Памяти видного одессита Алексея Сурилова

На фасаде Профессорского дома по улице Довженко была открыта мемориальная доска-скрижаль, посвящённая памяти А.В. Сурилова. С детства он хотел стать генералом. И даже написал письмо маршалу Ворошилову, и получил ответ. Однако Алексея ожидала иная судьба.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, долгие годы заведовавший кафедрой теории и истории государства и права, историк и теоретик украинской и молдавской национальной государственности и права, член Постоянной Палаты Международного Третейского суда в Гааге — Алексей Васильевич Сурилов родился 17 марта 1928 года в селе Гнилякова балка — ныне Дачное, Беляевского района Одесской области.

В 1935 году он начал учёбу в местной средней школе. С освобождением в апреле 1944 года Одессы обучался в артиллерийской, а затем в военно-воздушной спецшколе.

С окончанием войны поступил на юридический факультет Львовского государственного университета. С сентября 1947 года продолжил обучение уже в Одесском университете. Будучи от природы одарённым к наукам, Алексей досрочно с отличием окончил обучение на юрфаке. В 1949-м был принят в аспирантуру на кафедру теории и истории государства и права. По ее окончании, в 1952 году, Сурилов стал старшим преподавателем, совмещал с работой в школе милиции.

В 1953 году в Московском университете успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам становления общественно-политического строя и права в Бессарабии первой половины XIX века. В 1966 году он успешно защитил докторскую диссертацию в Харьковском юридическом институте. А с 1968-го А.В. Сурилов возглавил кафедру теории и истории государства и права ОГУ им. Мечникова.

С 80-х годов профессор уделял большое внимание проблемам защиты природной среды и экологическому правосознанию. Он первым подготовил 10 кандидатов наук – экологов права.

Кроме постоянного участия в отечественных научных конференциях, его лекции помнят в вузах Регенсбурга и Пассау в Германии, Мадрида и Сервантеса – Алькала в Испании, Сегеда в Венгрии, Любляны в Польше, Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса в США.

Многие в Одессе помнят его лекции о культурном наследии Европы от Общества «Знание». Не забыто вклад Алексея Васильевича в спасение кладбища военно-пленных и интернированных в Одессе европейцев.

Профессор Сурилов был известен не только как учёный и общественный деятель, но и как талантливый писатель, автор шести остросюжетных исторических романов, в которых отражена эпоха конца XVIII – начала XX столетий. Это прежде всего трилогия об отцах-основателях Одессы: адмирале де-Рибасе, дюке Ришелье, фельдмаршале Воронцове. А первым был приключенческий роман «Месть гайдука» о событиях на Балканах двухвековой давности. Особое место в творчестве Сурилова занимает роман «Омут» о драматических событиях Гражданской войны в Одессе и на юге страны. Роман «Государь Император Александр II» был написан, что называется «кровью сердца». Недаром, заветной мечтой Сурилова было восстановить в былом величии Александровскую колонну в парке Шевченко.

Алексей Васильевич был человеком большой души и щедрого сердца. и таковым он навсегда останется в памяти родных и близких, студентов и учеников, коллег и односельчан.

Александр Сурилов

Из жизни Алексея Сурилова в рассказе сына:

Во время Балтийского круиза пассажирский теплоход зашел в порт Лондона. В программе было посещение спектакля «Отелло» в современной постановке, где Дездемона являла себя в костюме Евы. Сие, наряду с прочим эпатажем, сфотографировал «для экзотики» друг Алексея Васильевича, знаменитый одесский фотомастер Михаил Рыбак. На следующий день разгневанный руководитель группы зачитал туристам газетную заметку, где писалось, что «русские охотятся не только за нашими военными секретами, но и за прелестями английских барышень».

Рыбаку недвусмысленно грозили большие неприятности. Но отец разрядил обстановку. Со свойственным ему красноречием, он убедительно объяснил, – коммунист Рыбак был настолько шокирован цинизмом капитализма, что счел своей обязанностью запечатлеть это на пленке, как обличительный документ «их нравов», посягнувших опорочить даже наследие великого Шекспира!

Фото: grad.ua

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