчас размер такой пенсии составляет 1669,20 грн.).

Как видим, в этих двух случаях требования разные. Во втором случае стажа нужно не менее 30 лет, независимо от того, когда человек вышел на пенсию. Поэтому вам минимальная пенсия устанавливается согласно части первой указанной статьи, то есть на уровне прожиточного минимума (1497 грн.).

О сроках назначения пенсии

«В 2012 году умер мой муж. Я обратилась в Пенсионный фонд за назначением пенсии по потере кормильца, но мне отказали из-за того, что часть документов мужа была оформлена на фамилию «Кривонос», а часть – на «Кривоніс». Я наняла адвоката, обращалась в суд. В итоге пенсию назначили. Но осталась масса вопросов: стаж мужу на 5 лет урезали, а пенсию назначили не с 7 декабря 2012 года, когда я впервые обратилась с заявлением, а с 3 января 2013 года. Кроме того, отказались дать надбавку за медаль, которую муж получил «за долголетний добросовестный труд». Обращалась с этими вопросами даже в Министерство социальной политики, но безрезультатно. Можно ли изменить ситуацию?

Кривонос Н.А., г. Дружковка, Донецкая обл.»

Вы пишете, что обращались даже в суд и профильное министерство. Наверняка ваше пенсионное дело было не раз перепроверено на разных уровнях. Мы не знаем всех обстоятельств дела, из письма непонятно, почему урезали стаж. Возможно, с этим вопросом нужно отдельно обращаться еще раз в вышестоящую инстанцию – в областной Пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Украины.

Если говорить о дате назначения пенсии, то перевод с одного вида пенсии на другой, как правило, осуществляется со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

В вашем случае, очевидно, такой датой считается 3 января 2013 года. Предполагаем, что именно с этой даты был собран полный пакет документов, необходимых для назначения пенсии.

Что касается медали «Ветеран труда», а именно ее вручали «за долголетний добросовестный труд», то доплата к пенсии за такую награду законодательством действительно не предусмотрена.

Почему не засчитывают стаж работы?

«Существует постановление, согласно которому стаж до 31 декабря 2004 года считается по записям трудовой книжки, а после указанной даты – по данным персонифицированного учета об уплате страховых взносов. В 1989-2015 годах я работал на частном предприятии, где зарплата выплачивалась нерегулярно. За 2005-2015 годы зарплата не начислялась, страховые взносы предприятие не платило и этот период в стаж не вошел. Я с этим не спорю. Но периоды работы до 2005 года тоже засчитали не полностью, исходя из того, что зарплата начислялась не каждый месяц. В местном Пенсионном фонде говорят, что указанное постановление на частные предприятия не распространяется. В итоге вместо 36 лет стажа мне насчитали всего 31 год. Правильно ли со мной поступили?

Михаил Чебанов, г. Николаев»

Изучаем законы…

С 1992-го по 2003 год действовал Закон Украины «О пенсионном обеспечении» и вместе с ним «Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней», утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 12 августа 1993 года. С 1 января 2004 года вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». На помощь этому закону также приходит «Порядок предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий…», который утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины №22-1 от 25 ноября 2005 года.

Частично сейчас действуют и старые нормативные документы, которые регулируют вопросы пенсионного обеспечения за периоды работы граждан до 2004 года.

…и защищаем свои права

Если проанализировать указанные выше законы и постановления, то становится понятно, что основным документом, подтверждающим стаж до 1 января 2004 года, является трудовая книжка. Стаж после указанной даты подтверждается данными персонифицированного учета об уплате страховых взносов. Как вы сами признаете, без уплаты страховых взносов стаж начиная с 2004 года не может быть засчитан.

По идее, стаж до 2004 года вам должны были засчитать по данным трудовой книжки, как того требовало ранее действовавшее законодательство. Вероятно, в вашем местном Пенсионном фонде руководствуются пунктом «а» статьи 56 старого Закона Украины «О пенсионном обеспечении», где сказано, что в стаж работы засчитывается, в том числе, любая работа, на которой работник подлежал государственному социальному страхованию, или при условии уплаты страховых взносов. При этом форма собственности предприятия не имеет значения. Об этом идет речь в этой же статье. Очевидно, что неуплата взносов вашим предприятием и до 2004 года стала поводом для отказа засчитывать стаж полностью. Но такое решение местного Пенсионного фонда вы вправе оспорить в вышестоящей инстанции или в судебном порядке. Юридические основания у вас для этого есть. Ведь основным документом, подтверждающим стаж до 2004 года, все-таки является трудовая книжка.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: subsidii.net