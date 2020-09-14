Пенсия для семей погибших защитников: кому подняли выплаты?

В начале августа правительство приняло новое постановление, касающееся пенсионного обеспечения. Оно призвано улучшить материальное обеспечение семей, потерявших кормильца в связи с исполнением обязанностей по защите Родины и национальной безопасности.

Кому подняли пенсии?

Согласно Постановлению Кабинета Министров «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц» № 674 от 3 августа 2020 года, увеличены размеры ежемесячных пенсионных выплат по потере кормильца членам семей лиц, принимавших непосредственное участие:

– в антитеррористической операции или обеспечении ее проведения, пребывая непосредственно в районах ее проведения;

– в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В документе идет речь о тех, кто погиб (умер) вследствие ранения, увечья, контузии или иного ущерба для здоровья, полученного во время указанных мероприятий, и тех, чья смерть связана с защитой Родины.

Какую сумму должны выплачивать?

Напомним, что пенсия по потере кормильца для указанных выше лиц назначается согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». С 1 августа 2020 года размер пенсии должен составлять не менее 7800 гривен (с учетом надбавок, повышения, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной). Если выплата не достигает 7800 гривен, устанавливается адресная помощь в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Если пенсия назначена на двух и более членов семьи, то адресная помощь устанавливается в сумме, которой не хватает до 6100 гривен на каждого члена семьи. В то же время максимальный размер пенсионных выплат на всех членов семьи не может быть больше 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. На сегодняшний день это сумма, с учетом ограничения, составляет 17120 гривен. В дальнейшем при изменении прожиточного минимума она будет увеличиваться. Такой перерасчет производится автоматически – без личного обращения получателей пенсий.

Минимальный размер пенсии по потере кормильца, которая назначается членам семьи военнослужащих, составляет 200% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц. С 1 июля на каждого иждивенца в этом случае выплачивается 3424 грн. (1712 грн. х 2).

Ольга Новикова.

Подготовлено при помощи Главного управления ПФУ в Одесской области