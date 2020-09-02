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В Украине работающим пенсионерам грозят штрафы

В Украине работающим пенсионерам грозят штрафы

С 1 сентября минимальная зарплата в Украине повысилась на 277 гривен и составит 5 000 гривен. В связи с тем, что, согласно действующему законодательству, к показателю минималки привязаны социальные выплаты и пенсии, то и они будут увеличены.

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Так, если в августе минимальная пенсия была 1889 гривен, то с 1 сентября она увеличится на 111 гривен и составит 2000 гривен.

Но выплаты пенсионеру, который работает или осуществляет предпринимательскую деятельность, будут другими. Об этом сообщило издание «Пенсионный курьер».

В частности, в случае трудоустройства гражданина перерасчет пенсии с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты законодательством не предусмотрено.

При назначении (перерасчете) пенсии пенсионеру под личную подпись сообщают о его обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда.

Если пенсионер не сообщит о таких изменениях, а Фонду станет о них известно во время сверки с государственными реестрами, ему могут угрожать штрафные санкции. Иными словами, его пенсия может уменьшиться.

Отдельно пенсионерам советуют за несколько месяцев по достижению пенсионного возраста обратиться к специалистам Пенсионного фонда, которые проведут предварительную правовую экспертизу документов и их надлежащего оформления.

Чаще всего встречаются следующие ошибки:

  • неточности в оформлении трудовых книжек (неполные или неточные записи, незаверенные исправления, отсутствие или плохое качество печати);
  • справки о стаже, особенно справки, уточняющие особый характер работы; заполняются неправильно (есть исправления, отсутствуют номер, дата выдачи, расшифровка подписей, основание выдачи справки, указываются неточные или неполные сведения о работе будущего пенсионера);
  • случаются неточности и в индивидуальных сведениях из системы персонифицированного учета.
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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