Пенсии вдовам военнослужащих: на сколько увеличатся выплаты?

«В 2017 году я перешла на пенсию по потере кормильца. Муж был капитаном второго ранга. Помогите разобраться в перерасчете пенсии по постановлению Кабинета Министров №103 от 21 февраля 2018 года. Согласно ему, с 1 января 2018 года повышение пенсии составило 50% – 260,25 грн. С 1 января 2019 года указано, что повышение составляет 75% (390,38 грн.), а добавили всего 130,13 грн. С 1 января 2020 года повышение должно составить 100% – это 520,50 грн. На сколько мне тогда должны увеличить пенсию? Повышение разбили на три года, не пойму, что это за распределение? В Пенсионном фонде я не смогла найти ответа. Еще слышала, что вдовы высшего командующего состава должны получать 3628 грн., а я получаю меньше. Тамара Миронова, г. Николаев»

Как рассчитывают доплаты?

Описанный вами пример наглядно демонстрирует несправедливость, прописанную в указанном постановлении. Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц» №103 от 21 февраля 2018 года, выплата пересчитанных пенсий производится следующим образом:

с 1 января 2018 года – 50%;

с 1 января 2019 года – 75%;

с 1 января 2020 года – 100% суммы повышения пенсии, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года.

Покажем как раз на вашем примере, как это осуществили на практике. В вашем случае пенсия после перерасчета увеличилась на 520,50 грн., о чем и сказано в справке, которую вы прилагаете. Но выплачивать это повышение в полном объеме стали не сразу. В 2018 году к пенсии добавили только половину от указанного повышения – 260,25 грн. (520,50 грн. х 50%). С 1 января 2019 года стали выплачивать уже 75% от этого повышения, то есть к старому размеру пенсии стали доплачивать уже не 260,25 грн., а 390,38 грн. (520,50 грн. х 75%). Но фактически увеличение с 1 января 2019 года составило 130,13 грн. (390,38 – 260,25 = 130,13). С 1 января 2020-го указанное повышение уже выплачивается в полном объеме, то есть к старому размеру пенсии, который был в 2017 году, устанавливается 520,50 грн. (вместо 390,38 грн.). Фактически увеличение с 1 января составило еще 130,13 грн., то есть добавили еще 25% от 520,50 грн.

Что учитывают при начислении?

Что касается размера пенсии по потере кормильца – военнослужащего, то она назначается в размере от 30 до 70 процентов сумм денежного содержания кормильца. В каждом случае этот размер просчитывается индивидуально в зависимости от выслуги лет и права на различные надбавки. При этом минимальный размер пенсии по потере кормильца по нормам Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» составляет не менее двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. С 1 декабря 2019 года это 3276 грн. (1638 грн. х 2). До 1 декабря минимальная пенсия по потере кормильца – военнослужащего составляла 3128 грн. (1564 грн. х 2).

Как делают перерасчет пенсии по стажу?

«Я вышла на пенсию в 2005 году, но продолжала работать и уволилась только в 2019 году. Пока работала, то пенсию не повышали. Повышают только неработающим. Говорили, что когда уволюсь, тогда пенсию пересчитают. В итоге мне добавили всего 120 грн. Правильно ли, что мне столько добавили за целых 14 дополнительных лет работы после выхода на пенсию?

Любовь Трофимовна, с. Желтое, Днепропетровская обл.»

О влиянии прожиточного минимума…

Здесь может быть сразу несколько нюансов. Согласно статье 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при увеличении размера прожиточного минимума пенсии неработающих граждан автоматически пересчитываются. При этом пенсии работающих граждан считаются с применением старого прожиточного минимума. При увольнении размер пенсии пересматривается с учетом нового прожиточного минимума, установленного на дату увольнения. Вашу пенсию на начало 2019 года, скорее всего, рассчитывали еще с учетом прожиточного минимума, установленного по состоянию на 1 сентября 2015 года, – 1074 грн. (именно тогда работающим в последний раз пересматривали пенсию в связи с изменением минималки). В то же время неработающим гражданам пенсию в 2019 году считали уже с учетом такого прожиточного минимума: с 1 декабря 2018 года – 1497 грн., с 1 июля 2019 года – 1564 грн. и с 1 декабря 2019 года – 1638 грн. Если вы уволились и сообщили об этом в Пенсионный фонд, то размер пенсии должны были пересмотреть с применением актуального прожиточного минимума. Как именно это повлияло на размер вашей пенсии, мы не знаем, поскольку неизвестны ее составляющие.

…и отработанного стажа

Для перерасчета пенсии по стажу нужно написать соответствующее заявление. Вообще работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии по стажу каждые два года. Можем предположить, что, продолжая работать после выхода на пенсию, вы за такими перерасчетами обращались. То есть указанные 14 лет стажа вам могли добавить не сразу в 2019 году, а добавляли постепенно в период с 2005 года по 2019 год, поэтому, уволившись окончательно, радикального увеличения пенсии вы не ощутили. При этом обращаем внимание на то, что нам не известно, по какую дату учтен ваш стаж и когда вы в последний раз обращались за перерасчетом за время, отработанное после выхода на пенсию.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: wp-content

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