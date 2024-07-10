Пам’яті розвідника Максима Дмитрієва з Нової Некрасівки

Але згодом хлопець вирішив організувати у рідному селі будівельно-ремонтну бригаду. Вирішив — і зробив. Навіть встиг власноруч побудувати декілька будинків. Зробив би й більше, якби не війна…

З самого початку повномасштабного вторгнення Максим прийшов до військкомату та добився того, щоб його мобілізували. 28 лютого 2022 року чоловік вже перебував у розвідувальному взводі 88-го батальйону морської піхоти.

З березня по вересень 2022 року сержант Дмитрієв у складі 88-го батальйону виконував бойові завдання з недопущення та відсічі висадки морських та повітряних десантів ворога на чорноморське узбережжя.

В ході ведення бойових дій у складі розвідувального взводу сержант Максим Дмитрієв проявив себе як сміливий, вмілий та рішучий командир. Так, у вересні 2022 року Максим відзначився перед початком проведення штурмових дій поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади Бериславського району Херсонської області. Тоді розвідники з його відділення по переправах через річку Інгулець забезпечили приховане переміщення на вогневі позиції розрахунків мінометної батареї, що були задіяні для артилерійської підтримки штурму. Також завдяки розвідувальній інформації, яку здобув зокрема й особовий склад відділення під командуванням сержанта Дмитрієва, перед початком наступальної операції, були визначені оптимальні маршрути висування штурмових груп, що сприяло успішному виконанню кінцевого завдання 88-го батальйону з захоплення визначених ключових рубежів та організації їхньої подальшої стійкої оборони.

За особисту мужність і стійкість, проявлені під час успішного виконання бойових завдань безпосередньо на лінії бойового зіткнення з ворогом в період з вересня по листопад 2022 року в районі села Давидів Брід, сержант Максим Дмитрієв був нагороджений відзнакою міністра оборони України — нагрудним знаком «За зразкову службу» (наказ МО України №432 від 17.04.2023).

За успішне виконання бойових завдань на Авдіївському напрямку в районах сіл Водяне, Опитне, Нетайлове, Веселе, Красногорівка, Новобахмутівка, Новокалинове в період з листопада 2022 року по травень 2023 року та проявлені при цьому мужність та стійкість, був нагороджений державною нагородою – медаллю «За військову службу Україні» (Указ Президента України від 18.05.2022 №284/2023).

У квітні 2023 року завдяки вчасній допомозі групи розвідників під командуванням сержанта Максима Дмитрієва вдалося відбити ворожий штурм позиції морських піхотинців поблизу села Новокалинове Очеретинської громади Покровського району Донецької області та в ході стрілецького бою повністю знищити штурмову групу окупантів.

Наказом командира військової частини за зразкове виконання службових обов’язків, мужність та стійкість, розумну ініціативу і високу професійність, проявлені під час виконання бойових завдань, сержанта Максима Дмитрієва було допущено до складання Клятви морського піхотинця з наданням почесного права носіння штормового берета.

Також, з нагоди Дня морської піхоти, за зразкове виконання бойових завдань, 23.05.2023 року сержанта Максим Дмитрієва було нагороджено цінним подарунком — тактичним ножем — від Командувача ВМС Збройних Сил України.

З 4 червня 2023 року Максим Дмитрієв у складі розвідувального взводу виконував бойові завдання на Бердянському напрямку в районах сіл Сторожове – Старомайорське Донецької області.

На його рахунку — десятки успішних бойових виходів на лінію безпосереднього бойового зіткнення з ворогом. Завдяки вмілим та професійним діям групи провідників під командуванням сержанта Дмитрієва вдалося забезпечити прихованість регулярних ротацій особового складу на позиціях у смузі відповідальності батальйону.

У ніч на 10 червня 2023 року сержант Максим Дмитрієв загинув смертю Героя біля села Сторожове Великоновосільської громади Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання з супроводу на передові позиції групи інженерного загородження 35-ї бригади морської піхоти, внаслідок прямого влучання в броньований автомобіль «Козак-2» керованої авіаційної протитанкової ракети з ворожого гелікоптеру Ка-52.

Командуванням військової частини А2613 сержант Максим Дмитрієв поданий на нагородження державною нагородою України – орденом «За мужність» II ступеню (посмертно).

Похований Максим Дмитрієв на кладовищі у рідному селі Нова Некрасівка.