Формально украинские мужчины и раньше имели право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Но для получения его отец должен был представить справку с места работы матери малыша о том, что она прервала декрет – с указанием даты выхода на работу. Либо о том, что декретный отпуск работодатель ей вообще не предоставлял.

Точки над «i»

Сегодня в Украине только мама может передавать свое право на декретный отпуск отцу либо другим родственникам. И это создает немалые проблемы для тех семей, где женщины являются самозанятыми лицами либо работают как физические лица-предприниматели.

Ведь, по украинскому законодательству, ФЛП не состоят в трудовых отношениях – соответственно, не имеют права на какой-либо вид отпуска. А значит – фактически сохраняется гендерное неравенство. И на практике мужчины далеко не всегда могут взять отпуск по уходу за ребенком.

Кроме того, право матерей на сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск в ряде случаев не дублируется такими же правами для отцов. Инициаторы законопроекта называют такие нормы дискриминационными и предлагают их исправить.

Устранение пробелов

Законопроект №3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком» предлагает новый вид оплачиваемого отпуска, который будет закреплен в Кодексе законов о труде и законе «Об отпусках».

При рождении ребенка такой отпуск должен предоставляться на 14 календарных дней. Его имеет право получить новоиспеченный папа, состоящий в браке с матерью малыша. Предоставлен такой отпуск может быть отцу ребенка, даже если брак родителей новорожденного не зарегистрирован, но пара живет вместе – ведет совместное хозяйство, имеет взаимные права и обязанности. Уйти в декрет смогут даже бабушки, дедушки и другие совершеннолетние родственники младенца, которые фактически за ним ухаживают, если мать или отец растят его в одиночку.

Родители также имеют равные права на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Положен он и матерям, и отцам, на чьем попечении находятся дети, имеющие инвалидность (в том числе, совершеннолетние) подгруппы А группы I.

Для мужчин, у которых есть дети в возрасте до 14 лет либо ребенок с инвалидностью, предусмотрена возможность сокращения рабочего дня. Такое же право будет иметь и отец, воспитывающий детей без матери (в том числе, в случае длительного пребывания ее в лечебном учреждении).

Исключения из закона

Не будут распространяться нормы нового законопроекта, судя по всему, на украинских военнослужащих. Виды отпусков для военных, как и порядок их предоставления, определяет закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Согласно законодательству, они могут воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам продолжительностью не более 10 календарных дней, с сохранением денежного обеспечения.

По материалам naglyad.org