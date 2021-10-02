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Павел Костицын: потусторонние силы и мистические истории

Павел Костицын: потусторонние силы и мистические истории

Павел Костицын больше 25 лет «живет» на телевидении. С 2001 по 2004 год он работал на телеканале «Интер», был художественным руководителем, режиссером-постановщиком и ведущим передач «Любовь с первого взгляда» и «Перекресток любви». С 2005 по 2007 год был ведущим «Игр патриотов».

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А в 2007 году телеканал СТБ предложил Павле Костицыну стать ведущим проекта «Битва экстрасенсов». Через три года на экраны выходит не менее интересная передача «Мистические истории с Павлом Костицыным». С того момента жизнь ведущего тесно переплелась с реальной мистикой, ведь все герои и их истории в проектах настоящие.

Павлу Костицыну в быту помогает черный юмор

Павел Костицын

На экране Павел Костицын выглядит всегда строгим и неприступным. Но вот в обычной жизни он совсем другой: «Хороший актер – он хорош всегда, во всех амплуа и во всех жанрах. Конечно же, формат программы, которую я веду, не позволяет мне «хиханьки да хаханьки» творить каждую минуту. Но и не без этого. Постоянно находиться в состоянии негатива, который переживают герои проекта, обращающиеся к нам за помощью, невозможно. Надо как-то сбрасывать это все и уметь переключаться. Поэтому есть место юмору и иногда черному, как у врачей, – они все время шутят про кровь, трупы».

Экстрасенсов проверяют психологи и психотерапевты

Павел Костицын

«Из сотен людей, которые приходят на кастинг, львиная доля таких, кто «называет себя экстрасенсом», – признается ведущий. Одну участницу даже назвали «женщина-троллейбус»: «Она убеждала нас в том, что утром прикоснулась к двери троллейбуса и поняла, что пройдет этот кастинг и должна участвовать в «Битве».

Но иногда случается и такое. Одна сумасшедшая мне мстила с помощью сообщений в стихах за то, что мы ее не пустили в проект. Если человек на отборочном туре в проект захочет произвести впечатление, то он, в принципе, и вены себе может перерезать. У нас на кастинге присутствуют психологи и психотерапевты, чтобы в проект не попали сумасшедшие люди».

Кстати, сам Костицын уверен, что вершитель нашей судьбы только Бог.

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Павел Костицын тоже имеет сверхспособности

Как-то телеведущий признался, что он обладает сильной интуицией. Он видит вещие сны. И это неудивительно, ведь он уже 14 лет работает с самими таинственными людьми на планете: «Я однажды сумел из 11 пробирок с кровью найти свою кровь. Кто-то скажет, случайность, а я знаю – я это почувствовал. Или был такой случай. Женщина не верила, что в могиле лежат останки именно ее дочери. На опознание женщину не вызвали, и верить она не хочет, что в могиле родной человек. Экстрасенс определила, что в могиле действительно нет ее дочери. Но и среди живых ее нет. В это мгновение на плечо матери села птичка. Вы понимаете, что это не может быть случайностью».

В новой битве с потусторонним главными станут зрители

Павел Костицын

Зрителей проекта «Битва экстрасенсов» всегда больше всего интересовало, правда ли все то, что они видят на экранах, настоящие ли экстрасенсы? Павел Костицын признался: «Я знаю, что зрители успели соскучиться по этому проекту. В каждом эпизоде те, кто всегда был просто зрителем, смогут испытать наших экстрасенсов. Всех, кто хочет убедиться в существовании экстрасенсов, милости прошу на премьеру».

В 21-м сезоне в поединке сойдутся двенадцать участников: родовые белые и черные ведьмы, светлый жрец Египта, звуковой инженер Таро, участники, которые работают с языческими богами, древними богами и руническим оракулом.

А вы знали, что…

Когда Павлу было пять лет, его семья жила за Полярным кругом. Отец забирал его из детского сада и увозил в устье одной реки. Мальчик очень любил проводить там время наедине с дикой природой. И однажды, сбегая по трапу катера, решил сократить свой путь и с борта катера прыгнуть на песчаную отмель. Он разбежался, запрыгнул на бортик и по какой-то причине затормозил. Посмотрев вниз, он увидел, что часть берега ушла под воду, и если бы он прыгнул, то оказался в ледяной воде.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: tv.ua, stb.ua, kp.ua

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