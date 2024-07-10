Памяти разведчика Максима Дмитриева из Новой Некрасовки

Но со временем парень решил организовать в родном селе строительно-ремонтную бригаду. Решил — и сделал. Даже успел собственноручно построить несколько домов. Сделал бы и больше, если бы не война…

С самого начала полномасштабного вторжения Максим пришел в военкомат и добился того, чтобы его мобилизовали. 28 февраля 2022 года мужчина уже находился в разведывательном взводе 88-го батальона морской пехоты.

С марта по сентябрь 2022 года сержант Дмитриев в составе 88-го батальона выполнял боевые задачи по недопущению и отпору высадки морских и воздушных десантов врага на черноморское побережье.

В ходе ведения боевых действий в составе разведывательного взвода сержант Максим Дмитриев проявил себя как смелый, умелый и решительный командир. Так, в сентябре 2022 года Максим отличился перед началом проведения штурмовых действий вблизи села Давыдов Брод Великоалександровской общины Бериславского района Херсонской области. Тогда разведчики из его отделения по переправам через реку Ингулец обеспечили скрытое перемещение на огневые позиции расчетов минометной батареи, которые были задействованы для артиллерийской поддержки штурма. Также благодаря разведывательной информации, которую получил в том числе и личный состав отделения под командованием сержанта Дмитриева, перед началом наступательной операции, были определены оптимальные маршруты выдвижения штурмовых групп, что способствовало успешному выполнению конечной задачи 88-го батальона по захвату определенных ключевых рубежей и организации их дальнейшей устойчивой обороны.

За личное мужество и стойкость, проявленные во время успешного выполнения боевых задач непосредственно на линии боевого соприкосновения с врагом в период с сентября по ноябрь 2022 года в районе села Давыдов Брод, сержант Максим Дмитриев был награжден знаком отличия министра обороны Украины — нагрудным знаком «За образцовую службу» (приказ МО Украины №432 от 17.04.2023).

За успешное выполнение боевых задач на Авдеевском направлении в районах сел Водяное, Опытное, Нетайлово, Веселое, Красногоровка, Новобахмутовка, Новокалиново в период с ноября 2022 года по май 2023 года и проявленные при этом мужество и стойкость, был награжден государственной наградой — медалью «За военную службу Украине» (Указ Президента Украины от 18.05.2022 №284/2023).

В апреле 2023 года благодаря своевременной помощи группы разведчиков под командованием сержанта Максима Дмитриева удалось отразить вражеский штурм позиции морских пехотинцев вблизи села Новокалиново Очеретинской громады Покровского района Донецкой области и в ходе стрелкового боя полностью уничтожить штурмовую группу оккупантов.

Приказом командира воинской части за образцовое выполнение служебных обязанностей, мужество и стойкость, разумную инициативу и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач, сержант Максим Дмитриев был допущен к принятию Клятвы морского пехотинца с предоставлением почетного права ношения штормового берета.

Также, по случаю Дня морской пехоты, за образцовое выполнение боевых задач, 23.05.2023 года сержант Максим Дмитриев был награжден ценным подарком — тактическим ножом — от Командующего ВМС Вооруженных Сил Украины.

С 4 июня 2023 года Максим Дмитриев в составе разведывательного взвода выполнял боевые задачи на Бердянском направлении в районах сел Сторожевое — Старомайорское Донецкой области.

На его счету — десятки успешных боевых выходов на линию непосредственного боевого столкновения с врагом. Благодаря умелым и профессиональным действиям группы проводников под командованием сержанта Дмитриева удалось обеспечить скрытность регулярных ротаций личного состава на позициях в полосе ответственности батальона.

В ночь на 10 июня 2023 сержант Максим Дмитриев погиб смертью Героя возле села Сторожово Великоновосельской громады Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевой задачи по сопровождению на передовые позиции группы инженерного заграждения 35-й бригады морской пехоты, в результате прямого попадания в бронированный автомобиль «Козак-2» управляемой авиационной противотанковой ракеты с вражеского вертолета Ка-52.

Командованием воинской части А2613 сержант Максим Дмитриев представлен на награждение государственной наградой Украины — орденом «За мужество» II степени (посмертно).

Похоронен Максим Дмитриев на кладбище в родном селе Новая Некрасовка.